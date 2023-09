Alla scoperta di Lignano Sabbiadoro, sospesa tra terra e mare

Fu Baumann ad introdurre il concetto, invero prezioso, della società liquida. Ecco, se dovessimo immaginare un elemento che in natura ben testimonia, efficacemente evoca il pensiero profondo di Baumann in merito alla società liquida, naturalmente penseremmo alla laguna.

Tramonto sulla laguna a Lignano

La sua magia, la sua innata capacità di lasciarsi percepire come elemento cerniera tra il mare e la terraferma, la sua quiete affascinante. La laguna nel prendere spazio (e trasmutare il tempo) tra la terra ed il mare par che introduca l'uno elemento all'altro ad entrambi pressappoco dicendo: "Fate conoscenza reciproca, sappiate coesistere ed abbiate rispetto reciproco come si conviene a noi figli della Natura. Io nel frappormi a Voi, è bene che lo sappiate, non sarò mero anello di giunzione, io mi creo la mia vita e prendendo un po' dall'uno e un po' dall'altro andrò a fare esistere i luoghi tra i più belli del Creato".

E tra le lagune del nostro Bel Paese, struggente il suo fascino, c'è la Laguna di Marano Lagunare e Lignano Sabbiadoro.

Lignano Sabbiadoro, la Florida d'Italia

Lignano Sabbiadoro è a metà strada tra Venezia e Trieste. La si raggiunge facilmente in auto, ma anche in treno ed anche in aereo, avendo come riferimento il vicino aeroporto di Trieste. Giammai casualmente Hemingway che amava questi luoghi, definì questo lembo dell'Alto Adriatico, la Florida d’Italia.

Il tempo di acquartierarsi in uno dei tanti confortevoli alberghi e il primo impatto con Lignano Sabbiadoro, ben calzante che sia l'ora dell'aperitivo, è la Terrazza a Mare, locale iconico realizzato in stile neoespressionista dagli architetti Marcello D’Olivo e Aldo Bernardis, avendo tratto ispirazione dall’Opera House di Sydney.

Terrazza a Mare a Lignano

È il giorno successivo, il primo giorno pieno del soggiorno a Lignano Sabbiadoro, che si fa conoscenza con la suadente laguna che con i suoi isolotti, i suoi canneti e le sue barene è così pronta ad accoglierci ma così restia, al contempo, a lasciarsi contaminare da folle vocianti. Primo impatto della tipicità anfibia della laguna è la dolce sosta al Villaggio dei Casoni: le antiche dimore dei tanti pescatori della laguna, realizzate con canne palustri e caratterizzate dai tetti alti e spioventi. I Casoni venivano utilizzati come luogo di riparo e riposo tra una battuta di pesca e l’altra.

Il Villaggio dei Casoni

Si pranza alla Bilancia di Bepi: storica palafitta utilizzata dai pescatori come rifugio durante la tradizionale pesca con il bilancione. La rete a bilancia è l'autentica tecnica della tradizionale pesca lagunare. Siamo all’interno della Riserva Regionale Naturale Foci del Fiume Stella. Il burbero patron Daniele Ciprian, nipote di nonno Bepi, propone cucina che definirla a chilometro zero è improprio. Parleremmo piuttosto di "qualche metro d'acqua". È così esprimibile la distanza che separa i tavoli dal bilancione. I pesci guizzanti vanno in cucina e dopo un po' arrivano in tavola. È così, proprio così, letteralmente così!

Squisiti gli gnocchi di patate con sugo di boreto. Il boreto è un saporito brodetto di pesce.

La Bilancia di Bepi

Visita, in coerenza all'asset anfibio della laguna, al borgo di Marano Lagunare, piccolo gioiello da scoprire. E poi magari si ritorna con maggior tempo a disposizione onde poter degustare tre ghiotte tipicità della cucina lagunare: la Zuppa di pesce alla maranese, una minestra al pomodoro servita con crostini di pane da gustare soprattutto nel periodo invernale, i Sievoli sotto Sal, cefali conservati sotto sale, e il Bisato in speo, piatto a base di anguilla allo spiedo e foglie di alloro, fatta cuocere lentamente sul calore della brace viva.

Il rientro a Lignano Sabbiadoro ha sua forte bellezza: cangianti i carezzevoli colori che lambiscono ora i canneti ora le placide acque. Ottima la cena al ristorante Al Piccolo Cason, nel centro di Lignano Sabbiadoro. Saggiamente ci si affida ai consigli della patronne Karen.

Ostriche al Piccolo Cason

Natura, clima e sport

L'attenzione vera, niente "green washing" alla natura, il saperla e volerla rispettare anche mediante il riuso di materiali usati ha testimonianza forte nell'aziendina Bolina Sail. Bolina Sail, il cui titolare è il giovane prode Emanuele Fantin, produce borse e accessori in vela riciclata.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che i segni del tempo e del viaggio costituiscono la bellezza intrinseca di ogni pezzo di tessuto velico. Bolina Sail valorizza questa unicità attraverso i suoi prodotti, confezionati a mano secondo un processo al 100% artigianale. Nato nel 2013 in un laboratorio a Lignano Sabbiadoro, il progetto negli anni si è evoluto per diventare un raffinato atelier di sperimentazione formale e materica.

Emanuele Fantin

Lignano Sabbiadoro è anche la più grande destinazione balneare del Friuli-Venezia Giulia. "Anche" dice tutto! E difatti nel corrente mese di settembre, la cui ultima settimana è già autunno, ci sono condizioni microclimatiche atte a rendere piacevole ed interessante il soggiorno a Lignano Sabbiadoro.

Ad esempio, si potranno provare sport come il SUP, canoa, kayak o vela, ma anche windsurf, grazie alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, e l’innovativo wing o wingfoil, disciplina che permette letteralmente di volare tra le onde, sfruttando la forza del vento grazie ad un’ala gonfiabile e mobile, per un’esperienza ricca di adrenalina, all’insegna della libertà. Chi volesse invece un’attività più contemplativa si può dedicare all’odaka yoga, sia in spiaggia sia in acqua: una pratica yoga che si ispira alle onde del mare, imitate grazie a movimenti fluidi che si susseguono senza interruzione, trasformandosi continuamente fino a fondersi l'uno nell'altro.

Fino al 30 settembre si potrà fare kitesurf all’Isola delle Conchiglie, o Isola di Sant’Andrea, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna. La piccola isola è facilmente raggiungibile via mare dal Faro Rosso di Lignano. Fino al 29 settembre si può provare un’emozionante escursione in canoa sul Fiume Stella, verde fiume di risorgiva. L’attività utilizza le canoe canadesi, imbarcazioni aperte da due a quattro persone, e porta alla scoperta di uno dei corsi d’acqua più affascinanti del Friuli-Venezia Giulia, con un percorso che si snoda tra innumerevoli canneti e una vegetazione lussureggiante: sarà come pagaiare in una galleria verde. Infine, fino a tutto ottobre sarà attivo il servizio dell’X-River, il passo barca che collega la città a Bibione lungo il Tagliamento, fiume che separa il Veneto dal Friuli-Venezia Giulia.

Da visitare, a Lignano Pineta, il Parco Hemingway. La foce del Tagliamento, che demarca uno dei lati della penisola di Lignano Sabbiadoro, conta differenti tipi di orchidea selvaggia, fiori rari e, in comune con la pineta, la rarissima ed endemica stipa veneta moraldo o lino delle fate.

Lignano, niente macchina: il paradiso della bicicletta

Lignano Sabbiadoro è attraversata da oltre 30 chilometri di rete di ciclabili, che consentono a chi è in vacanza di dimenticarsi dell’automobile per gli spostamenti e di scoprire tutti i tesori storico-artistici e naturalistici della penisola triangolare. Davvero Lignano Sabbiadoro si connota per la spiccata vocazione alla mobilità sostenibile su due ruote.

Lignano Sabbiadoro

Imperdibile La Pedalata dei due fari che da giugno a metà settembre permette di visitare due regioni: il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto. Partendo da Punta Faro a Lignano si pedala fino al Fiume Tagliamento che si può attraversare con il passo barca X-River per raggiungere il Faro Bianco di Bibione e i suoi dintorni. E ancora, il Tour Risalita del Fiume Stella che parte dalla già citata Terrazza a Mare per raggiungere Aprilia Marittima; da qui si prosegue su Via Capo Nord, dove un sentiero sterrato conduce alla chiesetta di Santa Maria della Neve, a Titiano, costruita sulle rive di un’ansa del fiume Stella.

In spiaggia, si può praticare il Water Nordic Walking: la famosa camminata con i bastoni, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo, che dalla spiaggia prosegue sul lungomare, accanto alla pineta, e infine in acqua. Ampia disponibilità, inoltre, di impianti sportivi per praticare tennis, beach volley, nuoto e diving. Lignano Sabbiadoro, grazie all’impegno dedicato alla salvaguardia della foresta urbana e del verde pubblico, dal 2021 è stata inserita nella lista ufficiale delle “Tree Cities of the World”, un'importante rete globale che ne connota lo status all'avanguardia nella silvicoltura urbana e comunitaria. L’ambito riconoscimento viene assegnato dalla FAO dalla Arbor Day Foundation.

Grazie alla sua posizione, Lignano Sabbiadoro è agevole punto di partenza per suggestive escursioni nelle altre zone del Friuli-Venezia Giulia. Il nostro piccolo pianeta, così bello, è così tanto bello anche perché, un po' ovunque ci sono lagune. Lignano Sabbiadoro, così fervida, così creativa, così ben strutturata e con così felice simbiosi tra entusiasmo e competenza vorrà pensare al meeting delle lagune del mondo!