Cap Juluca, A Belmod Hotel in Anguilla presenta la nuova spa

Anguilla, territorio d'oltremare britannico situato ai Caraibi nelle Piccole Antille, è un arcipelago di 5 isole, con capitale The Valley situata nell'isola principale Anguilla. Ed è proprio in quest'isola che si trova Cap Juluca, A Belmond Hotel. Si tratta di una vera e propria oasi esclusiva di sabbia incontaminata sulla famosa spiaggia di platino dell’isola; oggi la struttura è lieta di annunciare l’imminente apertura di una nuova Spa in collaborazione con Guerlain.

Cap Juluca A Belmond Hotel - esterno

Cap Juluca Spa by Guerlain farà il suo debutto a fine 2023 e si ispirerà ai rituali dei primi abitanti di Anguilla, la tribu` indigena degli Arawak. Le loro tradizioni rendevano omaggio al rinnovamento e alla rinascita che ogni giorno porta con se´, offrendo al contempo un legame armonioso con la natura e la possibilità di riequilibrare le proprie energie. Questo rifugio privato e intimo si trova nel punto piu` amato dell’affascinante costa di Anguilla, un vero e proprio paradiso dedicato al benessere e al relax, dove gli ospiti potranno godere dei servizi Guerlain creati in esclusiva per questo iconico resort.

Benessere olistico nella spa di Cap Juluca, A Belmond Hotel

La Cap Juluca Spa by Guerlain offrirà una combinazione di trattamenti tradizionali e innovativi in linea con l’approccio multisensoriale e olistico di Guerlain, ma anche esperienze appositamente create e in armonia con l’atmosfera, la cultura e le attività di Anguilla.

Cap Juluca A Belmond Hotel - la nuova Spa

Gli ospiti potranno scegliere tra un menu completo di rituali Guerlain esclusivi che riflettono la tranquillità dell’ambiente e il fascino caraibico. Ogni trattamento Guerlain e` un’esperienza unica e fondamentale in cui prendersi cura di sé, dove ogni senso viene risvegliato da personale esperto, accuratamente formato per offrire i rituali Guerlain e proporre agli ospiti una profonda trasformazione, a cui si aggiunge la calorosa ospitalità del Cap Juluca.

Il design eccezionale di Cap Juluca spa

Progettata dal celebre Rottet Studio, la Cap Juluca Spa by Guerlain invita i visitatori a ristabilire il contatto con la natura, circondati da un mare limpido e da un paesaggio sinuoso con piante rigogliose e sentieri immersi nel verde.

Cap Juluca A Belmond Hotel - esterno

Gli ospiti sono accolti da un cortile all’aperto decorato con preziosi motivi a mosaico color smeraldo e da una fontana centrale, circondata da un trionfo di vegetazione tropicale. L’invitante e luminosa reception infonde un immediato senso di pace con le sue tonalità neutre e i mobili in mogano con dettagli in bambu`. Le sale private per i trattamenti, autentici rifugi per i sensi, permettono di ammirare al meglio l’oceano che lambisce la famosa spiaggia a mezza luna del Cap Juluca, e sono realizzate in rovere sbiancato, pavimenti calcarei e lavabi in pietra grezza.

Cap Juluca A Belmond Hotel - giardino interno

Gli ospiti della spa potranno scegliere tra numerosi spazi per rilassarsi dopo il trattamento, dall’area piscina baciata dal sole al tranquillo solarium. Il Calichi Garden, che evoca la fontana sacra degli Arawak, e` il cuore cerimoniale della spa, l’ambiente perfetto dove trascorrere momenti intimi e rinfrescarsi nella piccola piscina.

Anguilla, il paradiso oltre la spa

La spiaggia del Cap Juluca, lungo la costa recondita di Maundays Bay, e` ampiamente considerata la spiaggia piu` bella dei Caraibi, in grado di offrire agli ospiti un rifugio all’insegna del totale relax e del benessere.

Cap Juluca A Belmond Hotel - esterno, spiaggia

La Cap Juluca Spa by Guerlain consentirà di vivere in prima persona una delle numerose soluzioni ricreate dalla proprietà sullaspiaggia per offrire un’esperienza coinvolgente, che arricchisce il viaggio in chiave wellness. Uscendo dalla spa, gliospiti possono infatti completare la giornata con appassionanti attività sportive, per esempio escursioni in barca lungo la famosa costa del Cap Juluca, passeggiate a cavallo sulla spiaggia, una partita sui nuovissimi campi dapickleball del resort o una sessione di allenamento nel nostro centro fitness all’avanguardia.

L'accademia di tennis di Cap Juluca

Dal 9 al 16 agosto 2023 Cap Juluca ospiterà la quarta edizione della sua accademia “Play Like a Pro”, in collaborazione con LUX Tennis, durante la quale gli ospiti potranno partecipare a una serie di avvincenti lezioni private, tennis clinic per i giovani e partite di beach tennis sulle coste della strepitosa Maundays Bay, sotto la guida dei famosi tennisti professionisti Tommy Haas e Nicolas Almagro. Gli ospiti alla ricerca di esperienze che fondono elementi di mindfulness, alimentazione e attivazione della longevità possono scegliere la Wellness Series dell’hotel, che comprende consulti con insegnanti di yoga, nutrizionisti e chef plant-based per ritrovare il loro equilibrio attraverso un approccio olistico.

Cap Juluca A Belmond Hotel - la spiaggia

Hotel Cap Juluca

Maundays Bay, 2640 - Anguilla

Tel. +1 264-497-6666