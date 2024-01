Metti un cena in pescheria… Succede da Adriatica a Padova

Nel cuore di Padova, Sotto il Salone in piazza delle Erbe, tra i profumi e i sapori dell’antico mercato coperto, l’antica Pescheria Adriatica rinasce con un abito tutto nuovo e diventa anche gastronomia e ristorante grazie ai gemelli di Chioggia Emiliano e Matteo Scutteri, che nella città del Santo gestiscono da quasi vent’anni anche altre due pescherie: da Matteo, sempre in piazza delle Erbe Sotto il Salone, e Bragosso da Emiliano a Ponte Molino.

Emiliano e Matteo Scutteri nella loro nuova Pescheria Adriatica

Il nuovo format di Pescheria Adriatica a Padova

Il mare e le sue meraviglie per Emiliano e Matteo sono da sempre non solo un lavoro, ma una passione, una seconda pelle, su cui investire idee, talento, ricerca e professionalità. Ed ecco l’idea di questo nuovo format: rilevare Pescheria Adriatica e trasformarla in Adriatica Pescheria con cucina, un luogo che unisce vendita al dettaglio di pesce fresco dell’Adriatico selezionato quotidianamente, gastronomia e piccolo ristorante dove gustare le ricette di mare della ricca tradizione culinaria veneziana e chioggiotta accompagnate da vini selezionati e dai dolci preparati dalla moglie di Matteo, pasticcera di professione.

Matteo Scutteri e uno degli acquari della Pescheria Adriatica

Il Sotto Salone del resto è ormai diventata una meta gourmet per i padovani e i turisti, coccolati dalla calda atmosfera di una delle più belle piazze di Padova (e d’Italia), dove storia e architettura trovano la loro sintesi nel millenario palazzo della Ragione (il Salone, com’è conosciuto in città). Il nuovo locale è così anche un’occasione per alzare l’asticella, e sperimentare quanto sia importante per dei professionisti crescere nell’offerta e nel servizio ai clienti.

Pescheria Adriatica, progetto che sposa gusto, tradizione e architettura

«È un progetto in cui crediamo fermamente – racconta Matteo - Abbiamo rilevato la precedente, storica pescheria e compiuto un certosino lavoro di restauro che ha svelato la presenza di un piano rialzato, prima nascosto, da cui abbiamo ricavato lo spazio per il ristorante. Ora siamo pronti per offrire al pubblico una nuova esperienza di degustazione». Un investimento importante (1 milione di euro) per un lungo e faticoso restauro, rispettoso del complesso architettonico in cui è inserito e delle attività circostanti, che assieme creano un ecosistema gastronomico sostenibile e resiliente.

Gli interni rinnovati accolgono il pubblico con due maestosi acquari, simbolo della filosofia “dal mare alla tavola”. Al piano terra del locale si trovano la pescheria e la gastronomia, dove rilassarsi con un aperitivo, degustazioni veloci, cicchetti e specialità marinare. Al piano rialzato ci sono invece 35 posti a sedere, per provare, con servizio al tavolo, la cucina della casa.

Pescheria Adriatica, dal banco alla padella, tutto il meglio del mare

Un salto triplo per i due gemelli, passati dal banco del pesce alla gastronomia e ora alla ristorazione: «Ci siamo tolti la pettorina da lavoro per calarci in nuovi panni - spiega Marco - Una sfida impegnativa ma che affrontiamo con entusiasmo, anche perché Padova è ormai per noi una seconda casa, qui abbiamo messo su famiglia. I nostri piatti, preparati dallo chef, racconteranno il Sotto Salone, con le tante sfumature e gli ingredienti che completano un’offerta al tavolo che mancava. All’alba dei 50 anni volevamo fare qualcosa per il nostro futuro».

Il bancone della Pescheria Adriatica 1/3 Seppie in técia 2/3 Baccalà tradizionale con chips di pelle adagiata sopra 3/3 Previous Next

I due gemelli mantengono vive le tradizioni locali attraverso una varietà di piatti pronti, preparati secondo ricette tramandate di generazione in generazione, con un'ampia gamma di pesci, molluschi e crostacei che declinano il meglio che l’Adriatico può offrire.

Reimpiego del personale: a Pescheria Adriatica l’etica, innanzitutto

Per il nuovo locale, Emiliano e Matteo hanno assunto dieci nuovi dipendenti - «dopo meticolosi colloqui» – garantendo inoltre continuità lavorativa a una parte del personale della vecchia pescheria. Ugualmente hanno dato in gestione ad alcuni degli ex titolari anche gli altri due punti vendita di Padova. In tutto ora possono contare su un team allargato di oltre 20 persone. “Una scelta etica, che ritenevamo doverosa» afferma Matteo.

Pescheria Adriatica

Sotto Il Salone 32 - 35122 Padova

Tel 049 875 1304