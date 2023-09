Arriva l'autunno, è tempo di un'escursione di gusto in Val d'Ega

L'autunno è la stagione perfetta per le escursioni in montagna. Le temperature sono miti, piacevoli, la natura cambia colore e i tramonti sanno lasciare senza fiato. Scegliere in questo periodo la Val d'Ega permette di godersi le Dolomiti da una prospettiva diversa e affascinante. Ancora di più se si considera che tra fine settembre e ottobre sono numerosi gli appuntamenti da non perdere.

Primo assaggio d'autunno in Val d'Ega

Dal 23 settembre al 7 ottobre 2023, chi si calerà nella dimensione delle settimane Natura e Bosco potrà assecondare la propria inclinazione alla scoperta aggiungendo all’esperienza il gusto delle specialità culinarie ispirate al tema della selvaggina, dei funghi e dei frutti di bosco proposte dai ristoranti di Aldino e del cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Nelle due settimane tra il 23 e il 29 settembre e tra il 30 settembre e il 7 ottobre 2023, il ricco programma dal lunedì al venerdì comprende l’escursione guidata "Sulle tracce della natura notturna" a Collepietra, l’escursione “Alla scoperta di bacche selvatiche e frutti di bosco" con Irene Eder a Nova Ponente, l’intrigante "Esperienza delle api selvatiche" sul sentiero delle api con visita allo stand didattico delle api in compagnia di Georg Kirchmaier a Collepietra, la “Visita guidata all'orto di permacultura" presso il maso Eisathhof di Nova Ponente, la proiezione in multivisione "Latemar - bellezza selvaggia" con Valentin Pardeller a Nova Levante e l’escursione “Nella foresta verso luoghi di culto e monumenti naturali" con Helga Tschager a Nova Levante.

In un Nature Special che svela il fascino d’autunno in Val d’Ega, il pacchetto che offre la partecipazione al programma speciale a tema, include 7 giorni di pernottamento e 7 giorni di Guest Pass Val d’Ega, per godersi l’area usufruendo del trasporto pubblico.