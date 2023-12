Accoglienza calorosa e cucina ladina al [[Maso Runch]] in Val Badia

Siamo in uno dei posti più belli dell'Alto Adige, la Val Badia e siamo immersi in quello scenario favoloso avente a cornice i due parchi naturali Puez-Odle e Fanes-Senes-Braies, circondati dalle magiche Dolomiti, nominate dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Abbiamo cura di arrivare al D&B Maso Runch ben prima del tramonto, onde poter osservare ed ammirare in relax la colorazione rosa che assumono le Dolomiti quando il sole cala.

Maso Runch

Il D&B Maso Runch si trova poco sopra il paese di Badia, all'incirca un chilometro dalla località Pedraces. Titolari Enrico Nagler e la moglie Maria. Enrico Nagler, ladino, è ben felice e orgoglioso di raccontare la storia del Maso, attivo ininterrottamente da oltre duecento anni. In felice coesistenza di generazioni, i cinque figli e oramai anche... i nipotini! Raccomandazione: nessun orologio. Il tempo qui è scansionato dai ritmi dettati dalla cura dei campi e degli animali. L'accoglienza è calorosa e ci si sente subito a casa. La componente Bed è costituita da cinque appartamenti ubicati in due chalet di recente costruzione edificati secondo i parametri della bioedilizia e nel rispetto dell'architettura del Maso stesso; esposti a sud-est sono baciati dal sole fin dal mattino. Da qui si gode la splendida vista sul gruppo del Fanes. Sono tutti realizzati in puro stile ladino, con materiali locali quali il legno della valle, soprattutto abete e cirmolo, utilizzati al naturale per la boiserie. I loro nomi: Conturines, Sas dla Crusc, Lavarela, Putia, Ghernacia. Ci viene assegnato l'appartamento Sas dla Crusc, con vista strepitosa sul Monte Santa Croce (Sas dla Crusc in ladino) che gli conferisce il nome. Comoda la zona pranzo con panca tipica. Boiserie in abete chiaro, parquet in tutto l'appartamento. Essendo al piano terra, è comodo l'accesso al giardino privato.

La sala del Maso Runch

Gli ospiti di tutti gli appartamenti possono usufruire del giardino, dell'orto delle erbe aromatiche, del parco giochi, del garage e, d'inverno, del deposito sci con scalda scarponi. Senza fretta alcuna, inebriati dalla vista dei monti, ci si prepara per la cena. La componente Dinner dista poche decine di metri dal nostro chalet. Qui si preserva con dolce orgoglio l'autenticità dell'antica cucina ladina basata sui prodotti freschi del territorio. Per dirne una, apprendiamo che gli stinchi sono arrostiti nella stufa a legna del loro bosco che garantisce alla carne un sapore unico. Per dirne un'altra, è rimasto nero il soffitto di quella parte della cucina (in ladino ciasadafüch) in cui si affumicava lo speck. D'estate è possibile cenare nella veranda tutta in legno. Belle e spaziose le sale interne, arredate in stile altoatesino. In cucina la signora Maria con il figlio Christian. In sala Enrico con la nuora Monica. Si comincia con una gradita Panicia, Zuppa di orzo e carne di maiale affumicata. Si prosegue, e siamo ancora agli antipasti, con Tutres e cajinci arstis, Panzerotti e ravioli fatti in casa, fritti e con ripieno di spinaci e ricotta. Già evidente, sin da questi due ottimi antipasti, la cifra della cucina: rispetto giustamente reverenziale per la tradizione ladina e contestualmente attenzione a calibrare ingredienti e porzioni.

Maso Runch, appartamento Putia

Di grande bontà il primo piatto: Cajinci t'ega, ravioli di spinaci e ricotta fatti in casa conditi con parmigiano e burro fuso. Un piccolo capolavoro, davvero. Non da meno, per qualità degli ingredienti e maestria di lavorazione, il secondo piatto: Iama de porcel cun polenta, stinco di maiale con polenta. Ancora il maiale con Custeis y craut, costolette di maiale con crauti. Sontuoso il piatto a seguire che avrebbe trovato egregia collocazione anche come primo: Bales y golasc o polenta y golasc, canederli fatti in casa con gulasch. Per dessert un delizioso omaggio alla vicina Austria, alla città di Linz per la precisione, con la Torta Linzer di grano saraceno e marmellata, fatta in casa (ovviamente!). Per i vini ci siamo affidati a Enrico, che ci ha proposto ottimi vini dell'Alto Adige. Sorpresina finale più che gradita: le grappe. Sì, al plurale! Con Enrico pronto a raccontarcele e quindi a farcele gustare meglio e piacevolmente. A giro concluso, ci si alza lietamente da tavola e si torna, frizzantina l'aria, terso il cielo, alla nostra Sas dla Crusc.

Quanta passione nella famiglia Nagler, quanto amore per il loro lavoro, quale genuino desiderio di rendere felici i clienti. Notte tranquilla nel montano silenzio. Risveglio con vista spettacolare sul Monte della Croce. La colazione la consumiamo nella nostra zona pranzo: latte e uova fresche. Il cosa fare è un happy problem. Sono infatti oltre 400 i chilometri di sentieri tracciati tra passeggiate in quota adatte a tutti e scalate in vetta per i più esperti. Ritenendoci quasi esperti, in virtù del “quasi” salvifico, passeggiamo lungo sentieri facili e piacevoli.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Frazione Pedraces - Badia (Bz)

Tel 0471 839796