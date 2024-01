Da ZeroZero100 Roma se indovini il vino porti a casa la bottiglia

Il social table è un lungo tavolo ben apparecchiato, con una dozzina di persone che non si conoscono, ma tra cui può nascere anche un'amicizia. L'idea non è nuova, ma da ZeroZero100 Roma è stata perfezionata e ampliata: se indovini il vino, porti a casa la bottiglia. Dal primo coinvolgente appuntamento, subito sold-out, l'iniziativa ha registrato un insperato successo e gli organizzatori hanno già programmato repliche a scadenza fissa. Non più di una dozzina di partecipanti alla volta, affinché tutti possano socializzare con gli altri, non solo col proprio vicino. Un modo per divertirsi all’insegna della sua conoscenza e del suo intramontabile valore conviviale.

Da ZeroZero100 si scopre il vino degustato solo a gioco finito

Il social table sul vino di ZeroZero100 Roma

Nel concreto si tratta di una sorta di gioco a premi, con degustazione alla cieca guidata da un esperto o da un sommelier. Quattro le etichette proposte, di diversa provenienza territoriale, italiane e straniere. Dopo un percorso sensoriale completo, chi riesce a identificarne più elementi, alla fine della cena porta a casa la bottiglia. Un format coinvolgente che suscita curiosità, divertimento e talvolta qualche accesa discussione. Zerozero100, in zona San Lorenzo, tra i quartieri più pop e trendy di Roma, è ristorante, enoteca, lounge bar e luogo di incontro.

Giuseppe Calcopietro, Fabrizio Giannini e Shahram Bahadori insieme allo chef Fabrizio Giannini 1/7 Il sommelier racconta agli ospiti di ZeroZero100 Roma le regole del social table 2/7 Quattro vini celati nell'apposita sacca, per nascondere l'etichetta 3/7 Uno dei piatti dello chef di ZeroZero100 Roma, Fabrizio Giannini 4/7 Il pesce non si indovina da ZeroZero100: si abbina (benissimo) 5/7 Il vino non è stato ancora svelato: nel piatto l'abbinamento pensato dallo chef Fabrizio Giannini 6/7 Fotografie di rito alle quattro bottiglie scoperte, dopo la degustazione alla cieca 7/7

L'idea di creare questo inedito social table è dei tre giovani soci - Giuseppe Calcopietro, Fabrizio Giannini e Shahram Bahadori - che hanno puntato anche sulla cucina di pesce, qui declinata in gustosi assaggi disponibili durante l'arco della giornata, soprattutto all'ora dell’aperitivo, momento conviviale per eccellenza. Attraverso l’osservazione delle scelte della clientela hanno compreso come molti giovani stiano dando attenzione al mondo del vino, nonostante le statistiche li definiscano meno interessati dei loro padri e li pongano in coda alle tabelle sui consumi. Ma qui l'obiettivo è soprattutto quello di promuoverne la cultura e la conoscenza del processo produttivo, dei territori di provenienza e delle relazioni che spiegano perché ogni etichetta ha caratteristiche organolettiche distintive. Scoprendo così anche curiosità e origine dei vitigni, autoctoni e non, da sempre presenti in determinati territori oppure portati dalle migrazioni.

Il pesce non si indovina: si abbina (benissimo)

Il pairing è quasi obbligato, perchè lo chef Fabrizio Giannini è pescatore appassionato e conosce tutti i segreti per rifornire la cambusa di pescato freschissimo. Partecipa a battute di pesca ed è sempre presente alle aste di Fiumicino e di Anzio. Le discussioni e i pareri attorno alle bottiglie al centro del gioco possono essere tante. Si passa da un Fiano di Avellino a un Pinot Nero altoatesino, da un Vermentino a un Riesling delle Langhe.

Tutti d'accordo, invece, sulle portate di pesce che arrivano in tavola: gamberi, trota grigliata alle erbe, risotto con zucca e salmone, tartare di tonno, zuppa di pesce e dessert con mandorle, castagne e frutta fresca. Nella proposta dello chef non mancano i grandi classici della cucina tradizionale di pesce romana e regionale. Talvolta, se funzionale alla riuscita del piatto, emergono tocchi speziati o misurate contaminazioni internazionali. Il gioco si svolge in una grande sala con vista sul vasto giardino di ZeroZero100, un'ex stazione di Posta dell'Ottocento, a cui una rispettosa ristrutturazione ha onorato la bellezza di una Roma che dilatandosi ha inglobato alcune aree rurali. Tutto il locale è un riuscito esempio di riqualificazione urbana, che influisce positivamente sulla qualità della vita di tutta la città e non del solo quartiere.

ZeroZero100 Roma

Via del Verano 27 - 00185 Roma

Tel 0644702346