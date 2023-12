 Vacanze alternative: tre mete insolite da scoprire in Italia

Undertourism è un termine anglosassone coniato per descrivere la tendenza a privilegiare, per i propri soggiorni, località poco note, ma non per questo meno interessanti da vivere. Al contrario, quando luoghi meravigliosi diventano invivibili a causa dell’eccesso di turismo si parla di overtourism, un problema per molte capitali e per territori che, pur godendo della ricchezza generata dalla richiesta di soggiorni, vedono stravolta la propria natura. Una scelta diversa è possibile, scegliendo l’undertourism. Un tenersi - consapevolmente - lontano dai posti più celebri e battuti, spostandosi magari in un borgo che non sia quello citato ovunque, nella località snobbata dall’influencer di turno, in una provincia diversa da quella più instagrammata del momento. Per scoprire un altrove autentico, assaporando la meraviglia di luoghi dal fascino non contaminato dalla frenesia e dalla folla.

Vacanza undertourism in Italia

Undertourism in montagna - Alto Adige

Una baita in montagna come la si immagina, fatta di legno, pietra e che trasmetta immediatamente una sensazione di accoglienza e calore: Tenne Lodges & Chalets di Racines (BZ) è la concretizzazione di questo pensiero, elevato alla raffinatezza di un resort a 5 stelle. Un sogno che è diventato realtà nel 2016, grazie alla visione di una famiglia di imprenditori dell’hotellerie altoatesina, che da anni eccelle nell’arte dell’ospitalità tra Val Racines, Val Ridanna e Val Giovo, gioielli della Valle Isarco, una delle più settentrionali d’Italia.

Un luogo che si raggiunge appositamente, benedetto dalla propria collocazione: a pochissimi chilometri dal centro della vivace Vipiteno e allo stesso tempo naturalisticamente altrove, al termine di una strada che corrisponde alla fine della valle. La struttura, realizzata secondo le più moderne tecniche di bioedilizia e perfettamente integrata nel paesaggio montano, offre 35 splendide camere e suite, dove a dominare sono il legno e un arredamento ispirato alla contemporaneità. Centro benessere e ristorazione d’eccellenza ne fanno un nido di accogliente splendore. In ogni stagione il Tenne Lodges & Chalets offre un territorio circostante dal fascino unico: in inverno si può uscire con gli sci a piedi, poiché ci troviamo all’interno di un comprensorio sciistico, che naturalmente d’estate si trasforma in un paradiso per gli amanti di passeggiate ed escursioni ad alta quota. Per chi predilige un tipo di soggiorno ancora più esclusivo sono pensati i 4 lodge situati a circa 2,5 km dall’edificio principale, all’interno della vicina foresta.

Tenne Lodges | Frazione Colle 51 - 39040 Colle (Bz) | Tel 0472433300

Undertourism in campagna - Un borgo delle Langhe

Portano, in maniera elegante, il nome dei vini più celebri ed apprezzati del territorio alcune delle suite di UVE Rooms & Wine Bar di La Morra, incantevole borgo incastonato tra le colline delle Langhe. La vocazione all’enogastronomia, caratteristica e punto forte di questi luoghi, si declina in una raffinata proposta di soggiorno per assaporare appieno il piacere di ritmi lenti, che seguono lo svolgersi delle stagioni. Il delizioso borgo di La Morra si trova a soli 15 chilometri dalla celebre Alba, dove ha sede il nuovo MUDET, il Museo del Tartufo, dedicato al profumato e prezioso fungo ipogeo, che insieme al vino è emblema del territorio.

E a soli 6 chilometri si trova anche Barolo, paese che ha dato il nome ad uno dei vini più famosi del mondo. A UVE Rooms & Wine Bar si può assaporare il piacere di un soggiorno in un elegante palazzo nel centro del paese, dove i ritmi si fanno naturalmente slow. Le giornate si prestano per la visita a cantine, piccoli borghi, percorrendo sentieri poco affollati in una luce e in un clima speciali, quelli che fanno sublime il vino che qui si produce.

UVE - Rooms & Wine Bar | Via Umberto I 13 - 12064 La Morra (Cn) | Tel 017350740

Undertourism in campagna tra mare ed entroterra - Basilicata

Chi cerca qualcosa di davvero insolito, da gustare in tutta la sua bellezza ancora poco conosciuta, può orientarsi sulla Basilicata. Nella tranquilla ed elegante cittadina di Bernalda si trova Borgo San Gaetano, gioiello architettonico che offre sette suite e casalini ricavati dagli spazi di un antico frantoio. Siamo a breve distanza dai trulli di Alberobello e dalla città presepe di Matera, a quindici minuti dal mare di Metaponto, mitico luogo di sbarco degli Achei, eppure siamo in una dimensione a sé. Qui il tempo è un concetto diverso, La felicità vera delle cose autentiche, dei sapori tramandati dalle ricette contadine, degli spazi condivisi e della luce che si riverbera sulle costruzioni in pietra bianca tendente al crema. Non per nulla il borgo è noto come il “salotto” della Basilicata.

Ricca di eventi culturali, vivace ed elegante, vanta una movida notevole per una cittadina di provincia e una vasta scelta di locali e ristoranti. Da non perdere il suo Castello, che domina il borgo antico, e una passeggiata nella strada principale, sulla quale si affacciano le residenze signorili.

Borgo San Gaetano | Corso Metaponto 25 - 75012 Bernalda (Mt) | Tel 08351790014