Castel Monastero, un buen retiro per immergersi nella campagna senese

Sofisticato resort di proprietà della famiglia Marcegaglia, membro di The Leading Hotels of the World, Castel Monastero rende omaggio alle nobili origini con un’ospitalità dal sapore nostrano, ma rispolverando antichi rituali di impeccabile accoglienza, un’eccellenza gastronomica sublimata dalla complicità di vitigni doc e un’innata vocazione alla remise en forme. «Castel Monastero si traduce in settantaquattro camere, suite e una villa; due ristoranti, il gourmet Contrada e il toscano La Cantina ricavato nella cantina del borgo - ricorda Graziella Arba, General Manager di Castel Monastero - la spa con otto sale trattamenti, la zona acqua benessere e tre piscine esterne che sembrano quasi formare una cascata, colonna sonora perfetta di giornate che avvolgono momenti di puro relax».

Castel Monastero a Castelnuovo Berardenga

«I due ristoranti La Cantina e il gourmet Contrada, alla cui guida abbiamo un tandem di bravissimi chef Davide Canella e Giuseppe Lo Presti, oltre che per la proposta culinaria si differenziano anche nello stile degli interni - sottolinea Graziella Arba - architettura rustico rinascimentale con un respiro contemporaneo per il Contrada, suddiviso in due salette per garantire la massima privacy per chi desidera festeggiare un evento privato o per una sofisticata cena al lume di candela. Botti del 1600, dove per secoli ha riposato il Chianti della tenuta, soffitto a volte, mattoni a vista e pavimento in cotto originale per l’atmosfera de La Cantina, trattoria decontracté dal sapore verace». Davide Canella, dopo un’esperienza lavorativa a Berlino prima, poi al ristorante La Terrazza (1 stella Michelin) dell’Hotel Eden di Roma, gestito da Enrico Derlfingher e altre sperienze in Toscana è nominato nel 2022 Executive Chef di Castel Monastero, mentre Giuseppe Lo Presti, membro di Euro Toques Italia, dopo avere raggiunto traguardi ammirevoli come la conquista della medaglia d’oro agli Internazionali d’Italia arriva nel 2023 al resort della famiglia Marcegaglia.

Una cucina semplice e creativa al resort Castel Monastero

Alla domanda ai due chef di «Come definirebbero la loro cucina?» così rispondono:

Canella: «Semplice, territoriale e creativa. Legata alle tradizioni ma reinventata in chiave moderna senza mai dimenticare la cucina classica»

Lo Presti: «Territoriale e creativa finalizzata alla valorizzazione delle nostre eccellenze alimentari di piccoli produttori»

Davide Canella e Giuseppe Lo Presti

Mentre a quella su «Qual è il piatto al qual sono particolarmente legati?» i due chef proseguono:

Canella: «Il lampredotto che accompagno con acciuga, calamaro e ostrica»

Lo Presti: «Barchetta ripiena di trippa alla fiorentina abbinata ad una triglia di fondale e una maionese di pomodoro, basilico e nero di seppia naturale»

Non hanno dubbi, infine, all’ultima domanda sui «Piatti assolutamente da assaggiare al ristorante gourmet Contrada?», che insieme rispondono: «Quelli del nostro menu 72-91, frutto dei due nostri anni di nascita. Eccoli alcuni: Lampredotto, acciuga, calamaro e ostrica, Tagliolini, ortica, rafano, Battuta di Chianina selezione Fracassi, Piccione di Laura Peri, kombucha alle pere e pera laccata, Pane, uvetta, noci e gorgonzola Dop De Magi, Sorbetto al lime e spuma al rum e il Pan melato». Nei casali immersi nella natura, invece, si nasconde la SPA, un’oasi di relax incantata che rispecchia l’antica triade racchiusa in Castel Monastero - energia, misticismo e nobiltà - dove restare come sospesi tra la memoria di un passato glorioso e ovattato e l’avanguardia di tecniche di bien-être di ultima generazione.

Castel Monastero

Località Monastero D'Ombrone 19 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 570570