A Capri per 48 ore da star: dove dormire, mangiare e quale spiaggia scegliere

C’è qualcosa di magico in questa piccola grande isola che è Capri. Piccola per dimensioni ma grande per la sua fama, conquistata nel tempo, con locali alla moda, panorami wow e una natura rigogliosa. Così tanto da diventare una tappa fissa per il jet set: da Sophia Loren, Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Onassis a Ingrid Bergman fino ad arrivare ai giorni nostri con Leonardo Di Caprio, George Clooney, Robbie Williams. I ritmi devono essere lenti per assaporare in toto la sua essenza. Dai bagni in mare, al distendersi al sole in spiagge griffate agli aperitivi al tramonto, poi la cena in ristoranti stellati e il divertimento fino a notte fonda nei locali notturni.

La celebre piazzetta di Capri

Dove dormire Capri: Punta Tragara

Ci sono posti incantati, che ti scelgono, ti riempiono l’anima e ti “raccontano”, con il loro fascino, la storia del luogo in cui sorgono. Punta Tragara è uno di questi. Trascorrervi una vacanza, “toccando i Faraglioni con un dito”, è un privilegio. Il progetto iniziale risale al 1920 e porta la firma di Le Corbusier, il padre dell’architettura moderna, che lo immaginò come “un’emanazione della roccia, una filiazione dell’isola, un fenomeno vegetale, quasi un lichene architettonico cresciuto sul fianco di Capri”. Nacque come villa del marchese Emilio Vismara, ingegnere lombardo che invitava nella sua “Stracasa”, chiamata così perché era qualcosa di più di una semplice dimora, personaggi illustri. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne un comando americano e accolse alcuni protagonisti della storia dell’epoca: i generali Dwight Eisenhower, Mark Clark e Sir Winston Churchill.

Nel 1968 fu acquistato dal Conte Goffredo Manfredi che lo trasformò nel ’73 da buen retiro in hotel. Nel corso degli anni, dopo diverse ristrutturazioni, è diventato l’esclusivo cinque stelle lusso attuale, di cui si occupa il nipote del marchese, Goffredo Manfredi, suo omonimo. Quest’anno il Punta Tragara ha riaperto con diverse novità, grazie al restyling della designer italo-tedesca Giorgia Dennerlein. Camere e suite, sono state trasformate in un’estensione del paesaggio circostante, attraverso arcate, il colore delle pareti e gli arredi. In outdoor, invece, oltre ad un’area lounge di fianco al bar, c’è un terrazzo, dove assaporare i menu esclusivi firmati dallo chef stellato Luigi Lionetti. All’interno, invece, c’è suo il ristorante stellato Le Monzù che propone un percorso nell’eccellenza della cucina mediterranea.

Hotel Punta Tragara | Via Tragara 57 - 80073 Capri (Na) | Tel 081 8370844 | Tel 081 8377472

Dove mangiare a Capri: il ristorante Mammà

Uno dei ristoranti top è il “Mammà”, a pochi passi dalla Piazzetta. Collocato in un’ambiente dal design curato nel dettaglio, sui toni del blu, ha una terrazza da cui si gode una vista impareggiabile sul Golfo di Napoli. Il progetto di questo ristorante nasce nel 2013 con la consulenza di Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin, e la guida di Salvatore La Ragione, una stella Michelin. La sua filosofia culinaria, oggi reinterpretata da chef Raffaele Amitrano, si fonda su un giusto mix tra cucina contemporanea e grande tradizione mediterranea, partenopea e caprese con prodotti sempre freschissimi.

Mammà | Via Madre Serafina Cimmino 6 - 80073 Capri (Na) |

Dove prendere l’aperitivo a Capri: Quisi Bar

Una delle location privilegiate per sorseggiare un drink, osservando lo struscio, è il Quisi Bar, che fa parte del Grand Hotel Quisisana. Si trova, infatti, a pochi passi dalla famosa Piazzetta. È uno dei luoghi più glamour da cui osservare il passeggio dei turisti e rivivere l’atmosfera della “dolce vita”.

Quisi Bar | Via Camerelle 2 - 80073 Capri (Na) | Tel 081 837 0788

Dove andare in spiaggia a Capri: Beach Club Il Riccio

L’esclusivo e griffato Beach Club Il Riccio

L’esclusivo Beach Club Il Riccio si trova sulla costa settentrionale dell’isola, proprio accanto alla Grotta Azzurra. Situato su una scogliera con accesso al mare, si raggiunge scendendo lungo una una scala che zigzaga fino al bordo dell'acqua. I suoi lettini, le cabine e i cuscini sono griffati dalla maison Dior, con l’iconica stampa, caratterizzata dai motivi Toile de Jouy e le strisce bayadère, nei colori blu e bianco che richiamano il mare. Il Beach Club fa parte, insieme a Il Riccio See Lounge, dove si pranza pieds dans l’eau e all’hotel Capri Palace, del gruppo Jumeirah.

Beach Club Il Riccio | Via Gradola 4 - 80071 Anacapri (Na) | Tel 081 837 1380