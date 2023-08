Vacanza in famiglia: a Cesenatico bimbi protagonisti nei Ricci Hotels

Una terra che ha fatto dell'accoglienza il suo marchio distintivo, una terra che è bagnata da un caldo mare, è ricca di strutture ricettive, offre le più svariate attività sportive e culturali ed è famosa in tutto il mondo per la sua cucina, la sua tradizione enogastronomica, che spazia dalla Pianura Padana agli Appennini. Ma questa è una terra che soprattutto è in grado di accogliere tutti dai grandi ai più piccoli. E Cesenatico, Comune rivierasco in provincia di Forlì-Cesena è una delle capitali del divertimento e delle vacanze in Romagna ed è molto apprezzato dalle famiglie.

Qui il divertimento è in spiaggia, in sella a una bici cargo e in piscina, ma anche nei parchi tematici e a tavola. I bambini sono sempre protagonisti nei Ricci Hotels, Family Hotels in riva al mare, per tutta la famiglia. Fuori dalle folle, gode di grandi spiagge sabbiose, acqua bassa, ampi parchi, piste ciclabili su cui pedalare con i piccoli sul lungomare e nelle aree verdi, un centro storico che stupisce per il porto canale leonardesco e le antiche vele galleggianti del Museo della Marineria, da scoprire nelle serate d’estate gustando un gelato artigianale o sgranocchiando una piadina.

Cesenatico e i Ricci Hotels, ideali per famiglie

Le spiagge sono ad un passo e si possono ammirare dai Ricci Hotels, family e bike resort, con ampie piscine con idromassaggio, ristoranti con menu à la carte e per bambini, bici cargo per gironzolare con loro, diverse soluzioni di soggiorno tra camere, suite, aparthotel, appartamenti, camere nel podere di campagna, e convenzioni con i più bei parchi divertimento della Romagna. Ad accogliere i piccoli ospiti c’è Marino Il Granchio Bagnino, la mascotte del miniclub dei Ricci Hotels, pronto ad accompagnarli in un mare di avventure dal lunedì alla domenica, fra animazioni, giochi, invenzioni, come i laboratori per preparare le piadine e i biscotti, secondo le ricette tradizionali di nonna Ricci.

Le attività non terminano in spiaggia, in piscina e in cucina, perché una volta a settimana, i bambini raggiungono il bellissimo casolare ottocentesco, immerso tra ulivi e vigneti, sulle colline di Santarcangelo di Romagna (RN).

Il Podere La Fattoria arricchisce le tavole dei Ricci Hotels

Qui, a pochi km da Cesenatico, il Podere La Fattoria organizza una coinvolgente festa nell’aia, in compagnia degli animali. Nel podere si coltiva olio, vino e miele, che arricchisce le tavole dei ristoranti dei Ricci Hotels, dove assaporare la cucina romagnola e dove i mini buongustai trovano menu saporiti ma equilibrati, adatti ai loro gusti, con ingredienti del territorio, pasta fatta in casa e cotture a bassa temperatura.

Tutto è a misura di famiglia, come le camere, con stanze comunicanti, soggiorno e cucinotto con microonde, grandi spazi e molte comodità. I piccolissimi sono coccolati e ci sono dotazioni per i bebè, dai lettini con le sponde ai seggiolini, fino al servizio di baby sitting e il pediatra su richiesta. In camera con i genitori, inoltre, i bambini soggiornano gratuitamente e ricevono vantaggi e riduzioni.

I prezzi sono a partire da 73 euro a notte in mezza pensione, con almeno 3 pernottamenti, servizio spiaggia incluso.

Podere La Fattoria - Ricci Hotels | Via Borgo, 57, 47822 Santarcangelo di Romagna RN | Tel. 800014040

L'Hotel Valverde a Cesenatico

L’Hotel Valverde con la sua forma di cuore incornicia il grande parco piscina, con lo sguardo sull’azzurro del mare. Si trova sul lungomare vicino al Parco di Levante, ed è attrezzato con campi da tennis e mini volley, oltre alla spiaggia privata.

Hotel Valverde - Ricci Hotels | Viale G. Carducci, 278, 47042 Cesenatico FC | Tel. 054786043

L'Hotel Sport a Cesenatico

L’Hotel Sport a due passi dall’isola pedonale del Viale delle Nazioni accoglie gli ospiti con la sua atmosfera mediterranea e le sue nuove camere di design, tra appartamenti e suite. Il suo ampio parco piscina con idromassaggio, acqua terapia e acquabike è a 100 metri dalla spiaggia.

Hotel Sport - Ricci Hotels | Via Pitagora, 5, 47042 Cesenatico FC | Tel. 054787102

L'Hotel Nettuno a Cesenatico

L’Hotel Nettuno, sul Lungomare Carducci, ha fatto la storia di Cesenatico ed è ideale per quanti sono alla ricerca di una vacanza romantica. Le sue nuove stanze arricchite con materiali di bioedilizia, sono molto raffinate. Non manca la piscina, l’idromassaggio e il solarium.

Hotel Nettuno - Ricci Hotels | Viale G. Carducci, 338, 47042 Villamarina di Cesenatico FC | Tel. 054786086