Inverno all'Hotel Tyrol tra sci e buona cucina da stella Michelin

La stella brilla ancora sull’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena. Il riconoscimento Michelin ricevuto lo scorso anno dallo chef Alessandro Martellini, anima del Ristorante Suinsom all’interno dello storico hotel, è stato appena riconfermato. Una grande soddisfazione per lo chef toscano e per i padroni di casa, Bibiana Dirler e Maurizio Micheli, che in questo “progetto gastronomico” hanno creduto sin dall’inizio. Una garanzia per gli ospiti che soggiornando in hotel possono continuare a deliziare il palato con le esclusive esperienze di gusto offerte dallo chef e dalla sua brigata di cucina in un ambiente raffinato e intimo.

L'interno del ristorante stellato Suinsom

Winter experience, la stagione parte col botto

Piste perfettamente preparate, impianti di risalita moderni e performanti, e a far da sfondo uno scenario - quello dolomitico - perfetto per un’indimenticabile vacanza invernale. Al Tyrol di Selva le emozioni sono difficili da dimenticare. Innanzitutto per gli amanti dello sci: l’hotel è un punto di accesso diretto al circuito sciistico più famoso delle Alpi, il Sellaronda (il giro in senso orario o antiorario del massiccio del Sella di ben 40 km, di cui 27 sci ai piedi) e grazie al collegamento con Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico al mondo, consente di sciare sulle più belle piste dell’intero arco alpino, su un circuito di oltre 1.200 km.

Hotel Tyrol, per una vacanza immersa nello sci

L’Hotel Tyrol è un “cancelletto di partenza” unico, ideale per vivere la neve a 360°. Pochissimi passi separano infatti separano la skiroom dell’hotel dalle piste. Un plus non indifferente per chi vuole godersi tutta la giornata sulle bellissime discese della Val Gardena. La valle delle Dolomiti per eccellenza, patrimonio naturale mondiale dell’Unesco, è un vero Eldorado per gli amanti degli sport invernali e può essere scoperta non solo con gli sci o lo snowboard, ma anche a piedi, facendo scialpinismo, con le ciaspole, lo slittino o gli sci di fondo (con 30 km di sentieri per escursioni e 115 km di piste dedicate).

Hotel Tyrol: non solo sci, goditi le Dolomiti a tutto tondo

Un altro plus dell’hotel infatti è quello di poter organizzare una vacanza sulla neve indimenticabile anche per chi non sa (o non desidera) sciare: dalle romantiche gite in carrozza trainata dai cavalli, alle camminate nel bosco con le ciaspole accompagnati da una guida privata che, attraverso un incantevole itinerario innevato, silenzioso e lontano da tutti, accompagna a scoprire l’anima invernale della natura, dalle piste di fondo della Vallunga immerse in un paesaggio da fiaba, alle passeggiate con le pelli di foca tra i panorami puri e incontaminati che aiutano comprendere la vera essenza di queste montagne.

I paesaggi incantati della Val Gardena

E ancora, adrenaliniche discese in fat bike, un volo in parapendio con l’istruttore per ammirare dall’alto la bellezza della Val Gardena, un’esclusiva giornata sugli sci in compagnia del campione Peter Runggaldier o una colazione all’alba in quota al Dantercepies Mountain Lounge per ammirare il sorgere del sole e ritornare a valle con gli sci sulle piste ancora incontaminate.

Hotel Tyrol, sport e spa in una posizione unica

Tutto questo, a un passo dall’hotel. Esperienze ski-in/ski-out quindi, per essere i primi al mattino a lasciare le tracce sulla neve senza fare lunghe file agli impianti e gli ultimi nel pomeriggio a salutare le piste. Con il vantaggio di potersi liberare dagli scarponi in un attimo e a fine giornata godersi il tepore della magnifica spa. La piscina coperta e riscaldata sempre a 30°, così come quella outdoor con vista sulle montagne imbiancate, l'idromassaggio esterno immerso nel silenzio e nell’incanto della valle, una romantica sauna in baita nel piccolo giardino, e varie saune e bagni turchi indoor come la sauna aromatica, realizzata interamente in legno profumato, con temperature elevate oltre i 60° ma un’umidità relativamente bassa pari al 35%;

Hotel Tyrol, sauna in baita con idromassaggio esterno

la sauna stube, studiata appositamente per stimolare il rilassamento del corpo e una naturale pulizia della pelle attraverso un bagno fisioterapico a secco riscaldato intorno ai 90° e ad umidità controllata; il bagno turco; la vasca salina per un bagno ristoratore caldo; e la nuova sala relax al sale himalayano. Un’offerta benessere ampia e variegata che si declina in un menù di massaggi e trattamenti originali consigliati ad personam dal team di esperti, per ritemprarsi dalla fatica della giornata e regalarsi qualche momento di pace tutto per sé.

Hotel Tyrol, la magia del Natale in Val Gardena

Niente rende l'inverno più speciale di un Natale trascorso in Val Gardena. In questo periodo dell’anno Selva si trasforma in un incantevole paese delle meraviglie, con le strade illuminate e decorazioni incantevoli. Tra le bancarelle del suggestivo mercatino di Natale “Mountain Christmas” si possono trovare splendide decorazioni artigianali, prelibatezze gastronomiche tradizionali e bevande natalizie.

Bagno gourmet all‘Hotel Tyrol

Ma è la calda e intima atmosfera che si respira al Tyrol di Selva a rendere tutto più unico e magico. Bibiana e Maurizio invitano a trascorrere il Natale “in famiglia” aprendo la loro “casa” con la consueta ospitalità che da sempre li contraddistingue: una bella atmosfera, tante chiacchiere e risate, cori, brindisi e una cena esclusiva, che appaga il palato e scalda il cuore.

L’offerta wellness da non perdere

Si chiama “Himalayan Wellness Experience” il pacchetto di benessere alpino che l’Hotel Tyrol di Selva ha creato ad hoc per i propri ospiti per una vera coccola invernale. Con un soggiorno minimo di due notti il pacchetto include - oltre a pernottamento e prima colazione - un rituale "Respiro himalayano" di 80 minuti che inizia con un gentile aroma body scrub al sale rosa e termina con un massaggio idratante antistress.

Himalayan Wellness Experience all'Hotel Tyrol

Un’esperienza dedicata alla rigenerazione dei sensi, perfetta dopo una giornata di attività all’aria aperta, che grazie all’azione del sale rosa himalayano regala momenti di assoluto relax, scioglie tensioni, libera il pensiero e la mente. Nella nuova sala relax poi la sinergia con la cromoterapia che illumina la parete del sale e le microparticelle saline che con la respirazione rafforzano il sistema immunitario ha un effetto calmante e rigenerante, stimola la concentrazione e favorisce la riconnessione tra mente e corpo. Inoltre, incluso nel pacchetto, accesso illimitato all’area spa e una passeggiata nella natura di 3 ore in compagnia di un esperto che svela la bellezza mozzafiato e i tesori nascosti delle Dolomiti.

Hotel Tyrol

Strada Puez, 12 - Selva di Val Gardena (Bz)

Tel. 0471 774 100