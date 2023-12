L’Accademia de Il Mannarino sbarca anche a Bergamo

Il Mannarino è ormai una realtà affermata, un punto di riferimento per gli amanti della buona carne che nasce con lo scopo di riportare i macellai a contatto con le persone. Quello che c’è di nuovo però è “L’Accademia de Il Mannarino”, un format che permette a gruppi di amici o colleghi di passare una serata diversa dal solito.

Umberto Asia, responsabile di macelleria e membro dell’opening team per i nuovi store

A partire da dicembre infatti, all’interno della bottega di quartiere con cucina di viale Papa Giovanni XXIII 66, è infatti possibile cenare insieme al “Mannarino”, il macellaio di fiducia che guida i commensali alla scoperta dei segreti per lavorare, tagliare e cucinare al meglio la carne, senza dimenticare il coinvolgimento diretto! Tra una portata e l’altra infatti le persone saranno artefici diretti dell’esecuzione dei piatti: dal taglio e preparazione della tartare al procedimento per farcire le iconiche bombette fino alle tecniche di marinatura, sono numerose le preparazioni che potranno essere realizzate mettendo le mani in pasta.

L’Accademia de Il Mannarino nel dettaglio

Preparazione dei piatti dunque, didattica e spiegazioni ad esempio dei tagli per una costata perfetta, il tutto all’insegna della condivisione. Dalle Polpette della nonna al capocollo di Martina Franca, dalla Tartare del Mannarino (con olive, capperi, puntarelle, stracciatella e taralli sbriciolati), dalla Burrata di Andria alla Zampina di Sammichele (salsiccia tradizionale barese con pomodoro secco) e ancora gli arrosticini, i contorni tra cui l’immancabile la caponata pugliese, la costata (nel nostro caso di Bavarese) per finire poi cannolo siciliano da farcire al tavolo, caffè in moka e amari della casa.

Dettaglio della mise en place a Il Mannarino 1/8 Il crostone de Il Mannarino 2/8 Capocollo con focaccia pugliese e burrata di Andria 3/8 Il taglio della Tartare 4/8 La Tartare de Il Mannarino 5/8 La costata de Il Mannarino 6/8 Il cannolo espresso da completare al tavolo 7/8 Il caffè in moka 8/8 Previous Next

«Siamo felici di presentare a Bergamo la nostra Accademia de Il Mannarino», affermano i co-founder Gianmarco Venuto e Filippo Sironi. «Un’occasione per vivere in prima persona l’esperienza autentica delle nostre macellerie con cucina, scoprendo i segreti per preparare dei buoni piatti a base di carne, tra chiacchiere e risate».

Le macellerie de Il Mannarino sono delle vere botteghe di quartiere dove le persone possono chiedere consiglio agli esperti macellai in merito alla migliore cottura o alla tipologia di carne da usare per le diverse ricette, scegliendo personalmente il prodotto “come si faceva una volta”.

Una selezione delle bombette de Il Mannarino

Il brand dal 2019 si impegna a collaborare unicamente con piccoli produttori, al fine di salvaguardare la tradizione e aiutare lo sviluppo delle filiere locali. Massima è infatti l’attenzione per la qualità della carne, che viene personalmente selezionata e lavorata, fino ad arrivare sulle tavole dei tredici locali de Il Mannarino e di tutti gli affezionati del brand che quotidianamente acquistano i prodotti ai banchi dell’insegna oppure online. L’Accademia de Il Mannarino è disponibile solo su prenotazione per gruppi fino a un massimo di dieci persone. L’esperienza è pensata anche per le aziende che vogliono organizzare attività di Team Building.

Il Mannarino nel dettaglio

Il Mannarino, nome evocativo delle celebri macellerie di quartiere con cucina, nasce dalla passione per la carne di due giovani amici con il sogno di rinobilitare l’antica “arte” della macelleria. Il termine “mannarino” indica il coltello da cucina con cui i macellai di paese tagliano la carne sul banco - una piccola mannaia - e questa parola ha finito con l’identificare il macellaio di fiducia nel lessico popolare. All’interno dei punti vendita de Il Mannarino è possibile acquistare carne di prima qualità direttamente al banco oppure gustarla direttamente al tavolo, accompagnata da specialità culinarie tradizionali e da un buon calice di vino.

Il Mannarino è anche convisione

Il Mannarino si impegna a diffondere l’importanza del consumo della carne di prima scelta per il benessere dell’organismo, in quanto alimento completo, che contribuisce alla copertura del fabbisogno di tutti i nutrienti essenziali del corpo umano. Il Mannarino conta oggi 13 punti vendita: quattro nella città di Milano - il primo aperto il 21 giugno 2019 in Piazza De Angeli 1 seguito, poi, da altri tre locali, rispettivamente in Via Carlo Tenca 12, Via Galvano Fiamma 4/6 e Alzaia Naviglio Grande 2; uno ad Arcore in Via Alfonso Casati 80; uno a Brescia, in Via Tosio, 3; uno a Bergamo in Viale Papa Giovanni XXIII, 66; uno a Novara in Piazza Martiri della Libertà, 5B; due a Torino, in Via della Rocca, 4 e in Via IV Marzo, 12B; uno a Seregno, in Via Cadore, 96; uno a Busto Arsizio in Piazza Vittorio Emanuele II; uno a Como in Piazza Giovanni Amendola 11. Per scoprire il mondo e l’e-shop de Il Mannarino (con spedizioni attive in tutta Italia) è possibile visitare il sito ufficiale.

Il Mannarino Bergamo

Viale Papa Giovanni XXIII 66 - 24122 Bergamo

Tel 035 0789025