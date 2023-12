Bevi vino e mangia ostriche da Triodinamico a Roma

Situato sulla sponda occidentale del fiume Tevere, Prati è un rione di Roma, elegante, con edifici in stile Art Nouveau che si sviluppa intorno a Via Cola di Rienzo e alle sue lussuose boutique. Di sera, le strade sono molto frequentate grazie ai wine bar all'aperto, gli eleganti cocktail bar e i ristoranti gourmet. Ed è proprio in questo rione e per la precisione in via Propezio 23 che ha aperto i battenti la nuova vineria e oyster bar Triodinamico. Alla sua guida ci sono quattro volti noti del mondo del vino e della ristorazione: Paul Pansera Sorpasso e Trapizzino con il suo socio Fabio Giacomobono, Luca Boccoli uno dei più grandi sommelier italiani, Marco Catena sommelier AIS (Associazione italiana sommelier) e WSET (Accademiavino) referente di spicco a Roma per la vendita di vini naturali, biologici e biodinamici per il gruppo di distribuzione Meteri.

Triodinamico - interno

A Roma nel rione Prati ha aperto Triodinamico

Sotto l'insegna storica del forno Colapicchioni oggi troverete Vini, Ostriche e Mortadella; una formula per palati curiosi dedicata agli appassionati del mondo del vino. Sugli scaffali un vasto assortimento di bottiglie con etichette provenienti da Italia, Francia e resto del mondo. Un'antologia accurata che valorizza il rispetto per la natura e la custodia del territorio, cercando di far emergere la parte viva del vino, i prodotti di piccoli artigiani delle zone più vocate del mondo, proposti al bicchiere con una mescita che cambia ogni settimana e con la possibilità di assaggiare grandi vini tramite Coravin.

Triodinamico - interno, tavoli 1/4 Triodinamico - degustazione 2/4 Triodinamico - pulzia ostrica 3/4 Triodinamico - piatto di ostriche 4/4 Previous Next

Triodinamico: menu e abbinamenti d'eccezione

Non solo vino sul menu ma anche un'accurata Carta delle Ostriche che segue un percorso sensoriale partendo dal Merroir (territori marini) e da tre personalità diverse: fresche, eleganti e complesse. Garanzia di qualità Corrado Tenace massimo esperto nel campo, divulgatore e imprenditore per Oyster Oasis.

In un ambiente raccolto, seduto al bancone del bar l'ospite verrà accompagnato in una degustazione territoriale alla scoperta di Normandia, Bretagna, Italia e Irlanda. Una particolare attenzione alle ostriche nostrane provenienti da Veneto e Sardegna, L'Ostrica 'Triodinamica' infornata magari accompagnata da un Oyster Martini, Lumache di Mare, Gamberi Bolliti e Caviale. A concludere l'offerta gastronomica Mortadella La Favola Riserva e la pizza dello storico forno Colapicchioni.

Triodinamico - abbinamento ostriche e Martini

Triodinamico: gli eventi

Gli eventi sono il fulcro dell’offerta: gli incontri con i produttori e le degustazioni al buio di Luca Boccoli, un'istituzione nel mondo del vino che, dopo 30 anni di carriera, anni intensi di assaggi e selezioni, si è trovato di fronte alla grande vertigine; un terribile incidente da cui uscito cieco. La degustazione al buio è un vero e proprio percorso emozionale: un massimo di dieci posti a sedere, occhi bendati e un viaggio guidato introspettivo dove tutti i sensi, tranne uno, si mettono a nudo alla scoperta di un nuova intimità con il vino, perchè come dice Luca «Il vino non ha colore». Ascoltare le sensazioni che il vino può dare togliendo il senso della vista, interpretandolo attraverso aspetti che vengono a mancare ed altri che sono invece esalatati dalla degustazione al buio è un esperienza aperta a tutti, più o meno esperti.

Triodinamico

Via Properzio 23 - 00193 Roma

Tel. 0669216307