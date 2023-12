Epifania nella Capitale, soggiorno all'Eitch Borromini per gli eventi della Befana

La Città Eterna ha sempre un'incredibile fascino; fascino che durante le festività natalizie si arrichisce ulteriormente di magia. Roma è quindi pronta ad accogliere tutti i visitatori offrendo diverse possibilità di divertimento: dal parco giochi a tema a Piazza Navona e dall’incontro diretto con la Befana ai castelli fiabeschi, l’allegria e la spensieratezza sono assicurati. Per godere appieno della surreale atmosfera che solo Roma sa donare è ideale soggiornare all’Eitch Borromini, un’antica dimora che si apre direttamente su Piazza Navona.

Piazza Navona diventa il cuore delle feste dell'Epifania a Roma

Primo ponte dell'anno a Roma

La Città dei 7 colli risuona melodie festose, gioiose e magiche durante tutto il periodo dell’Avvento fino all’Epifania: l’inizio del 2024 ci regala subito il primo ponte dell’anno proprio il 6 gennaio, quale momento migliore per visitare una Roma ancora addobbata e piena di magia? Per questa occasione la Città Eterna è pronta ad accogliere tutti i visitatori offrendo diverse possibilità di divertimento: dal parco giochi a tema a Piazza Navona e dall’incontro diretto con la Befana ai castelli fiabeschi, l’allegria e la spensieratezza sono assicurati.

Eitch Borromini - Vista su piazza Navona

Roma incanta ed ispira con la sua bellezza senza tempo, con la sua storia millenaria e con la sua vivace cultura. Non c’è periodo dell’anno in cui questa città possa deludere, che la si visiti in estate, in primavera o in inverno sarà comunque capace di regalare emozione fortissime che riempiono gli occhi e il cuore di gioia. La città eterna è un cocktail d’amore, di magia e di atmosfere incredibili dove ogni strada, vicolo, ponte o monumento ha un segreto da raccontare: durante il periodo di Natale e Capodanno la Capitale riesce a trasformare ogni angolo in un palcoscenico di magia e tradizione. La magia continua a brillare su Roma anche dopo le festività: infatti, trascorrere l’Epifania in questo luogo unico al mondo aggiunge un capitolo speciale e memorabile alle celebrazioni natalizie. Per il 6 gennaio sono in programma tantissimi eventi che daranno la possibilità a tutti i visitatori di festeggiare il giorno della famosa “vecchia signora” al meglio.

Epifania all'Eitch Borromini: 3 attività per la Befana

Cinecittà World: il parco del cinema torna a festeggiare la Befana come da tradizione, con mercatini, dolcetti, regali, le luminarie di Polvere di Stelle, più di 40 attrazioni, spettacoli dal vivo e aree tematiche. Adulti e bambini potranno divertirsi sulle montagne russe con più inversioni d’Europa, sul Kamikice, un bob che sfreccia a tutta velocità su un grande scivolo sulla neve situato nel Regno del Ghiaccio e sulle bici volanti, un’attrazione che offre un'esperienza divertente per i più piccoli visitatori. A Cinecittà World ci sarà la possibilità di vivere anche momenti adrenalinici nella Horror House che riproduce i set di paura dei film che hanno fatto la storia, nel set virtuale del celebre film della Guerra dei Mondi oppure nell’Horror Hotel, un luogo dove tutto può accadere. Visitare il parco il giorno dell’Epifania sarà l’occasione giusta per fare shopping tra i mercatini ed incontrare Babbo Natale e la Befana nel villaggio Santa Claus. Dopo aver speso energie a giocare, divertirsi, correre e saltare ci si può rifocillare presso il ristorante Charleston con il “pranzo della Befana”.

Il Fantastico Castello di Babbo Natale: a Lunghezza c’è un vero e proprio castello che non mette limite alla fantasia, grazie alla varietà di spettacoli, aree tematiche e personaggi è un luogo adatto ai più piccini ma anche ai grandi. Questo regno incantato ha ospitato il Signore delle Feste con tutta la sua ciurma fatta di Elfi, renne e gnometti, ora Babbo Natale è pronto a lasciare il posto alla Befana ed ai dolciumi da recapitare a tutti i bambini. Il 6 gennaio un incredibile falò arcobaleno darà il benvenuto alla Befana festeggiando il “Trionfo della Befana”, una giornata unica, divertente e speciale dove si potrà incontrare l’amata vecchietta. Santa Claus, la Befana, gli elfi, gli orsi polari, i folletti, i pupazzi di neve, gli abeti vivi e gli eroi delle feste sfileranno e si esibiranno per regalare momenti magici ed indimenticabili a tutti i visitatori.

Piazza Navona: questo è il luogo più iconico per la celebrazione dell’Epifania a Roma. Nella meravigliosa piazza riprende vita lo storico mercato: Piazza Navona si trasforma in un’arena di festa con diverse bancarelle, con spettacoli degli artisti di strada, i trucca bimbi e stand dedicati alla vendita di prodotti artigianali, dolciumi e giochi per riempire le calze. I più golosi potranno acquistare bombe calde, ciambelle fritte enormi, caramelle e altri dolciumi. Non mancherà occasione di assistere agli spettacoli dei burattini e di incontrare la Befana in persona. L’Epifania in Piazza Navona è una tradizione che risale a circa 200 anni fa, da quel momento romani e turisti provenienti da tutte le parti del mondo accorrono numerosi per vivere un’esperienza indimenticabile.

L'Eich Borromini

Per un’esperienza unica ed affascinante immersi nel cuore di Roma è ideale soggiornare all’Eitch Borromini, situata in un contesto architettonico straordinario questa antica dimora offre non solo un soggiorno confortevole ma anche un’opportunità di vivere l’autentica atmosfera della Città Eterna. Gli eleganti ambienti di questo hotel offrono un rifugio tranquillo e confortevole dopo una giornata trascorsa a esplorare la città, dotati di servizi moderni, combinano il fascino del passato con il comfort contemporaneo.

Alle spalle di Piazza Navona si trova l’ingresso della struttura Eitch Borromini, antica dimora ospitata da un edificio progettato e realizzato dal Borromini fra il 1654 e il 1659: si tratta infatti di un ramo di Palazzo Pamphilj, il Collegio Innocenziano.

Una delle caratteristiche principali della struttura è la vista panoramica, che accompagna l’ospite in tutti gli ambienti: sia la sala colazione che molte delle camere godono di affaccio su Piazza Navona, in particolare sulla Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini, e sullo skyline del centro di Roma: dalla cupola del Pantheon a quella di San Pietro.

La stessa vista accomuna anche il Ristorante Terrazza Borromini, spazio unico ricavato al quarto piano nelle sale impreziosite dagli affreschi del Bernini, dove si trova la Galleria d’arte Borromini, che si affacciano su Piazza Navona, con tavoli anche all’aperto quasi sospesi sulla piazza. Il Ristorante propone una moderna e curata cucina romana, cocktail bar ed è aperta ad eventi privati.

Al primo piano del palazzo si accede alla biblioteca privata dei Pamphilj, famosa per quantità e rarità di volumi e manoscritti e per l’affresco della volta eseguito da Francesco Cozza.

Le camere di diversa tipologia spaziano dalla singola con letto Queen Size, alle Classic, fino alle Superior Suite, Suite Deluxe e Suite Executive con terrazzino privato; alcune sono con vista su Piazza Navona o sulle cupole, campanili e palazzi iconici di Roma e altre su via di Santa Maria dell’Anima, con scorci su Tor Millina, torre medievale dai merli guelfi. Le camere sono tutte diverse una dall'altra, date le diverse destinazioni che il palazzo ha avuto nel corso dei secoli: scuola ecclesiastica, abitazione per il clero, libreria e convento. Raffinate, intime e curate nell'arredamento, dispongono di letti extra-comfort e raffinati kit di cortesia Etro, minibar assortito, acqua di cortesia, bollitore elettrico con tè, caffè e tisane, accappatoio e pantofole da bagno, cassaforte, TV a schermo piatto con decoder Sky, Wifi gratuito.

Eitch Borromini

Via di Santa Maria dell'Anima 30 – 00186 Roma

Tel 06/6861425