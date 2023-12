La ricetta dell'hamburger? Da Pane&Trita te la dice l'intelligenza artificiale

Pane&Trita l'ha fatto di nuovo. La catena di ristoranti nata in Brianza, a Seregno, e che oggi può vantare sette locali tra Milano e le province di Monza, Como e Lecco, non è nuova a proposte originali e in alcuni casi provocatorie. Aveva fatto, per esempio, parlare molto di sé nei mesi scorsi, quando aveva deciso di mettere in carta il Grillo Cheeseburger, il primo panino con farina di grillo domestico nel patty. D'altronde sorprendere era uno degli obiettivi di Pabel Ruggiero e Filippo Lo Forte, fondatori di Pane&Trita. Ma cosa si sono inventati questa volta?

La nuova idea di Pane&Trita si chiama Cyber Burger. In sostanza, Ruggiero, che oltre a essere uno dei fondatori è anche il deus ex machina dei menu, ha pensato di mettere da parte per un momento gli chef e di affidarsi... all'intelligenza artificiale, chiedendole di creare il panino del futuro. L'algoritmo lo ha accontentato, dando vita al Cyber Burger, che sarà disponibile fino al 15 dicembre in tutti i locali di Pane&Trita, ma che, visto il successo, potrebbe rimanere anche più a lungo.

Cosa c'è, quindi, in questo nuovo hamburger? L'algoritmo ha dato vita un panino con un patty 100% vegetale, accompagnato da lattuga con aceto balsamico, guacamole al pepe nero, brie, bacon vegano affumicato e cipolla croccante. Il tutto è racchiuso in un pane biologico al carbone di un azzurro intenso e accompagnato da stick di patata dolce con maionese viola. Il risultato è senza dubbio interessante: un panino gustoso ed equilibrato. Se poi avrete voglia di conoscere chi il vostro panino l'ha immaginato, vi basterà inquadrare il Qr Code che arriva con il piatto per conoscere Gaia, l'intelligenza artificiale di Pane&Trita.

L'intelligenza artificiale e la carne coltivata

In realtà, è bene dirlo, l'intelligenza artificiale non lo aveva proprio immaginato così il suo hamburger del futuro. L'algoritmo, infatti, aveva scelto, come patty, un hambuger di carne coltivata, impossibile da fare in Italia. «Una ricetta impossibile, che noi abbiamo rivisitato per renderla reale - ha evidenziato Ruggiero - Il progresso però non si può fermare: se e quando la carne cosiddetta ‘sintetica’ sarà autorizzata anche in Italia, saremo aperti per valutare un suo inserimento ascoltando il parere dei nostri clienti e i loro suggerimenti. Noi siamo pronti ad assaggiare il futuro e sempre curiosi verso le innovazioni e le sperimentazioni: lo saranno anche loro?».

Via Lodovico Muratori 27 - 20135 Milano

Tel 0255180260