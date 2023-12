Amante del vino e del relax? In Alsazia c’è un hotel con una sauna nelle botti

L'Alsazia è una regione situata a nord-est della Francia, al confine con la Germania, famosa per i suoi magnifici paesaggi collinari, i borghi medievali e la cultura enogastronomica unica nel suo genere. Durante il periodo natalizio, questa regione diventa ancora più affascinante grazie ai suoi mercatini di Natale e alle tradizioni locali che si rispecchiano in ogni angolo del territorio. In questo articolo ti daremo alcuni consigli utili su come organizzare un viaggio in Alsazia durante il periodo natalizio, come raggiungere la regione dall'Italia, le cantine principali da visitare e altri luoghi da non perdere durante il tuo soggiorno.

La sauna nella botte del James Vignoble Hotel di Eguisheim

Scopriamo l’Alsazia a Natale

L'Alsazia è una regione ricca di storia e cultura, con una forte influenza tedesca che si riflette nella sua architettura, nella gastronomia e persino nella lingua parlata. Durante il periodo natalizio, la regione si illumina di luci e colori, creando un'atmosfera fiabesca che attira turisti da tutto il mondo. I mercatini di Natale sono uno degli eventi più attesi dell'anno, dove le piazze dei paesi si riempiono di bancarelle con prodotti artigianali, cibo tradizionale come il vin chaud (vino caldo speziato) e dolci tipici come i bredele (biscotti al burro). Ma non sono solo i mercatini a rendere magica l'Alsazia durante il Natale: ogni borgo e città ha le sue tradizioni e decorazioni che creano un'esperienza unica per i visitatori. Inoltre, la regione offre anche molte attività all'aperto come passeggiate tra i vigneti o sulle colline dei Vosgi, sci o slittino nelle stazioni sciistiche della zona e visite alle cantine locali per degustare i pregiati vini alsaziani.

Natale in Alsazia al James Vignoble Hotel di Eguisheim

Il James Vignoble Hotel di Eguisheim, quattro stelle, è un luogo incantevole immerso nei vigneti alsaziani, ideale per coloro che vogliono trascorrere il loro soggiorno in una struttura dallo stile raffinato e moderno. Le camere dell'hotel, totalmente rinnovate, sono arredate con cura nei minimi dettagli, con tocchi di design e comfort. Le nuovissime camere familiari arricchiscono l’esperienza di chi decide di godersi una vacanza con i propri cari. Inoltre, l'hotel dispone di una spa con piscina e jacuzzi, dove potersi godere il meritato relax, riscaldandosi e lasciandosi coccolare tra i dolci vigneti del borgo.

James Vignoble Hotel, la sauna è una botte di vino

La peculiarità di questa spa è la particolare sauna: una vera e propria botte di vino, calda ed accogliente, una vera libidine per gli enoappassionati.

James Vignoble Hotel, in tavola i sapori del territorio

Importante è anche la proposta della colazione, un’esperienza all’interno della moderna sala che affaccia sulla piscina riscaldata della struttura; un dolce risveglio impreziosito dall’innumerevole varietà di prodotti locali freschissimi e di altissima qualità. Il personale dell'hotel, attento e preparato, è sempre disponibile a fornire informazioni sulla zona e a consigliare attività da fare durante il soggiorno.

James Vignoble Hotel, location perfetta per ammirare i dintorni

Quello che rende questa struttura irresistibile è la sua posizione privilegiata, che permette di godere di una vista spettacolare sui vigneti e sul borgo medievale di Eguisheim, uno dei borghi più belli della Francia a pochi passi dalle principali città della regione, tra cui Colmar e Strasburgo. Senza dubbio, il James Vignoble Hotel è una scelta eccellente per coloro che cercano un'esperienza unica nella splendida regione dell'Alsazia.

Per chi volesse trascorrere le festività nel cuore di Colmar, la famiglia propone anche il James Botique Colmar, una bella alternativa per immergersi nel mondo del Natale.

James Vignoble Hotel

Rue des Trois Pierres 6 - 68420 Eguisheim (Francia)

Tel +33 3 89 41 46 88