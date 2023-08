[[Font’Artana]], alla scoperta dei sapori delle terre d'Abruzzo

Siamo a Picciano, un bel borgo dell’Abruzzo Pescarese. Proprio in centro, il D&B Font’Artana. La componente Bed consta di quattro accoglienti camere. Dopo una bella passeggiatina nel borgo, ci si sente pronti, ragguardevole l'appetito, per la cena. Sala interna con camino, bella terrazza estiva.

Font’Artana

Ci accoglie il patron Antonio Di Giovacchino e a lui ci affidiamo. Non avremo a pentircene. Attenzione all’antipasto. Perché? Perché a tutti gli effetti potrebbe essere anche la portata unica di una cena che già così risulterebbe sontuosa. Spieghiamo il motivo. C’è un antipasto classico costituito da salumi e formaggi artigianali con pizzonte. La pizzonta che andrebbe scritta “pizz’onta” è, come il nome lascia intendere, una “pizza unta”, cioè un impasto di pane o di pizza unta di olio, e poi fritta. In passato la pizzonta veniva spesso preparata in concomitanza con la preparazione delle pizze e degli impasti lievitati. Una parte di quell’impasto veniva spezzato in palline, allargate a mano e poi fritte in grandi calderoni. E c’è l’antipasto caldo costituito da sette proposte di cucina con pizzonte! E, attenzione, c’è l’antipasto Font’Artana che è l’insieme di quello classico e di quello caldo!

Font’Artana, mise en place

Se non è questo un piatto unico atto a sostanziare una cena! Allora si fa così, si prende il classico e poi si passa ai primi. Formidabili i Ravioli di ricotta con crema di zucca e tartufo. Di transito a tavolo adiacente, seducente per profumo, catturiamo conoscenza e ampliamo comanda di primo: Zuppa di tajarill e Fagiolo Tondini del Tavo. Il tajarill è una tipica pasta fatta a mano realizzata senza uova. Il Fagiolo Tondino del Tavo è piccolo e tondo come un pisello, di un candido colore madreperlaceo che va dal bianco latte all’avorio. Il Tavo è un fiume abruzzese che nasce dalla vetta appenninica del Gran Sasso e scorre nell’area collinare tra lussureggianti vallate.

Buono il secondo: Lonzino di maiale alle castagne e misticanza. Di commovente squisitezza il dolce: Soffice al cioccolato e composta di mele. L’ottimo Fosso Cancelli Montepulciano d’Abruzzo Dop 2017 fatto da Ciavolich a Loreto Aprutino con sole uve Montepulciano 100% ci ha accompagnati per tutta la cena. Sul dolce un grande Ratafià fatto da Praesidium a Prezza (Aq).

Font’Artana

Pochi passi e siamo in camera. Notte tranquilla, assenza di rumori. Risveglio mattutino con una prima colazione ben servita. D’intorno l’Abruzzo da scoprire.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

Font’Artana

Piazza Duca degli Abruzzi 8 - Picciano (Pe)

Tel 085 8285451 - 366 9753725 - 333 2848058