Fuga d’amore in Spa in quattro strutture d'eccellenza in Italia

Una romantica fuga di coppia dove potersi rilassare e cullare dal caldo abbraccio dell'acqua. Quest'anno il modo migliore per festeggiare San Valentino, il giorno dedicato a tutti gli innamorati, è di passarlo alle terme. Abbiamo quindi selezionato quattro stabilimenti termali fra l'Emilia e l'Alto Adige dove poter coronare il proprio sogno.

Fuga romantica per San Valentino in uno stabilimento termale

San Valentino alle terme: Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese

Un pensiero d’amore molto chic affittare la Private Spa dello stiloso Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (Mo), sulle colline emiliane ma a soli 15 minuti dall’elegante centro storico di Modena, per godersi insieme un’esperienza di relax. EXÈ Private Ritual comprende l’uso della private spa in esclusiva - con bagno turco e vasca idromassaggio - e un massaggio Deep Relax di coppia. 140 minuti, 240 euro.

Executive Spa Hotel - esterno
Executive Spa Hotel - centro benessere (foto Fabrizio Cicconi)
Executive Spa Hotel - massaggi (foto Fabrizio Cicconi)
Exectuvie Spa Hotel - momento di relax (foto Fabrizio Cicconi)

Executive Spa Hotel | Circondariale S. Francesco, 2, 41042 Fiorano Modenese Mo | Tel. 0536832010

San Valentino alle terme: Excelsior Dolomites Life Resort

Dolomites Love è invece la proposta dell'Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (Bz) per donare alle coppie un rituale unico che inizia con un pediluvio ai fiori di montagna, prosegue con il massaggio con timbri caldi alle erbe e un bagno rilassante nella vasca idromassaggio panoramica, accompagnato da praline al cioccolato e due calici di spumante. Infine, inebriati dai profumi del legno di cirmolo dalle proprietà rilassanti, ci si può abbandonare sul lettino fluttuante ad acqua. 120 minuti, 239 euro a coppia con una massaggiatrice o 439 euro con due massaggiatrici. I più romantici possono concedersi anche un bagno caldo nell’infinity pool sul rooftop dell’esclusiva Dolomites Sky Spa adults only, con la straordinaria vista sulla Dolomiti.

Excelsior Dolomites Life Resort - piscina esterna
Excelsior Dolomite Life resort - wellness
Excelsior Dolomite Life resort - relax
Excelsior Dolomites Life Resort - esterno

Excelsior Dolomites Life Resort | Str. Valiares, 44, 39030 S. Vigilio Bz | Tel. 0474501036

San Valentino alle terme: Romantik Hotel Santer

Il Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (Bz), tra 3 mila metri quadrati del suo centro benessere, ha creato un nido extralusso per piccioncini. La Private Spa per due, è dotata di vasche in legno di larice e idromassaggio a vibrazione sonora, lettino di fieno con cuscini imbottiti da erbe profumate e cabina a infrarossi, dove immergersi in un favoloso bagno alla rosa a lume di candela. Si aggiunga il piacevolissimo massaggio alla schiena con olio aromatico e, per chi ancora non fosse sazio di tanta meraviglia, il relax per due sul letto di fieno, con calici di Prosecco per un brindisi, succo d'arancia e tramezzini. 120 minuti, 130 euro a coppia.

Romantik Hotel Santer - esterno
Romantik Hotel Santer - sauna
Romantik Hotel Santer - piscina esterna
Romantik Hotel Santer - massaggi

Romantik Hotel Santer | Alemagnastr, 4, 39034 Dobbiaco Bz | Tel. 0474972142

San Valentino alle terme: Romantik Hotel Turm

Scambiarsi una promessa d’amore di fronte a un Picasso è un privilegio molto speciale, un sogno per amanti che si avvera al Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (Bz), hotel, ma anche galleria di preziose opere d’arte. Qui, si può brindare in coppia tra opere di Dalì, De Chirico, Dix, e godere di una vista mozzafiato sullo Sciliar dalla black pool panoramica riscaldata, collegata alla piscina interna e al centro benessere, con l’esclusiva grotta di sale scavata nella roccia. Il Romantico pacchetto wellness per 2 include un bagno Cleopatra nella vasca dell'imperatore in coppia, un trattamento You & Me in coppia, 2 tradizionali bagni di fieno nelle tinozze seguiti da due massaggi parziali, mentre le Dolomiti stanno a guardare. 363 euro.

Romantik Hotel Turm - piscina interna
Romantik Hotel Turm - vasca
Romantik Hotel Turm - in grotta
Romantik hotel Turm - esterno

Romantik Hotel Turm | Piazza della Chiesa, 9, 39050 Fié allo Sciliar Bz | Tel. 0471725014