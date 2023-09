Contro la sindrome da rientro dalle ferie: pause e relax sospesi tra cielo e terra

È stata definita come una condizione psicologica transitoria, ma per qualcuno può diventare un qualcosa di traumatico, una vera e propria «sindrome da rientro». La cosiddetta Back to work blues colpisce più di 1 italiano su 3 e nello specifico coloro che svolgono attività lavorative ad alto contenuto intellettuale. Quando le vacanze finiscono, si ricomincia a organizzare la quotidianità e ci si deve dividere tra lavoro, famiglia e i vari impegni di sempre. E così l’antidoto perfetto al possibile malessere è regalarsi o programmare una breve pausa di serenità e benessere dove il tempo si ferma e ogni preoccupazione svanisce. Un momento di pura delizia. Un’esperienza rigenerante in spa «over the top», dove l’unico obiettivo è il totale relax attorniati dalla bellezza.

La sindrome da rientro si puà combattere con una pausa in montagna per godersi relax e Spa

Avvolti in una calda atmosfera di tranquillità, circondati da fragranze rilassanti, luci suffuse e suoni che cullano in un abbraccio di benessere. Vi proponiamo quindi tre santuari di pace, situati fra l'Austria e l'Alto Adige, dove liberare la mente e il corpo, riscoprendo l’armonia interiore e preparandosi ad immergersi, con energia rinnovata, nella sfida quotidiana della vita.

Contro la Sindrome da rientro c'è l'Alpin Panorma Hotel Hubertus

In Val Pusteria sospesi tra cielo e terra, ci si rigenera guardando il mondo da un nuovo punto di vista. La Spa Heaven & Hell dell’Alpin Panorama Hotel Hubertus, a Valdaora (BZ), ribalta le prospettive: le saune sono nelle eleganti baite alpine stilizzate capovolte, la piscina Skypool, anch’essa sospesa nel vuoto a 20 metri di altezza e con una parte del fondo vetrata, si apre sullo spettacolare panorama delle cime dolomitiche. Una passerella in filigrana conduce dalla sala relax direttamente al «paradiso», al livello superiore dove ci sono l’ice-room e le vasche idromassaggio con vista sulle vette.

Un mondo wellness Alpenreych di 7.000 metri quadrati, con 9 piscine indoor e outdoor e 9 differenti saune. E per un soggiorno di relax al top c’è la wellness suite Lumes, 46 metri quadri con terrazza e vasca idromassaggio privata. Prezzi da 328 euro a persona a notte con ¾ pensione wellness.

Alpin Panorama Hotel Hubertus | Via Furcia 5 - 39030 Sorafurcia (Bz) | Tel 0474592104

Contro la sindrome da rientro c'è il Plunhof Hotel

In Alto Adige, a una manciata di chilometri da Vipiteno, il Plunhof Hotel****S è un luogo unico dove vivere un concetto di benessere che conquista il corpo e l’anima. Circondato da boschi e dal magnifico panorama delle Alpi dello Stubai, il Plunhof Hotel racchiude al suo interno la Spa & Acqua Miniera. Pietre antiche che provengono dal cuore della montagna, un tempo scrigno di pregiati filoni d’argento, oggi offrono agli ospiti un’esperienza wellness senza eguali: un percorso che si snoda tra saune minerarie a 80-100°, bagno turco, biosauna, sauna a infrarossi, il mondo delle grotte con un laghetto minerario, una piscina salata esterna con idromassaggio, una di acqua di fonte riscaldata e un mondo acquatico indoor con una vasca lunga 20 metri e una piscina relax.

Nella spa si possono inoltre sperimentare trattamenti che sfruttano il potere energetico delle Alpi con rituali per il corpo e l’anima, trattamenti con i prodotti di cosmesi della marca Dottor Spiller e ancora QMS Medicosmetics e Mary Cohr Paris. Prezzi da 150 euro per la camera doppia.

Hotel Plunhof | Obere Gasse 7 - 39040 Ridanna (Bz) | Tel 0472656247

Contro la sindrome da rientro c'è Stanglwirt

In Austria, a pochi chilometri dalla località turistica Kitzbühel, nel borgo di Going am Wilden Kaiser, con vista sul Wilder Kaiser, parte della “Catena dell’Imperatore”, si vive un'esperienza eco-luxury alpina che tocca tutti i sensi allo Stanglwirt, bio-hotel certificato dal 1980.

A disposizione degli ospiti ci sono oltre 12.000 metri quadrati di benessere con la piscina salata privata più grande d’Europa. E poi una piscina olimpionica da 25 metri con cronometri OMEGA e piscine interne ed esterne. L’area sauna, unica nel suo genere, si affaccia su un laghetto naturale balneabile di 512 metri quadrati, a cui è collegato un centro estetico esclusivo, per soli adulti. La SPA, oggetto di un recente upgrade, offre un’ampia scelta di trattamenti per vivere la bellezza in base alla propria filosofia e attitudine. Si possono scegliere così trattamenti basati sul potere delle piante locali, in parte coltivate nel resort o trattamenti di medical wellness, tanto amati dalle star di Hollywood firmati Dr. Barbara Sturm. Con l’offerta “Stanglwirt moments”, valida fino al 12 ottobre 2023, per 3 notti prezzi da 816 euro con luxury breakfast, una cena gourmet e un voucher da 30 euro per la spa.

Bio-und Wellnesshotel Stanglwirt | Kaiserweg 1 - 6353 Going am Wilden Kaiser, Austria | Tel +4353582000