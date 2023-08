Ferragosto alle Terme di Saturnia tra musica, spettacoli e degustazioni

Il Parco Termale di Terme di Saturnia offre un'esperienza unica per Ferragosto: un bagno sotto le stelle accompagnato da musica jazz, spettacoli acrobatici e danze di fuoco. Questo evento si svolge in un'oasi di benessere di 20mila mq immersa nella natura della Maremma. Con una variegata programmazione estiva, il parco termale offre piscine termali all'aperto, idromassaggi e percorsi vascolari, rendendolo il luogo ideale per coloro che desiderano un momento di relax e benessere nella zona.

Bagno sotto le stelle alle Terme di Saturnia a Ferragosto

Spettacoli e degustazioni alle Terme di Saturnia a Ferragosto

Per il Ferragosto, l'ingresso è previsto dalle 20:00 con una live performance del "Klaus Lessmann" Jazz Quartet. Ci saranno anche spettacoli acrobatici a cura di Mariateresa Enti Latifa e coreografie con fuoco presentate da "Lucignolo e il Fuoco". Fino alle 22:00 sarà possibile degustare i vini pregiati delle tenute "La Maliosa" ed "Erik Banti", che sono eccellenze della zona maremmana.

Il parco è aperto anche ai bambini, con due piscine interamente dedicate a loro. Grazie all'offerta kids free, i bambini fino a 11 anni possono entrare gratuitamente (uno per ogni adulto pagante). L'acqua delle Terme di Saturnia, considerata "santa" per le sue straordinarie proprietà benefiche rigeneranti e curative, sgorga da oltre 3mila anni dal cuore della terra all'interno di un cratere, mantenendo una temperatura costante di 37,5°C.

Terme di Saturnia

Loc. Follonata, Saturnia - 58014 Manciano (Grosseto)

Tel 0564 600600