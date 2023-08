Vacanza a Sorrento? Allora non perderti “Antonino Esposito - Pizza e Cucina”

Quasi tutti, nel solo pensare, ancor prima di pianificare e poi attuare un viaggio in Penisola Sorrentina, identificano come mezzo il trasporto su gomma. Si tratterebbe di percorrere la SS 145, detta "Sorrentina". Sinuosa, tanti i saliscendi, lungo tratto in galleria, sulla trafficata Sorrentina dallo scorso 1° giugno e fino al 30 settembre, dalle 8 alle 10 si circolerà esclusivamente a targhe alterne. Nei giorni con data pari circolano le auto con targa dispari e viceversa. C'è anche il trasporto su ferro, c'è la cosiddetta Circumvesuviana. E poi, neanche a dirlo, c'è anche il trasporto via mare, con aliscafi e traghetti che approdano al porto di Sorrento provenienti da Napoli e da Capri. Trasporto via mare che ci sentiamo vivamente di consigliare per fruire al meglio del fascino di Sorrento.

Piccole imbarcazioni da pesca al porto di Marina Grande a Sorrento

Vacanza a Sorrento? Passate dal ristorante Antonino Esposito - Pizza e Cucina

La vacanza in questo caso, ipotizzando che si stia salpando dal porto di Napoli, inizia subito, non appena l'imbarcazione salpa dal porto. Per una città che si allontana e che possiamo ammirare man mano che si rimpicciolisce in tutto il suo fascino, una Penisola che si avvicina: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e poi finalmente Sorrento. Il porto di Sorrento è in località Marina Piccola. Frenesia del tutto e subito? E quindi a Marina Piccola neanche ci si sofferma e subito, mediante pulmino oppure a piedi se la gamba risponde si sale per arrivare nel centro della cittadina!?! Perché mai? Qui il ritmo deve diventare slow e l'occasione per familiarizzare con Sorrento, con essa stabilendo magica empatia è fermarsi a pranzo da Antonino Esposito - Pizza e Cucina.

Antonino Esposito - Pizza e Cucina: la vista, con il mare a pochi metri, spazia fino al Vesuvio

Fino al 2020 questo bellissimo locale sul porto di Sorrento si chiamava Acqu’e sale. Il patron era Antonino Esposito. E invece il patron attuale chi è? Sì, è sempre Antonino Esposito che nel corso del 2020 quasi ad esorcizzare la pandemia, visse e saggiamente assecondò una sua esigenza di rinnovamento. Fu così che nel giugno del 2021, pandemia alle spalle, nacque "Antonino Esposito - Pizza e Cucina". La vista, con il mare a pochi metri, spazia fino al Vesuvio. Due grandi sale, bianco il colore dominante, una sala più piccola dove prevalgono i colori del legno e un ampio dehors per chi preferisce mangiare all’aperto. Imperdibili le pizze di Antonino. Stante la benevola e utile complicità delle persone di sala, si opta per meditati, ghiotti assaggi.

L'interno del ristorante Antonino Esposito - Pizza e Cucina

Cosa c'è nel menu di Antonino Esposito - Pizza e Cucina?

Si comincia con il signature dish di Antonino, la favolosa "Frusta Sorrento", costituita da Fiordilatte, noci, pezzettini di Limoni di Sorrento IGP, scaglie di Provolone del monaco DOP. Semplicemente squisita! Si incrementa il "saporito" gustativo e spazio a graditi sapori forti con la seconda pizza, la "San Francesco" con il dovizioso topping costituito da Provola di bufala, melanzane a funghetti, 'nduja di Spilinga, conserva di pomodorini del piennolo e, in uscita forno, accorto filino di olio evo. E nei calici? Si attinge alla ben fatta carta dei vini e si opta, molto opportuno il consiglio del sommelier, sull'ottimo Paestum Rosato Vetere IGP 2022, ottenuto da sole uve aglianico, fatto da San Salvatore 1988.

La pizza Francesca 1/3 La Frusta Sorrento 2/3 Gnocchi alla sorrentina 3/3 Previous Next

La terza pizza (solo spicchi, beninteso) è quasi omonima della precedente: si laicizza, perde la santità e diviene femmina: Francesca. In topping la Mozzarella di Bufala Campana DOP, i datterini gialli, la 'nduja di Spilinga, congrui fiocchi di ricotta di fuscella e olio evo. Il giropizza giunge a compimento con un piccolo capolavoro di Antonino: "Nerano al Sole". Topping costituito da Crema di zucchine, zucchine fritte, provola e in uscita forno petali di Provolone del Monaco DOP e mentuccia fresca. Verremmo meno alla label del locale se non degustassimo anche alcuni mirati esiti di cucina. Lo si fa molto volentieri. Pertanto, alla bisogna, onde fungere da netting di palato e al cambio di scena, la delicata Insalata caprese con cuore di bue di Sorrento e treccia sorrentina. Il cuore di bue di Sorrento è il tipico pomodoro sorrentino. Imperdibile e memorabile il primo piatto, servito in tegamino di terracotta: Gnocchi alla sorrentina. L'invarianza del rosato nel calice ha qui suo apice. Ben eseguito il secondo: "Rombo in crosta". Bel trancio di rombo con pane profumato al limone e spinaci saltati. E il dolce? Delizia al limone; non potrebbe essere altrimenti! E nel bicchierino, la Crema di Limoni.

Antonino Esposito - Pizza e Cucina

Piazza Marinai D'Italia, 2 - Marina Piccola, Sorrento (Na)

Tel 081 9005967