  Bad Moos Aqua Spa Resort: 5 esperienze sensoriali sulle Dolomiti

Circondati dall'imponente bellezza naturale delle Dolomiti di Sesto, idilliaco borgo situato ai piedi delle montagne Patrimonio dell'Umanità Unesco, per godersi una vacanza esperienziale in grado di rimanere scolpita nell'anima e nella mente. Un soggiorno capace di toccare tutti e cinque i sensi, dalla vista al tatto, dall'udito all'olfatto e senza dimenticare la gola.

E sono molte le esperienze che si possono vivere al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, piccolo borgo altoatesino, per arricchire la propria vacanza di momenti indimenticabili e romantici. Ne abbiamo scelte cinque, che ben si prestano anche alla stagione autunnale e che spaziano dal benessere alla gastronomia, alle attività outdoor.

Bad Moos Aqua Spa Resort - esterno (foto di Hannes Niederkofler)

Bad Moos Aqua Spa Resort: i suoi comfort e la vasca ovale

La prima esperienza da regalarsi per rendere indimenticabile la propria vacanza autunnale è il soggiorno in una delle meravigliose suite del Bad Moos Aqua Spa Resort, struttura che ha da poco tagliato il traguardo dei cinquant'anni dall'apertura dei propri battenti.

Tutte le camere sono eleganti e di charme, complete di tutti i comfort, con arredi di design e dettagli di pregio, materiali naturali tra cui predomina il legno. Corredate di camino di ultima generazione, tecnologico e avvolgente, balcone panoramico, letto king-size. Una suite in particolare offre un’esperienza eccezionale: una splendida vasca ovale situata proprio davanti alla vetrata del balcone, che regala una vista mozzafiato sulle cime delle Dolomiti!

Bad Moos Aqua Spa Resort - vasca (foto di Upscale) 1/6 Bad Moos Aqua Spa Resort - suite, bagno (foto di Hannes Niederkofler) 2/6 Bad Moos Aqua Spa Resort - suite, interno (foto di Hannes Niederkofler) 3/6 Bad Moos Aqua Spa Resort - area lounge (foto di Hannes Niederkofler) 4/6 Bad Moos Aqua Spa Resort - lounge bar 5/6 Bad Moos Aqua Spa Resort - ristorante (foto di Hannes Niederkofler) 6/6 Previous Next

Bad Moos Aqua Spa Resort: la proposta culinaria

La cena al Moos Aqua Spa Resort viene servita normalmente nella raffinata e luminosa sala ristorante con un menu di 4-5 portate a scelta, buffet di verdure, antipasti, formaggi e dolci, il tutto accompagnato da una ricca selezione di vini locali e internazionali.

Un’esperienza culinaria speciale è la fonduta di carne in una delle tipiche Stuben dell’hotel: la Wein Stube del 1600, la Stube gotica del 1300 e la piccola Fondue Stube. Sono location suggestive d’altri tempi dove regalarsi una cena à la carte con le specialità della casa, tra cui stinco di vitello, sella di capriolo e la tipica fonduta.

Bad Moos Aqua Spa Resort - buffet (foto di Hannes Niederkofler)

Bad Moos Aqua Spa resort: le attività all'aria aperta

L’hotel è inserito in uno scenario naturale incontaminato, tra l’incontaminata Val Fiscalina e le maestose Dolomiti di Sesto, non a caso patrimonio dell’umanità Unesco. Ci sono molti modi per esplorare il territorio circostante, percorso da una rete sentieristica che offre numerose opportunità sia per chi ama camminare, sia per gli appassionati di bicicletta.

Bad Moos Aqua Spa Resort - passeggiata lungo i sentieri vicini al resort (foto di Upscale)

Gli impianti di risalita appena fuori dal Bad Moos Aqua Spa Resort permettono inoltre di raggiungere comodamente percorsi in alta quota. Ma tra tutte le esperienze ce n’è una in particolare che regala un’emozione senza pari: la passeggiata a cavallo. In sella a questi imponenti ma docili animali ci si gode il paesaggio a stretto contatto con la natura, ci si addentra nel bosco, si attraversa la Val Fiscalina fino al rifugio di fondovalle. È un’esperienza rivolta a esperti cavallerizzi, ma anche a principianti che si cimentano per la prima volta in questo sport.

Bad Moos Aqua Spa resort: il bagno di fieno in coppia

Dopo un’intensa giornata di lavoro sui campi, i contadini si coricavano la sera sul mucchio d’erba appena falciata e il mattino dopo si svegliavano carichi di energia. Da qui è nata la tradizione del Bagno di fieno, un vero e proprio rituale da vivere nella Spa Soma & Anima. Il fieno è quello di alta montagna sopra i 1500 metri arricchito da una miscela naturale di erbe preziose, fiori e diverse erbe medicinali.

L’esperienza del Bagno di fieno al Bad Moos si compone di tre fasi: ci si immerge per 20 minuti in una tinozza di legno colma d’acqua nella quale è stata sciolta un’emulsione di fieno di montagna. Quindi ci si sdraia su di un materasso ad acqua riscaldato e si viene ricoperti con fieno di montagna per iniziare la fase di sudorazione. Il trattamento termina con un piacevole momento di riposo, accompagnato da un buon bicchiere di prosecco e da qualche stuzzichino. Il rituale si svolge nella caratteristica SPA Suite Rustically Balneo, una location esclusiva per il benessere di coppia.

Bad Moos Aqua Spa Resort - Bgno di fieno (foto di Hannes Niederkofler)

Bad Moos Aqua Spa resort: idromassaggio e trattamenti termali

Circondati dalle bolle dell’idromassaggio, immersi nell’acqua calda della piscina esterna, ci si gode il panorama naturale e le cime imponenti delle Dolomiti che si stagliano sul cielo terso. La vegetazione ha già cambiato colore, gli alberi creano macchie rosse e dorate, mentre la prima neve già imbianca le vette più alte. È una full immersion di benessere da regalarsi nel tardo pomeriggio, di rientro dalle attività della giornata, per rilassare il corpo e la mente, ripercorrere le esperienze vissute e fissare le immagini più belle nella memoria per portarle con sé anche dopo la vacanza.

Bad Moos Aqua Spa Resort - piscina 1/4 Bad Moos Aqua Spa Resort - piscina esterna (foto di Hannes Niederkofler) 2/4 Bad Moos Aqua Spa Resort - sauna in coppia (foto di Hannes Niederkofler) 3/4 Bad Moos Aqua Spa Resort - interno (foto di Hannes Niederkofler) 4/4 Previous Next

Bad Moos Aqua Spa resort: il Pacchetto autunno wellness

Fino al 27 ottobre 2023 al Bad Moos Aqua Spa Resort si può scegliere il pacchetto “Wellness per corpo & anima” comprensivo di 4 pernottamenti, ricco buffet di prima colazione, merenda altoatesina nel pomeriggio e cena con menu a scelta, menu light feel good, programma di attività Move & Balance, 1 buono wellness di 60 euro da utilizzare nella Spa Soma & Anima. A partire da 630 euro a persona. Allungando il soggiorno si ha diritto a un buono wellness maggiore: con 5 notti il valore spendibile è di 80 euro, con 6 notti valore di 100 euro.

Bad Moos Dolomites Spa Resort

Via Val Fiscalina, 27, 39030 Moso, Sesto BZ

Tel. 0474 713100