Suncaves Gardens, oasi di natura e benessere alle porte di Roma

Siete naturisti? Amate i luoghi tranquilli dove si è disturbati solo dal frinire delle cicale? Privilegiate gli spazi frequentati da persone che parlano sottovoce, non schiamazzano, non ascoltano musica ad alto volume? Suncave Gardens è il luogo che fa per voi. Nascosta nelle campagne di Cerveteri, ricchissime di storia e reperti etruschi è un’area di oltre 5 ettari da quasi 25 anni di proprietà di Leslie Tosi Poleri, artista poliedrica e grande amante della natura, che la cura e arricchisce costantemente con grande passione.

Solo 30 minuti la separano da Roma e poco più dalla bassa Toscana.

Sunave Gardens è un‘oasi di pace e relax a due passi da Roma (foto sito)

Suncaves Gardens: oasi di relax e benessere tra il Lazio e la bassa Toscana

A Suncaves Gardens si può godere della luminosa piscina, un occhio azzurro immerso nel verde dell’erba e degli alberi che la circondano, dei numerosi angoli creati nel grande giardino dagli alberi da frutto e dalle piante selezionate di alcuni alloggi (un cottage e le stanze nel corpo principale della residenza), ma, soprattutto, di un magico anfiteatro da 150 posti di fronte a una grotta etrusca di 120 metri quadrati circondata da giardini paesaggistici con alberi da frutto e una variazione di flora e alberi.

Suncaves Gardens - tavolata nel portico (foto sito) 1/4 Suncaves Gardens - la cucina (foto sito) 2/4 Suncaves Gardens - confetture di marmellata (foto sito) 3/4 Suncaves Gardens - gustosi manicaretti preparati dalla cuna (foto sito) 4/4 Previous Next

Una location straordinaria per concerti, video, seminari di yoga o conferenze.

Suncaves Gardens, “creatura” di Leslie Tosi Poleri

Già soprano lirico, figlia d’arte, con all’attivo spettacoli importanti in prestigiosi teatri italiani e internazionali, Leslie ha scelto di vivere a contatto con la natura e di condividere questo amore con i suoi ospiti. «Suncave Gardens - spiega - è un posto dove tu puoi venire ed essere te stesso, semplicemente, senza maschere. È un luogo che ripropone in maniera sostanziale un modo di rapportarsi con la natura e con gli altri». Leslie conosce tutte le piante, perché le ha piantate negli anni, e tutti gli animali, dai gatti alle galline e parla di ogni con sa con amore e rispetto. Dal suo orto biologico provengono gli ingredienti dei piatti in maggioranza vegetariani che prepara per gli ospiti, mentre i latticini provengono delle migliori aziende del territorio.

Suncaves Gardens - l'anfiteatro 1/5 Suncaves Gardens - concerto nell'anfiteatro (foto sito) 2/5 Suncaves Gardens - le grotte etrusche 3/5 Suncaves Gardens - tramonto sulla piscina all'aperto 4/5 Suncaves Gardens - tavolata all'aperto (foto sito) 5/5 Previous Next

Le stanze: La stanza dei Limoni è esposta a sud con vista sull'ampio giardino sul retro e, naturalmente, sui numerosi alberi di limoni. La Stanza Alba di una camera rivolta a Est verso l'alba e con vista sui giardini circostanti. L’ampio bagno è in condivisione tra le due stanze. Il Cottage è un open space indipendente con piccolo angolo cottura e veranda adiacente con bagno interno e internet. «Le grotte - aggiunge Leslie - sono esistite prima dell'arrivo dell'uomo. Furono abitate dagli Etruschi con il rispetto che rifletteva la loro misteriosa cultura. Oggi noi le manteniamo piene di luce e risate con la nostra fragile presenza, proteggendo con nostra musica, il nostro amore, i nostri piccoli, rituali questo luogo sacro e misterioso».

Suncave Gardens

Via delle Grotte 13 - 00052 Cerveteri (Roma)

Tel 329 7904369