 Voglia di mare? Le crociere da prenotare nel 2024

Tante le crociere da non perdere nel 2024

Non si arresta la crescita del turismo crocieristico in Italia. Secondo l’ultima edizione dell’Italian Cruise Watch nel 2024 i porti crocieristici italiani registreranno un nuovo record per quanto riguarda il numero di passeggeri movimentati, cioè la somma di imbarchi, sbarchi e transiti, grazie a oltre 5mila approdi, il miglior dato questo negli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda il traffico crocieristico, secondo Risposte Turismo quest’ anno verrà superata per la prima volta la soglia dei 13 milioni di passeggeri movimentati. E, in quest’ottica, cresce anche il numero di navi inaugurate, con nuove classi, unità di lusso e nuove proposte di intrattenimento. Ecco le migliori crociere da prenotare nel 2024.

Msc - Nuove destinazioni di Explora Journeys

Il marchio di viaggi di lusso di Msc, Explora Journeys, presenta le sue nuove Destination Experiences, invitando i viaggiatori a esplorare il Centro America, la Costa Pacifica degli Stati Uniti, il Canada e le Hawaii tra marzo e maggio 2024.

Viaggio da Amador, Panama, a Los Angeles, Usa (29 marzo - 12 aprile 2024): 14 notti con tappe a Quepos, Costa Rica; San Juan del Sur, Nicaragua; Puerto Quetzal, Guatemala; e Cabo San Lucas, Messico.

Viaggio da Los Angeles, Usa, a Vancouver, Canada (12-18 aprile 2024): 6 notti con tappe a San Francisco e Astoria negli Usa, per scoprire la Costa Ovest americana.

Viaggi alle Hawaii:

Da Vancouver, Canada, a Honolulu, USA (18-27 aprile 2024): 9 notti.

Da Honolulu, Usa, a Vancouver, Canada (27 aprile - 6 maggio 2024): 9 notti.

Le principali tappe includono Hilo (Hawaii), Honolulu (Oahu), Kailua-Kona (Hawaii), Nawiliwili (Kauai), Los Angeles, San Francisco e Panama.

Costa Crociere – Le crociere nel Mediterraneo

Costa Favolosa

Tre le crociere proposte per il 2024 ci sono quelle nel Mediterraneo occidentale che toccheranno Italia, Francia e Spagna.

Costa Smeralda partirà da Genova tutti venerdì, a partire dal 22 marzo, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Toscana sarà, invece, a Savona tutti i sabati, da fine marzo, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva al posto di Palma ci sarà Ibiza. Costa Pacifica, ancora, dal 5 maggio sarà a Savona ogni domenica, per andare alla scoperta di Civitavecchia/Roma, Olbia, Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia. Le crociere nel Mediterraneo orientale toccheranno, invece, Grecia e Turchia e Istanbul, isole greche, Malta.

Costa Fortuna proporrà una vera e propria novità per l'estate 2024: un itinerario con tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. Dal 7 giugno al 13 settembre la nave partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, oppure nell'isola greca di Kos, che sostituiranno Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto "volo+crociera", disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l'Italia.

Costa Deliziosa salperà per un itinerario di una settimana che comprenderà Marghera/Venezia, Bari, le isole greche di Santorini, Mykonos, e Katakolon, vicino al sito archeologico di Olimpia.

Costa Fascinosa offrirà crociere, sempre di una settimana, dirette a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e Malta.

Infine, in estate, le due navi andranno nel Nord Europa. Costa Favolosa proporrà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Infine, Costa Diadema proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.

Royal Caribbean – Viaggio sulla nave più grande del mondo

Icon of the Seas, la nuova nave di Royal Caribbean International, la più grande del mondo

È da poco salpata Icon of the Seas, la nuova nave di Royal Caribbean International, la più grande del mondo. Questi i numeri: il più grande aquapark in mare, sette piscine, tra cui la Royal Bay, la più grande piscina su una nave da crociera. Inoltre, 40 ristoranti che ridefiniranno i concetti di ristorazione. Ancora, 28 tipi di soluzioni di soggiorno, con 14 nuove tipologie di sistemazione.

Le crociere andranno nel Western Caribbean: Miami, Florida, Puerto Costa Maya, Mexico, Cozumel, Mexico, Perfect Day at CocoCay, Bahamas, Miami, Florida. Invece, queste le tappe delle crociere nell’ Eastern Caribbean: Miami, Philipsburg, St. Maarten, Charlotte Amalie, St. Thomas, Perfect Day at CocoCay, Bahamas, Miami.

Silversea – Il lusso e l’ecologia in crociera

Silver Ray, la seconda nave di classe Nova del brand

Si entra nel mondo del lusso con Silver Ray, la seconda nave di classe Nova del brand. 728 passeggeri, con un innovativo design asimmetrico. A bordo ci sarà una nuova spa Otium e tutte le cabine saranno dotate di servizio maggiordomo. Questa nave alimentata a Gnl (gas naturale liquefatto), trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, promettendo un’esperienza ecologica.

Partirà da Lisbona il 15 giungo per arrivare il 27 giugno a Civitavecchia. Si passerà da Cadice, Malaga, Valencia, Palma e Barcellona. Dopo l'ultima tappa spagnola a Palamos, si attraccherà a St Tropez, Monte-Carlo e Livorno.

Norwegian Cruise line – Attività uniche in crociera

Norwegian Viva, la nuova nave della compagnia

Alla fine di novembre è stata battezzata Norwegian Viva, la nuova nave della compagnia. Con più di 294 metri di lunghezza e una capacità di 3099 ospiti, Viva propone attività uniche e divertenti come Viva Speedway, la pista di go-kart a tre piani, l’Indulge Food Hall, un’area di ristorazione en plein air con 11 ristoranti esclusivi e un’importante collezione artistica.