Quanto è bella Roma ad agosto. La guida agli indirizzi nella Capitale

Se non si tiene conto dell’afa e delle alte temperature, agosto è un mese meraviglioso per vivere la città. Roma assume un aspetto nuovo e inedito. Libera dal traffico congestionato e dalla frenesia della vita quotidiana, diventa più vivibile. Passeggiare tra le sue vie storiche permette di scorgere angoli suggestivi, a volte sconosciuti, e di carpire a pieno le sensazioni uniche che solo una città antica ma vitale sa trasmettere.

Dove mangiare a Roma in agosto? Gli indirizzi

Una delle posizioni privilegiate per godere a pieno di tanta meraviglia è dall’alto dei palazzi e degli hotel più iconici, possibilmente con vista panoramica sui monumenti simbolo della città. Se vi trovate a passeggiare tra i vicoli del centro, nei pressi di Piazza di Spagna, raggiungendo la cima della scalinata di Trinità dei Monti, si erge maestoso l’Hotel Hassler. Qui, sulla sua terrazza di recente apertura, per il pranzo di Ferragosto sarà possibile provare due dei piatti simbolo della tradizione gastronomica capitolina ma in versione nuova che stupisce e appaga: lo chef Marcello Romano ha infatti deciso di proporre il pollo con i peperoni all’interno di un’arancina panata nel panko con polvere di olive nere o ancora il calamaro fritto con granelli di semola accompagnato da un’insalata di alghe.

Paccheri, zucchine e granchio dell'hotel Hassler

Risalendo su via Sistina e proseguendo su via Crispi, un’altra terrazza si apre agli occhi dei fortunati ospiti dell’Hotel Sofitel Roma Villa Borghese ma anche dei clienti esterni.

Filetto di vitella a mo' di saltimbocca con cicorietta

Parliamo di Settimo Roman Cuisine & Terrace, oasi lussureggiante di quiete dove, attraverso i piatti dello chef Giuseppe D’Alessio, si potrà festeggiare con i sapori e i profumi della tradizione capitolina. Il classico supplì “al telefono”, vero e proprio signature del ristorante, croccante fuori e fondente al cuore, gli Spaghetti alla carbonara “Cav. Cocco” con tartufoe il Filetto di vitella a mò di saltimbocca, cicorietta di campo saltata e stracotto di cipolla, sono solo alcuni dei piatti estratti dal menu degustazioneriservato a coloro che decideranno di regalarsi un indimenticabile ferragosto in una della terrazze più suggestive di Roma. Sulla terrazza ricca di charme del Rome Marriott Grand Hotel Flora, con la vista che spazia da Villa Borghese fino a toccare la vetta del Terminillo, si potrà vivere il Ferragosto del Flora Restaurant.

Una giornata da trascorrere tra gusto ed eleganza, dal pranzo alla cena, passando per il magico aperitivo al tramonto. I cavalli di battaglia dello chef Massimo Piccolo, la parmigiana di melanzane alla partenopea e lo spaghettone ai tre pomodori, stupiranno il palato degli ospiti con sapori semplici e della memoria. Attraversando il Tevere, all’ombra di Castel Sant’Angelo, una vista mozzafiato sulla città e sulla cupola di San Pietro è offerta dalla terrazza Les Étoiles, il ristorante panoramico dell’Hotel Atlante Star della famiglia Mencucci. L’abilità e la mano esperta ma delicata dello Chef William Anzidei impreziosirà la giornata di Ferragosto con piatti della tradizione italiana rivisitati con guizzo moderno, leggerezza e cotture espresse.

Risotto alle pesche, limone e calamaro del Giulia Restaurant

Per gli amanti del pesce, imperdibile il polpo alla brace con scarola, alici e mozzarella di bufala mentre, per i meatlovers, tra i cavalli di battaglia dello chef c’è il galletto con peperoni in salsa alla puttanesca. Seguendo le anse sinuose del fiume Tevere in direzione Celio, lì proprio accanto all’Isola Tiberina, anticamente sede del tempio di Esculapio, dio della medicina, ha recentemente aperto le sue porte Rhinoceros Le Restau & Roof Bar, sulla sommità del palazzo dell’arte di Alda Fendi. Si tratta di uno spazio, targato Manfredi Fine Hotels Collection, vocato alla ristorazione e alla mixology di qualità che si avvale della consulenza dell’Executive Chef di Aroma Giuseppe Di Iorio. Qui lo Chef Resident Alessandro Marata, con un menu che coniuga essenzialità e ricerca, coccolerà gli ospiti attraverso piatti della tradizione, eseguiti con tecniche differenti e impreziositi da un servizio raffinato ed elegante, come il polletto disossato ripieno di scarola, uvetta e pinoli, con i peperoni.Per chi, invece, anche a Ferragosto, non rinuncia a una passeggiata tra i vicoli della città, anche a livello strada è possibile trovare degli indirizzi di gusto validi per rifocillarsi dal calore estivo. A pochi passi da Piazza del Popolo e dall’Ara Pacis, in via di Ripetta, le porte de Il Marchese Roma (così come della sede Meneghina) rimarranno aperte per tutto il mese per rendere omaggio, per pranzo e per cena, alla tradizione gastronomica capitolina abbinata a una proposta mixology di alta qualità.

Polpette d'abbacchio de Il Marchese

Tra i piatti decisamente da non perdere del menu estivo dell’Executive Chef Daniele Roppo, segnaliamo le polpette di agnello alla scottadito abbinate a una maionese home made aromatizzata al rosmarino e alle patate al burro. Camminando poi in direzione Campo de’ Fiori, si erge maestoso Palazzo Piacentini, polo di gusto di Via Giulia che al suo interno ospita Giulia Restaurante Osteria Giulia. Aperto per tutto il mese, tranne martedì 15 per riposo settimanale, è la meta ideale di chi vuole coniugare i sapori della tradizione mediterranea alle tecniche raffinate del fine dining. Autore della proposta gastronomica è l’Executive Chef Alessandro Borgo che si destreggia con maestria tra il menu dell’osteria contemporanea, con ricette che ricordano il focolare domestico, e gli audaci abbinamenti del ristorante gourmet coadiuvato da una carta dei vini originale e da una drink list che accompagna dal momento dell’aperitivo al dopocena.

Roma, non solo food ma anche vita notturna

Per gli amanti della buona tavola, ma anche della vita notturna, la tradizione la fa da padrona anche nella proposta gastronomica dell’Hotel Butterfly. In occasione di Ferragosto, per la cena del 14 agosto, i clienti del ristorante Smoked & Salad, sito all’interno del locale, oltre al menu alla carta caratterizzato da BBQ, carni sofisticamente affumicate e pietanze mediterranee, potranno ordinare gli “specials” romani della festa per eccellenza della bella stagione: immancabile il Pollo con peperoni, ma anche i classici Pomodori con il riso e patate al forno. Dulcis in fundo cocomero a volontà, come tradizione comanda. Nel locale punto di riferimento dell’estate romana dall’aperitivo, passando per la cena e il dopo cena – con una ricca programmazione musicale attiva per tutte le serate del mese – il cibo si può accompagnare con i vini della carta, ma l’invito è anche quello di sperimentare la ricca drink list composta da miscelazioni realizzate a regola d’arte nei diversi banconi bar del locale all’interno del Foro Italico.

Prima, durante e dopo la cena, la notte di Ferragosto proseguirà tra le sonorità della serata funky e disco rigorosamente suonata in vinile dai dj di FunkYnferno: attesi ai piatti Les Inferno, Senor Cezar e Massimo Berardi. E lo spettacolo continua anche sotto la consolle, con il teatro itinerante della Compagnia della Farfalla, che riporterà sulle spiagge degli anni ’30 grazie ai suoi artisti vestiti con costumi da bagno dei primi del Novecento, impegnati in performance in mezzo al pubblico del locale. Ma se come tradizione vuole il ferragosto significa anche una scampagnata, una grigliata o una passeggiata in montagna, allora come da tradizione non si può non portare con sé il classico dolce da credenza che per l’occasione sarà il Panettone estivo di Pasticceria D’Antoni. In questa pasticceria, dove l’artigianalità e la professionalità hanno costruito, sin dal 1974, la forte identità del nome D’Antoni, il giovane pastry chef Andrea, che oggi dirige il laboratorio, propone il più classico dei dolci natalizi nella versione estiva.La ricetta a base di farina, uovo, burro, sale, tanto zucchero e vaniglia Bourbon, poi arancio e limone candito frullati insieme e resi in pasta viene ravvivata da un gioco di fresche aromatizzazioni con mirtilli estivi semi canditi in grande quantità. Un dolce goloso e ottimo da gustare anche sotto l’ombrellone con una fresca pallina di gelato alla stracciatella.

Calendario aperture e chiusure

Aventina Carne & Bottega - dal 13 al 23 inclusi (riapertura il 24)

D’Antoni Pasticceria - Sempre aperto. Solo per ferragosto chiuso dalle 13.30

Flora Restaurant - Sempre aperto

Giulia Restaurant - Sempre aperti (martedì 15 agosto chiusi perché giorno di riposo settimanale)

Hotel Butterfly - Sempre aperto

Il Marchese (Roma e Milano) -Sempre aperto 12:30 -02:00

Kohaku - chiuso dal 23 luglio al 31 agosto

Les Etoiles - Sempre aperto

Livello1 - chiuso dal 13 al 21 agosto

Madeleine Rome - Chiuso dal 12 al 22 agosto

Moma - chiuso 13-14 e 15 agosto

Osteria Giulia - Sempre aperti (martedì 15 agosto chiusi perché giorno di riposo settimanale)

Pucci & Manella - Sempre apertoRhinoceros -Sempre aperto; chiuso la domenica per riposo settimanale

Salone Eva/Palm Court/Terrazza Hassler - Sempre aperto

Seguire Le Botti - Sempre aperto tranne il martedì. Apertura straordinaria il 22 agosto

Settimo Roman Cuisine & Terrace - Sempre aperto

Tonka Gelateria - Sempre aperto