[[San Lorenzo]], albergo nel cuore della Sila con un'ottima cucina

Siamo sulla Sila Grande. Nel comune di Spezzano della Sila (Cs). La località, famosa anche per gli sport invernali, per la pratica dei quali è bene attrezzata, è la graziosa Camigliatello Silano, posta a 1.272 metri di altitudine. Camigliatello Silano è al limitare del Parco Nazionale della Sila. Sulla strada per il Lago Cecita il D&B San Lorenzo che quest’anno festeggia le nozze di platino, se così possiamo dire, a intendere ben 75 anni di attività! La componente Bed consta di 20 confortevoli camere. “La Tavenetta”, la componente Dinner, è nelle abili mani e nella fervida mente del giovane cuoco Emanuele Lecce (30 anni), figlio d’arte.

San Lorenzo

Il papà cominciò coraggiosamente un percorso tendente al miglioramento qualitativo della proposta di ristorazione, uscendo fuori dai cliche´ di una cucina adatta più a banqueting e a gitanti della domenica, che non a una clientela appassionata ed esigente costituita da gourmet che qui arrivano da ogni parte del Sud (e non solo). Quindi, quanto di meglio la generosa Sila sa offrire, il prode Emanuele sa lavorarlo con grande maestria. In sala, binomio vincente con il fratello Emanuele in cucina, il bravissimo Biagio. La cena ha inizio e gli happy problem cominciano! Quale antipasto? Puntiamo sulla vera tradizione e ci deliziano con Frittola e verza. La frittola è quello che rimane del maiale dopo aver ricavato tutte le parti nobili. Sono l’espressione più genuina del cibo tradizionale calabrese. A cuocere per molte ore nella caddara, il capiente pentolone di rame stagnato, che trae il calore necessario dalle braci di carbone, sono coda, coste, cotenna, gambone, lingua, orecchie, pancia e zampe del maiale. I pezzi da cuocere vengono adagiati secondo i loro specifici tempi di cottura. A tavola le frittole arrivano ben calde, tenere sono le carni, gradevole la verza.

La Tavenetta di Emanuele Lecce

Non sappiamo dirlo con certezza, ma forse un antipasto così è piatto unico di cena sontuosa. Il primo piatto è silano che più silano non si può(!): Tagliolino al tartufo. Squisito! E per secondo, ammirevole per maestria di esecuzione e per presentazione, la Guancia di podolica e cipullizze al miele di fico. Le cipullizze sono molto simili ai lampascioni e hanno un sapore spiccato e gradevolissimo al palato. Tarte tatin di mele e gelato alla vaniglia è il dolce fatto dal pastry chef Marco Presta. La cantina è suggestiva, la correlata carta dei vini intriga per dovizia ed eccellenza di etichette. Una cosa ci attrae moltissimo, la presenza del formato Magnum. A nostro avviso, sappiamo di aprire parentesi, il formato Magnum dovrebbe diventare, nel comune sentire di produttori, ristoratori, enoteche, wine bar e consumatori, il formato normale, quello assunto tale by default e l’attuale formato standard, la 75 cl dovrebbe essere percepita come mezza bottiglia. E la mezza bottiglia di oggi? Formato mignon per collezionisti!

L'esterno del San Lorenzo

Insomma, a calibrare la cena ci ha pensato nell’appropriato calice, sovente vuoto e sovente prontamente ricolmo, il Pescanera Rosè Ippolito 1845 vendemmia 2020 ottenuto da sole uve Greco Nero. Formato Magnum, ridiciamolo! Emanuele Lecce è essenziale e possiede grande tecnica. Grazie a ciò la sua è una grande cucina che pone al centro la tradizione della cucina silana ricca di cacciagione, carni podoliche, erbe, funghi, spezie. L’esperienza della cena è stata bella, forte, vera. Siamo stati spettatori ma anche attori, per come dolcemente coinvolti nello spettacolo della Sila così ben declinata a tavola e nello spettacolo di un’abbinata cucina-sala da cui trae beneficio il cliente gourmet. Di una cucina così, di un luogo così, ci si innamora.

Notte. Risveglio con una prima colazione che si rivela anch’essa una commovente quanto ghiotta esperienza. Al calore del camino oppure in terrazza, a seconda della stagione, è tripudio di prodotti silani: lo yogurt, i salumi, le arance. Amorevole la preparazione dei dolci. E adesso cosa si fa!? Ma che domanda è? Siamo in Sila e ce la godiamo tutta!

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

San Lorenzo

contrada Campo San Lorenzo Camigliatello Silano (Cs)

Tel 0984 452630