[[Amerigo dal 1934]], in cucina tutto il meglio dell'Appenino bolognese

Siamo nell’Appennino Bolognese, terra di confine tra l’Emilia che comincia, la Romagna già distante non solo per chilometri ma anche per usi e abitudini in cucina, ed una Toscana che di suo vuole metterci il Tosco trattino all’insieme ampio di quella catena montuosa che difatti denominiamo Appennino Tosco-Emiliano.

Amerigo dal 1934

Qui a Savigno, si avrà cura di arrivare prima dell’imbrunire: colori caldi, talvolta cangianti. Siamo al D&B Amerigo dal 1934, a pochi metri dalla piazza del paese. Il prossimo anno (2024) questo locale compie 90 anni! Arredate con preziosi elementi di design del Novecento e dotate di ogni comfort, le cinque stanze: Scuderia, Fienile, Legnaia, Salotto, Stanza&Soffitta. Ci viene assegnata la Scuderia. Questa camera e l’annesso cortile erano un tempo il vecchio ricovero per i cavalli di chi arrivava a Savigno nei giorni di mercato e di festa. I toni sono giocati sul verde/ruggine/oro. Il pavimento è sollevato in doghe di legno verniciato, i soffitti sono in mattoni a voltino. Il bagno ha una vasca-fontana in cemento e doccia con caduta a pioggia. Ci si sente a casa, davvero.

Da Amerigo, i tavoli esterni

Ci si prepara per la cena. Il ristorante si fregia della stella Michelin. In estate, ma anche tarda primavera e il lungo autunno di qua, si cena all’aperto. Altrimenti, all’interno ci sono tre sale. La sala Osteria, col bancone da bar in legno di ciliegio bordato di nero e il piano in marmo rosso di Verona dove troneggia la macchina per caffè regina degli anni Sessanta, la Faema E61. La sala Gino Pellegrini, scenografo e pittore. L’artista impiegò due anni a dipingerla con la tecnica del trompe l’oeil. Il soffitto lascia intravedere un cielo azzurro. La sala della Tavola rotonda, la più intima delle sale, racchiusa da un separe´ de´co in legno e cristallo, con un grande tavolo tondo per ritrovi conviviali.

Da Amerigo, la Bottega

Lo chef è Giacomo Orlandi che sa lavorare abilmente quanto di meglio offre il territorio: i funghi, la selvaggina, i tartufi. Cominciamo con un appetitoso antipasto: Battuta al coltello di Bianca Modenese con tartufo scorzone, scalogno, olio extravergine e sale di Cervia della Salina Camillone. Il tartufo scorzone ricompare nel primo: Gnocchi di patate al tartufo scorzone. Un altro primo ce lo concediamo volentieri, visto che si insiste (!). Scelta felicissima: Risotto Vialone Nano con verdure della Valsamoggia. Carezze al palato. Impegnativo quanto irrinunciabile il secondo: Taglio di coscia di daino dell’Appennino leggermente affumicato con legno di ciliegio e pero, con vegetali, funghi, erbe e frutti. Ardua la scelta del dolce. Quanto forte la tentazione di dire “tutti” e poi immediatamente aggiungere “si sta scherzando, ovviamente”, sapendo che invece non si scherzava affatto! Si va sulla Spuma di ricotta con la Saba. La saba è il mosto cotto. Durante la cena, gradevolissimo e piacevole il grato compito di riempire (e svuotare!) i calici. Naturalmente, la felice scelta è caduta sui vini dei Colli Bolognesi. Protagonista sontuoso ma non altezzoso, il “Colli Bolognesi Pignoletto Docg”. Il vitigno da cui prende vita è il Grechetto Gentile, qui amorevolmente denominato Alionzina. La sua versione Spumante ha accompagnato l’antipasto, la sua versione Superiore i due primi e, chicca imperdibile, la sua versione Classico Superiore ha accompagnato il secondo. E il dolce?!? Altra chicca deliziosa: il Pignoletto Dop Passito. Quanto è bello già a vedersi, con il suo colore giallo-dorato tendente all’ambrato. Al naso è fine, caratteristico e delicato; in bocca è morbido. Insomma, una delizia!

Miscela allegra di avventori locali e forestieri. Notte di novilunio che paura non fa. Risveglio dolcissimo. Prima colazione memorabile. Panorama struggente. I monti della storia recente. Costante l’anelito per un futuro migliore.

Da Amerigo, una delle camere

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Amerigo dal 1934

via Marconi 14-16, località Savigno, Valsamoggia (Bo)

Tel 051 670 8326