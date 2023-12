[[Taverna Pane e Vino]], buon cibo e ospitalità nel cuore di Cortona

Vorremmo definire Cortona, borgo di grande bellezza in quest’area del sud- est della Toscana che lambisce l’Umbria, il borgo delle piazze. Una più affascinante dell’altra! A partire dal cuore di Cortona, piazza della Repubblica con il Palazzo Comunale del XIV secolo la cui caratteristica torre con l’orologio costituisce l’icona celebrante Cortona nel mondo. A competere con il Palazzo Comunale, e a vincere la tenzone per altezza, il Palazzo del Capitano del Popolo. Pochi passi e siamo nella comunicante piazza Signorelli, con il suo Palazzo Casali del XVI secolo. Ed è proprio qui, in piazza Signorelli che c’è in D&B Taverna Pane e Vino. La componente Bed è un’antica torre di avvistamento: tre camere matrimoniali e due piccoli appartamenti con soggiorno/cucina, e un prezioso giardino comune con i tavoli per la colazione e l’angolo relax. Le tre camere: Decanter, Tappo, Tino. I due appartamenti: Botte, Uva Passa. Ci viene assegnata la camera Decanter. Il letto è rivestito dai tessuti di “Busatti” filati localmente, nell’azienda che ha sede ad Anghiari. Ci si prepara per la cena avendo cura di fare prima una passeggiata fino a piazza Garibaldi (la terza piazza di Cortona) onde godere lo splendido panorama sulla Val di Chiana. Lo sguardo arriva fino al Lago Trasimeno e con cielo terso fino al Monte Amiata.

Taverna Pane e Vino

Ed eccoci di ritorno al D&B, in forma smagliante per apprezzare la componente Dinner. Con il bel tempo si mangia nell’atrio o ai tavoli all’aperto in piazza Signorelli. Buon inizio: Bruschetta con Lardo di Colonnata Igp. Ragguardevole per bontà di manifattura, a testimonianza di cucina valida, il gradito primo piatto: Pici alle molliche con acciuga, pane e peperoncino. Come si fa a non accettare la proposta di un ulteriore primo? E difatti, la proposta la si accetta più che volentieri. Stiamo parlando di Gnocchi di patate e farina di castagne al ragù bianco di agnello e tartufo: memorabile! Capretto al forno con verdure è il trionfante secondo piatto. Ottimo! Si giunge a compimento di sì ottima cena degustando Cantucci cotti nel forno a legna e Vin Dolce.

Tagliere alla Taverna Pane e Vino

Cosa accadeva nel frattempo con i calici? Una cosa inusuale ma voluta, mica frutto del caso! Abbiamo privilegiato, in terra toscana, vini da vitigni alloctoni. E da subito, sin dalla bruschetta! Difatti, proprio sulla Bruschetta con Lardo di Colonnata Igp, in abbinamento abbiamo degustato il Rosato fatto da Tenimenti Luigi D’Alessandro, ottenuto da raccolta anticipata di sole uve Syrah del vigneto Pozzo Vecchio, brevemente macerate con le bucce e subito pressate per preservarne freschezza e tipicità varietale. Questo gradevole vino è stato con noi anche con il primo primo. E poi, ad abbinarsi sia agli gnocchi sia al capretto al forno, nell’appropriato calice, l’eccellente Cortona Syrah Cuculaia 2018 fatto da Fabrizio Dionisio. Profumi nitidi, si avvertono la ciliegia e il ribes. Levigati e piacevoli i tannini. Soddisfacente il lungo finale. Un grande vino, va detto!

Con i cantucci e il vino dolce, che fretta c’è a lasciare la tavola? Nessuna.

La piazza è incantevole. Altra breve passeggiatina prima di salire al primo piano della torre. Si torna nella camera Decanter e si dorme placidamente. La colazione del mattino consiste in deliziosi prodotti biologici. E adesso cosa si fa? Ci ricordiamo dei vini bevuti a cena. Entrambe le cantine, vicine al D&B, posta la prenotazione, consentono di effettuare visita in azienda. Ottima idea!

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

Taverna Pane e Vino

Piazza Signorelli 27 - Cortona (Ar)

Tel 0575 631010