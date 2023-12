La Perla accoglie l'inverno con nuove suite sulle piste delle Dolomiti

L'eco di una stagione estiva vivace, energetica, gioiosa e colorata risuonano ancora, e La Perla è pronta ad aprire le sue porte per accogliere gli ospiti desiderosi di indossare gli scarponi da sci, camminare con le ciaspole nella natura alpina o semplicemente rilassarsi alla vista delle Dolomiti colorate di bianco.

L'ingresso dell'hotel La Perla

A La Perla c'è grande fermento per la stagione invernale: dai lavori nelle camere alla preparazione in cucina, dai saloni alla cantina, in vista della prossima stagione che negli auspici ci si augura sia davvero memorabile. I presupposti, almeno a tavola, ci sono tutti: partendo dalla cantina, che ha ricevuto apprezzamenti da entità prestigiose come L'Espresso e Falstaff, che hanno premiato la carta dei vini come la migliore a livello nazionale.

A La Perla oltre trentamila bottiglie provenienti da tutta Italia, Svizzera, Austria e Francia

Senza dimenticare che a Stüa de Michil la stella conquistata dallo chef Simone Cantafio e da tutto lo staff continua a risplendere nel cielo gourmet delle Dolomiti.

La Perla, l'esterno dell'hotel

La Perla: ecco tutte le nuove suite dell'hotel

Tuttavia, c'è un'importante novità che merita particolare attenzione: questa estate La Perla ha rinnovato l'intero quarto piano e lo staff è lieto di accogliere gli ospiti all'interno delle nuovissime suite dal design raffinato e dagli interni realizzati a mano con materiali naturali provenienti da artigiani locali.

Nuove suite a La Perla 1/6 A La Perla camere appena rinnovate 2/6 Dettagli delle nuove suite 3/6 Dettagli delle nuove suite di Perla 4/6 L'interno di una nuova suite 5/6 A La Perla anche una rilassante spa 6/6 Previous Next

L'intero quarto piano comprende la Suite Dolomiti, ideale per le famiglie con due camere da letto separate, la Junior Suite e la Junior Suite Dolomiti, oltre a due camere Panorama che possono essere combinate per garantire completa privacy in un ambiente esclusivo. La data da cerchiare in rosso è quella del 7 dicembre, quando si aprirà la stagione invernale. Queste nuove suite sono pronte ad essere scoperte e promettono di arricchire l'esperienza de La Perla tra gli incantevoli paesaggi delle Dolomiti, assicurando un soggiorno lussuoso e indimenticabile fino al 1° aprile.

La Perla

Strada Col Alt 105 - 39033 Corvara in Badia (Bz)

Tel 0471 831000