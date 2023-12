Ecco com'è e cosa si mangia nel Palazzo dedicato al Tiramisù

Per celebrare uno dei dolci più amati del mondo, si è deciso di creare il "tempio" del tiramisù a Treviso. Sono occorsi tre anni di ristrutturazione per dare il via al Palazzo Tiramisù. Sotto cinque strati di intonaco sono venuti alla luce affreschi e soffitti a cassettoni risalenti al Quattrocento: il Palazzo è stato restituito nel suo originale splendore alla città. Si trova nel cuore di Treviso, in vicolo Barberia. Aperto di recente, negli spazi di Palazzo Barberia, si possono assaggiare i prodotti del laboratorio di Treviso Tiramisù di Dosson. Lo scopo? Preservare le radici, riscoprire i sapori perduti e valorizzare le ricette tramandate attraverso le generazioni.

Dov'è nato il tiramisù?

La paternità del Tiramisù è attribuita al ristorante “Le Beccherie” di Treviso nel 1970. Pare che tutto sia nato dallo “sbatutin” (tuorli d’uovo sbattuti con lo zucchero, caffè e biscotti inzuppati) che avrebbe dovuto rinvigorire la nuora della titolare dopo un parto. In un secondo tempo è stato aggiunto il mascarpone, nel 1970 crearono il “tiramesù”: ebbe un gran successo e da allora è sempre rimasto nella carta dei dessert alle Beccherie. A parte l’origine, è un dolce tipico italiano, che deve essere preparato secondo la ricetta tradizionale: biscotti, savoiardi, uovo, zucchero, caffè, mascarpone e cacao in polvere.

Com'è il Palazzo Tiramisù

La palazzina dedicata al “Tiramisù “è composta da quattro piani, ciascuno con una proposta unica:

Piano terra: cake away, caffè, pasticceria, Maestro del Tiramisù, Bottega dei Vojessi

Primo piano: ristorante Barberia

Secondo piano: attività di show cooking , degustazioni e cooking class

, degustazioni e cooking class Terzo piano: eventi privati, meeting e cene a tema con realtà immersiva

Al piano terra, si può fare la colazione e gustare dolci in modo rapido, senza posti a sedere. Inoltre, è disponibile una finestra dedicata al servizio "Cake away", permettendo di godersi i dolci direttamente dalla strada con un packaging da passeggio. Al primo piano si trova “Barberia” il ristorante che propone le ricette venete rivisitate con creatività e maestria, dallo chef stellato Alessandro Gilmozzi, uno dei più riconosciuti talenti culinari italiani. Lo chef ha creato un menu veneto tradizionale, con ingredienti locali, stagionali e tradizionali: oltre 500 ricette stagionali raccontano la storia culinaria della regione.

Il secondo piano, con otto postazioni di lavoro, è dedicato ai corsi di cucina, ovviamente di Tiramisù, ma anche di altre ricette della tradizione. È anche uno spazio dove i partner produttori possono far conoscere e degustare ai Clienti i loro prodotti. Il progetto del “Palazzo Tiramisù” si distingue anche per la sua forte attenzione alla sostenibilità. Si utilizzano tutti imballaggi realizzati con materiali riciclati ed ecosostenibili. Inoltre, nella cucina di Barberia, si adotta un approccio innovativo verso la riduzione degli sprechi alimentari.

Palazzo Tiramisù

Via Barberia 30 - 31100 Treviso (Tv)

377 346 8472