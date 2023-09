Park Hotel Marinetta per passare un dolce settembre nella Costa degli Etruschi

La Costa degli Etruschi offre agli occhi del visitatore panorami mozzafiato. Chilometri di natura incontaminata dalla vegetazione lussureggiante che si rincorrono tra dolci colline, monti, boschi fino ad arrivare al mare cristallino lambito da spiagge di sabbia fina. Qui si riesce ad accontentare ogni esigenza di visita, sia che si scelga il borgo antico come Bolgheri tanto caro a Giosué Carducci, sia una bella escursione nella natura, un’immersione o anche solo un soggiorno relax al mare. Se a tutto questo si aggiunge poi la buona cucina e l’ottimo vino allora il quadro è davvero perfetto. Per visitare questo suggestivo lembo di terra toscana, inebriati dal fresco profumo di vino, è possibile alloggiare fino ai primi di novembre al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona (Li), un incantevole resort affacciato sul mare e immerso nella splendida cornice della Costa degli Etruschi.

Il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona

Park Hotel Marinetta: spiaggia a 100 metri, relax nella spa e tre ristoranti a disposizione

Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal verde in cui gli ospiti possono soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Un punto di partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo, provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci. A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia con annesso bar, mentre il relax continua all’interno della nuova spa Marinetta Wellness, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza.

L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non può che includere anche un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell’hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a km zero, cucinati dagli chef Daniele Arzilli (executive chef della struttura) e lo chef Daniele Abbatiello, secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività.

Park Hotel Marinetta

Via dei Cavalleggeri Nord 3 - 57020 Marina di Bibbona (Li)

Tel 0586 600598