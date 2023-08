Viaggio in Oltrepò Pavese? Ecco dove mangiare e bere un buon vino

È la valle che più di tutte identifica il mondo vitivinicolo dell’Oltrepò Pavese. La Val Versa, lunga circa 30 km, è stata scavata dall’omonimo torrente ed è situata tra le provincie di Pavia, nella quale ricade la quasi totalità della sua estensione e Piacenza. È un territorio ricco di vigneti, l’attività economica principale dell’intera vallata è quindi la viticoltura che, da sola, occupa più del 50% dell’intera superficie valliva. Qui si trovano alcune tra le più importanti aziende vitivinicole oltre padane. Sono davvero tanti i centri che si affacciano sull’importante valle e che rappresentano un’attrazione turistica per una gita fuori porta dalle grandi città: non a caso dista un sessanta chilometri da Milano, capoluogo facilmente raggiungibile con le principali autostrade. Il territorio è anche ricco di storia: pensate che parecchi centri della valle, tra cui Montescano, Montecalvo Versiggia e Golferenzo, entrato di recente tra i “Borghi più belli d’Italia”, sono citati all'interno dell'atto redatto l'8 agosto 1164 dall'imperatore Federico Barbarossa, il quale concedeva questi centri, con le relative regalie alla città d Pavia. Nel 1250 l'appartenenza della vallata, nonché dell'intero Oltrepò, al contado di Pavia fu confermata da un documento in cui sono citati diversi centri, tra cui Canevino, Montecalvo e Volpara. Ecco dove fermarsi a mangiare e bere un buon vino per una sosta golosa da veri “local”.

Salumificio Daturi - Canneto Pavese

Salumificio Daturi

Partendo da Stradella ci si può fermare, come prima tappa, al Salumificio Daturi dove è possibile degustare due prodotti identificativi dell’attività norcina della famiglia: la Spalla Cotta, ma soprattutto la Pancetta con contenna (addirittura c’è una Confraternita che la valorizza). La prima viene salata con salina di acqua, sale e qualche spezia naturale. Il sabato e la domenica viene servita al forno calda come piatto pronto da consumare a casa. Il salumificio lavora, inoltre, la pancetta secondo tradizione, con cotenna, cucina a mano e legata a macchina, stuccata con stucco alimentare per evitare l'infiltrazione di aria e poi messa a stagionare per lunghi affinamenti. Tra gli altri prodotti della salumeria artigianale ci sono porchetta e cotechino nel periodo invernale. All’interno del salumificio è possibile effettuare una sosta per un aperitivo o una merenda accompagnando i salumi di produzione propria con il classico miccone di pane di Stradella, un prodotto Deco (Denominazione di origine comunale).

Salumificio Daturi | Strada Provinciale 201 - Canneto Pavese | Tel 0385 262415

Giorgi Wines - Canneto Pavese

Giorgi Wines

A pochi passi dal salumificio, dall’altra parte della strada, c’è il l’enoteca della cantina Giorgi. Fabiano e il suo staff sono pronti ad accogliervi nella loro elegante “baita” in legno per farvi assaggiare spumanti Metodo Classico che hanno fatto la storia del territorio. Seduti ad un tavolo, in pieno relax, merita un assaggio lo spumante Giorgi 1870, la gran cuvée storica della famiglia (prodotto pluripremiato) che ben si abbina ai piatti e agli aperitivi del territorio preparati dalla cucina dell’enoteca. Qui una pausa è d’obbligo per chi visita la Val Versa. Inoltre, potresti imbatterti in qualche vip amico di Fabiano, tra cui Gerry Scotti che insieme alla famiglia Giorgi produce vini che rispecchiano la sua passione per il mondo vitivinicolo.

Enoteca Giorgi Wine | Frazione Camponoce 39/A - Canneto Pavese | Tel 0385 262151

Club del Buttafuoco Storico - Canneto Pavese

Club del Buttafuoco Storico

Un’altra tappa obbligata, salendo la valle, è l’enoteca del Club del Buttafuoco Storico dove è possibile, su prenotazione, organizzare una degustazione delle cosiddette vigne storiche degli attuali 18 produttori che dal 1996 hanno deciso di fondare questo club in cui l’intento è quello di collaborare nella ricerca delle caratteristiche storiche, nella selezione delle vigne più vocate, nella produzione controllata, nella promozione del vino Buttafuoco. L’uvaggio del Buttafuoco Storico è così composto: 50 % Croatina che apporta la struttura polifenolica, il colore e i sentori di frutta rossa; 25% Barbera che forma con la sua acidità la spina dorsale del vino e permette una maggiore estrazione dalle vinacce della Croatina; infine per la restante parte Ughetta di Canneto e Uva Rara che arricchiscono questo vino di note di eleganza e di piacevole austerità. Alla svinatura il Buttafuoco Storico passa in botti di legno per un affinamento minimo di dodici mesi e quindi in bottiglia per almeno altri sei mesi. Il prodotto così ottenuto non può essere messo in commercio prima di trentasei mesi dalla vendemmia. Il risultato è un vino di grande corpo, eleganza e morbidezza, ma soprattutto è un prodotto di notevole personalità, in quanto esprime le caratteristiche organolettiche della vigna e quindi della zona di provenienza. Un vino “nobile” che perdura nel tempo continuando ad arricchirsi di piacevoli caratteri. La bottiglia con impresso il “Marchio del Veliero” è l’unica che garantisce l’autenticità del prodotto.

Club del Buttafuoco Storico | Piazzetta del Buttafuoco Storico - Canneto Pavese | Tel 0385 60154

Ristorante Bazzini - Canneto Pavese

Ristorante Bazzini

Rimanendo a Canneto Pavese, lasciando la provinciale e salendo in paese, uno dei centri più vitati della Provincia di Pavia, ci si imbatte nel Ristorante Bazzini, vero tempio gastronomico pavese. È uno storico locale fondato dalla Famiglia Bazzini nel 1939 e oggi gestito da Mariella Mariotti e Riccardo Rezzani. La tradizione familiare e locale che avvolge le stanze del ristorante si ritrova anche nel menù, a base di piatti tradizionali e prodotti di stagione. Il menu si rinnova settimanalmente, mantenendo però sempre presenti i cavalli di battaglia della tradizione culinaria locale, che hanno reso celebre il Ristorante Bazzini tra cui l’agnolotto grande di Canneto (il cosiddetto Bata Lavar). Le sale sono ampie e luminose, accoglienti, ricche di storia e tradizione. Nelle belle giornate potrete pranzare o cenare nella splendida terrazza con vista sulle colline di Canneto Pavese. Oltre al ristorante, Bazzini ha anche un locale Bar, “Emporio Cafè”, dove potrete rilassarvi leggendo un giornale bevendo un buon caffè o thè, bere un bicchiere di vino e concludere la vostra giornata con un aperitivo seduti ai tavolini nell’intima e accogliente sala al chiuso o nel grazioso patio all’esterno.

Ristorante Bazzini | via Roma 11 - Canneto Pavese | Tel 0385 88018

Tenuta Borgolano - Montescano

Tenuta Borgolano

A Montescano, dove è possibile anche visitare il Museo dei fossili e dei minerali ritrovati nelle valli laterali dal ricercatore naturalista Antonio Zucconi, raccolta posizionata all’ultimo piano del Municipio, ci si può fermare a Tenuta Borgolano dove Donatella Quaroni, da qualche mese, ha deciso di fare anche accoglienza e da Cuoca contadina di Coldiretti propone direttamente in cantina serate a tema e degustazioni mirate.

Tenuta Borgolano | Via Pianazza 44 - Montescano | Tel 339 726 5912

Cantina Poggio Rebasti - Montescano

Cantina Poggio Rebasti

Stesso copione per la Cantina Poggio Rebasti, luogo incantato da cui si domina interamente la Val Versa e la pianura. Qui Ermanno e le sue tre figlie accolgono wine lover per una gita tra i curatissimi vigneti, per un tuffo nel passato con una visita al museo contadino di famiglia, per una degustazione di Buttafuoco Storico Vigna Pitturina nella suggestiva cantina a volte che trasuda 200 anni di storia.

Azienda Agricola Poggio Rebasti | Via Poggio 12 - Montescano | Tel 339 680 1929

Ristorante Ad Astra - Santa Maria della Versa

Ristorante Ad Astra

Continuando in Val Versa ci si imbatte nel comune di Santa Maria della Versa, la “capitale” della vallata. Qui ha sede la storica cantina La Versa, simbolo della spumantizzazione italiana per decenni. Nel cuore del paese vale una sosta il Ristorante Ad Astra. Lo chef Alessandro Folli e la sua brigata vogliono valorizzare le materie prime offerte dal territorio con un tocco di originalità e innovazione. Attento alla qualità, oggi il ristorante rappresenta uno dei fiori all’occhiello della cucina territoriale. Tra le materie prime che stagionalmente propone in carta c’è anche la mela di Soriasco, varietà quasi scomparsa, coltivata nell’omonima frazione di Santa Maria della Versa, sede di una storica torre, parte di un più ampio reticolo difensivo realizzato nel XII secolo e composto da una cinta muraria con 12 torri e da un castello, il quale fu abbattuto da parte di truppe piacentine tra il 1215 e il 1216 senza venire più ricostruito in seguito. Oggi, questa piccola mela, è oggetto di recupero da parte di un gruppo di appassionati “capitanati” dall’imprenditore agricolo Emanuele Riccardi titolare dell’omonima Tenuta, cantina che offre degustazioni di vini del territorio nell’elegante foresteria recuperata nella vecchia cascina della tenuta.

Ristorante Ad Astra | via Cavour 11/13 - Santa Maria della Versa | Tel 0385 278271

Tenuta Riccardi | Località Casino di Soriasco 1 - Santa Maria della Versa | Tel 0385 79319

Ristorante Olmo Napoleonico - Golferenzo

Olmo Napoleonico

Chiudiamo il viaggio a Golferenzo, risalendo la Val Versa. Uno dei borghi più belli d’Italia, sede di eventi estivi di richiamo dedicati al mondo enogastronomico. È un borgo antico, dal fascino magnetico grazie alle sue vie in selciato e ai suoi edifici in sasso completamente recuperati. Dopo un giro per il suggestivo paese ci si può fermare per una tappa al Ristorante Olmo Napoleonico. Nato come una trattoria di campagna, oggi ha cambiato radicalmente linea. Dopo una ristrutturazione radicale durata due anni, che ha creato bellezza senza togliere nulla del calore autentico che si respirava fra i muri del vecchio Olmo, oggi si può mangiare in un’atmosfera rilassata, davanti ad un panorama mozzafiato sulle colline della Val Versa. Si può gustare, oltre alle pizze classiche, più di trenta pizze “speciali” preparate con una lievitazione paziente e ingredienti di qualità che si armonizzano fra loro alla perfezione. Creatività e gusto in sinergia perfetta.

Ristorante Olmo Napoleonico | via Circonvallazione 7 – Golferenzo | Tel 331 409 1490

Corte del Lupo - Golferenzo

Corte del Lupo

Se, invece, preferite una pausa o una cena più “strutturata” l’enoteca con ristoro Corte del Lupo è il posto giusto. E’ un ristorante con una cucina creativa, che utilizza e valorizza materie prime “buone, pulite e giuste” ed è anche un’enoteca con una carta dei vini, che racchiude quasi tutte le eccellenze del territorio e vi porta oltre l’Oltrepò.

Enoteca con ristoro La Corte del Lupo | via Circonvallazione 9 - Golferenzo | Tel 0385 99086

Il viaggio in Val Versa potrebbe continuare con altri tour che portano verso vall’Oltrepò Montano, qui incrociamo luoghi ricchi di storia e di sapori genuini che troveranno spazio in altri servizi che proporremo a dimostrazione che questo territorio è da vivere e da gustare.