Tra mare e terra alla [[Taverna del Capitano]] di Alfonso Caputo

C’è la Penisola Sorrentina conosciuta nel mondo soprattutto quando si dice “Sorrento”, e poi c’è la penisola della penisola, quella che comincia dove Sorrento finisce. Il comune è Massa Lubrense, la frazioncina dove siamo noi è Marina del Cantone. Luogo anfibio: metà terra e metà mare, a voler intendere che qui in piena armonia, con una natura generosa da ringraziare perpetuamente, la terra e il mare neanche hanno un confine. Da sempre, dai tempi di Nerone, Marina del Cantone è luogo di villeggiatura. Mai, ma proprio mai, questa sua vocazione/destino ha causato scempi edilizi e danni all’ambiente. Ce la teniamo stretta, una perla così rara e così preziosa.

La Taverna del Capitano

Al D&B Taverna del Capitano, di proprietà della famiglia Caputo, arriviamo prima del tramonto. Seconda generazione della famiglia Caputo, attività in esercizio da circa 60 anni. Lo chef è Alfonso Caputo. La sorella Mariella è la bravissima sommelier, la prima donna sommelier della Campania, e il di lei marito, il prode Claudio è l’impeccabile maitre: sa trasmettere conoscenza e sa farlo con garbo ammirevole. Insomma, in mani, menti e cuori migliori non si poteva capitare. C’è la stella Michelin, qui! Sorrisi veri, accoglienza schietta.

Alfonso Caputo

La componente Bed è bina. Dodici camere sono nel plesso in cui c’è anche il ristorante. A circa 500 metri ci sono quattro appartamenti pregevolmente arredati: I Galli, Isca, Le Sirene, Ieranto. Ci viene assegnato I Galli: l’ampio salotto affaccia sul mare e già estasiati, ci godiamo lo spettacolo del tramonto, quando il sole si uccide oltre le onde.

La cena alla Taverna del Capitano

Ci si prepara per la cena e abbiamo già dismesso l’orologio e il telefonino. Si cena sulla terrazza con vista sulla costa e su Nerano. Nerano è la frazioncina appena prima di Marina del Cantone. Da qualche parte ci sarà pure, chi dice di no, ma noi né lo vediamo e né lo vogliamo vedere. Né tantomeno lo chiediamo a Claudio. Stiamo parlando di quell’oggetto che si chiama menu. Alfonso è allertato e di ciò gioisce: delega in bianco. Analoga delega a Mariella per i vini e a Claudio per tempistica e modalità di servizio.

Palamito cotto sui sassi roventi della spiaggia di Marina del Cantone

Cucina sostenibile quella di Alfonso, originata da agricoltura del territorio e pescato locale. Da ciò, l’imprescindibilità della filiera corta che qui diventa anche rete amicale: Agostino, con il suo pesce, pescato all’alba (impeto dei marosi permettendo) al largo di Nerano; Peppe e Valentina, con i loro limoni e agrumi biologici che, coltivati all’ombra dei tradizionali terrazzamenti, poi diventano liquori e marmellate di grande bontà; Antonio, con il suo olio biologico fatto da un uliveto a picco sul mare; Benedetto, con i suoi formaggi fatti a mano, solo con il latte delle sue cinquanta mucche, a libero pascolo; Claudio, con i suoi frutti, ortaggi e legumi biologici, irrorati dalla salsedine che carezzevolmente proviene dal vicino mare.

Spaghetti alla Nerano

A tavola arriva, gioia per gli occhi ancor prima che per il palato, il Palamito cotto sui sassi roventi della spiaggia di Marina del Cantone, condito con marmellata di arance amare, servito in una scodella ricavata dal legno degli ulivi. A seguire, le Linguine, trafilate in casa, con asparagi di mare, vongole e sedano fresco. Piatti di commovente bontà. Agli Spaghetti alla Nerano, suvvia mezza porzione, ma che sia mezza porzione abbondante (!), non rinunciamo. Ci vengono serviti nel tegamino di porcellana. Che squisitezza il Calamaro del Golfo con melone bianco al maraschino, borragine e profumo di zenzero.

Si conclude con la selezione di dieci sorbetti di frutta da sorseggiare mediante uno zito (formato di pasta) che funge da cannuccia. Mio Dio, che grande cena! Si torna nel bellissimo appartamento I Galli e ci si affaccia sul mare. C’è il falcetto di luna in cielo. C’è il luccichio del mare. Ci si sveglia all’alba: piccoli pescherecci al largo. Mare calmo. Squisita la prima colazione.

Ci va di passeggiare e di certo non ci perdiamo il sentiero che ci conduce alla Baia di Recommone, ci impieghiamo un quarto d’ora circa. E poi si visita la Baia di Ieranto, all’estremità della penisola della penisola. Abbraccio di colori tra il verde argenteo degli olivi e il blu del mare. Proprio di fronte alla Baia di Ieranto, i Faraglioni di Capri. Ci sorprenderemo mica del fatto che qui vollero abitare le Sirene?!? Povero Ulisse, ha tutta la nostra comprensione. Ieranto, ed è una fortuna per tutti noi, è riconosciuta Sito di Interesse Comunitario, incluso nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

Taverna del Capitano

piazza delle Sirene 10/11 - Marina del Cantone (Na)

Tel 081 8081028