Antico Podere San Francesco, notte di San Lorenzo in Bubble Suite

Con l’avvicinarsi del 10 agosto in tanti si stanno preparando per trascorrere la notte di San Lorenzo in dolce compagnia, ma dormire in una Bubble Suite la notte di San Lorenzo per guardare le stelle è un'esperienza straordinaria. La bellezza del cielo notturno, l'intimità con la natura e l'atmosfera incantata creano un ambiente unico che lascia con ricordi indelebili e un senso di meraviglia. È un'opportunità per connettersi con l'universo e apprezzarne la sua bellezza infinita.

La nuova Bubble Suite dell’Antico Podere San Francesco a Vada

La nuova Bubble Suite dell’Antico Podere San Francesco a Vada (Li), nel cuore della Costa degli Etruschi, è ancora più confortevole, una camera davvero speciale all’interno del parco in mezzo all’oliveta storica. Le coppie hanno la possibilità di dormire dentro una vera e propria bolla, pensata come una suite, ma con tutte le caratteristiche che invocano all’avventura, ideata per chi ama concedersi momenti davvero esclusivi in 80 mq di comfort.

È una bolla con le pareti e il soffitto trasparenti che ricorda una sfera di cristallo ed è dotata di vasca in camera e climatizzatore per le serate estive più calde. Niente di più magico, quindi, che addormentarsi guardando le stelle per risvegliarsi immersi nella natura circondati dai bellissimi ulivi.

Relax e pace all’Antico Podere San Francesco

L’Antico Podere San Francesco dispone di 34 appartamenti di diversa tipologia, pensati per soddisfare tutte le esigenze e caratterizzati da un design moderno, ma allo stesso tempo tipico di un territorio ricco di storia e arte. Alcuni appartamenti sono attrezzati con un piccolo giardino privato dove poter ospitare anche chi viaggia insieme al proprio animale domestico.

Antico Podere San Francesco

Stradone del Lupo 13 - 57016 Rosignano Marittimo (Li)

Tel 0586 789186