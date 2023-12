[[Locanda Le Due Travi]], specialità tapas e accoglienza impeccabile a Trento

Siamo a Trento, la città del famoso Concilio tridentino, la città del Castello del Buonconsiglio. La città del buon vivere, la città dei Mercatini di Natale. Trento merita una visita non frettolosa. La sistemazione è un piccolo gioiello, il D&B Locanda Le Due Travi, situato nel centro storico, a due minuti dal Castello del Buonconsiglio e a 150 metri dalla stazione ferroviaria. Ne è titolare la famiglia Travaglia, con mamma Marilena e papà Giuliano a sostegno delle due travi del D&B, le loro figlie Alessia ed Elisa. è meta gradita da ospiti interessati alle numerose attività che il territorio offre, dalla cultura alle zone turistiche limitrofe e, grazie alla posizione strategica, risulta molto richiesto nella stagione invernale durante i mercatini di Natale.

La struttura del D&B, derivante da una dimora storica del ‘500, è stata completamente ristrutturata cinque anni fa e suddivisa in zona Dinner al piano terra e zona Bed ai piani superiori. La facciata esterna è stata conservata nello stile liberty dei primi del ‘900. Tre le camere. Ci sistemiamo, e poi giù per le antiche scale si va a cena. Cucina a vista, sala in stile moderno con sapiente utilizzo del legno alle pareti.

Specialità tapas, approntate con guizzi creativi ben graditi. Menu saggiamente non sterminato, anzi. Vige non scritta la regola del tre: tre antipasti, tre primi, tre secondi e tre dolci che vengono variati ogni mese. Alla viva memoria ricorrendo ancor prima che agli appunti, molto buone le Tagliatelle ai funghi. Ottimi i Canederli. Altrettanto ottimi il Gulash con polenta e l’arrosto di maiale. Buoni i dolci fatti in casa. Garbato e svolto con competenza il servizio del vino al calice.

Camera spaziosa, linda, funzionale. Notte buona. A colazione, servita nella sala dove si è cenato la sera precedente, dovizioso buffet dolce e salato composto da prodotti artigianali locali di buona qualità e alcune torte fatte in casa da Marilena. Possibilità di smart buys nella loro Dispensa ubicata proprio di fronte al D&B. Possiamo lasciare le valigie e conveniamo che le riprenderemo nel pomeriggio.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

via del Suffragio 20 - Trento

Tel 0461 096502