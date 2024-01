Non solo sci: ecco gli eventi gourmet da non perdere in alta montagna

La stagione invernale vola e sulle nevi, complici anche le recenti nevicate, il tutto esaurito si sta confermando una norma. La carica garantita dalla dimensione sportiva, abbinata a quella relax offerta dalle numerose opzioni benessere-spa presenti nelle strutture lungo l'arco alpino, è un binomio ormai consolidato di attrazione. Ma per non farci mancare nulla queste declinazioni della vacanza sono spesso affiancate da variegate soluzioni gourmet. L'enogastronomia è infatti ormai una delle leve più potenti nell'orientare la bussola nelle destinazioni turistiche. Se a queste dinamiche si aggiunge l'appeal dell'aria pura e di panorami innevati unici il cerchio del bel vivere si chiude con un sorriso.

Eventi gourmet in montagna: Alta Badia e ricette stellate

L'Alta Badia, area di pregio del comprensorio Dolomiti Superski, già lungo il periodo natalizio ha messo sul tavolo carte pesanti, come quella, per esempio, di “Sciare con gusto”, iniziativa che ha coinvolto otto chef stellati. Abbinati ognuno a un rifugio sulle piste, hanno creato una ricetta che viene proposta agli sciatori durante tutta la stagione.

L'Alta Badia propone numerose iniziative che uniscono montagna ed enogastronomia

Nel dettaglio, Massimiliano Alajmo (Ristorante Le Calandre, Rubano-Pd, Socio Euro-Toques, 3 stelle Michelin) al rifugio Ütia Bioch di San Cassiano con Cappuccino di cotechino e funghi, Ana Roš (Ristorante Hiša Franko, Kobarid, Slovenia, 3 stelle Michelin e 1 stella verde): Tagliolini con coniglio del maso e tartufo al Rifugio Jimmi di Colfosco Passo Gardena, Simone Cantafio (Ristorante La Stüa de Michil c/o Hotel La Perla di Corvara-Bz, 1 stella Michelin): Spaghetto freddo mantecato al pil pil di montagna, uova di trota nitimago a I Tablà di La Villa, Andrea Berton (Ristorante Berton, Milano, 1 stella Michelin): Tortino di pane, cipolla, carne di ossobuco con brodo di vitello al Club Moritzino di Piz La Villa, Gianluca Gorini (Ristorante DaGorini, S.Piero in Bagno-FC, 1 stella Michelin): Faraona arrosto, carota fondente, nocciola, mostarda di miele a Las Vegas Lodge di San Cassiano, Errico Recanati (Ristorante Andreina, Loreto-An, socio Euro-Toques, 1 stella Michelin): Pane di montagna, capocollo alla brace, erbe spontanee, formaggio Dobbiaco e maionese con senape e cicoria a Ütia Lé di Badia, Diego Rossi (Ristorante Trippa, Milano): Gnocchi sbatui con porcini, briciole di puccia, burro fuso, acciughe a Ütia L'Tamà di Badia, Tomaž Kavcic (Ristorante Gostilna pri Lojzetu, Vipava, Slovenia 1 stella Michelin): Slovenia fiorita: il paté… al Rifugio Edelweiss di Colfosco.

Degustazione sulle nevi con la sommelier Fabian Leitner

Nei prossimi giorni, il 25 gennaio, e a seguire il 14 febbraio e il 7 marzo, andrà in scena “The Brunch Tribe” in una baita privata in zona Piz Sorega. Il brunch è opera di Maria Sofia, una ragazza del luogo che ha fatto sua la filosofia di un'alimentazione sana, legata alla tradizione regionale. Elabora una cucina che è una celebrazione del "verde", dove le verdure e la frutta sono protagoniste, arricchite da tocchi innovativi assicurati da formaggi, uova e vini locali e naturali. Da non perdere la crema di carote dell'orto e zenzero, la bruschettina Gorgonzola e pere e quella speck, fichi, miele e brie. Accesso al desco solo su appuntamento e accompagnati da una guida.

Eventi gourmet in montagna: l'Alta Badia mette in pista i sommelier

Sul fronte beverage, l'iniziativa “Sommelier in pista” propone quest'anno sette appuntamenti. L'enotour è iniziato in dicembre e si concluderà in aprile. Prevede discese sulle piste abbinate alla degustazione di alcuni tra i più pregiati vini dell'Alto Adige. I partecipanti sono accompagnati da un maestro di sci oltre che da un sommelier professionista. La degustazione segue lo schema classico previsto dall'Ais Associazione italiana sommelier, analizzando prima il lato visivo, poi quello olfattivo e quindi quello gustativo, andando a scoprire le caratteristiche dei vini proposti, le loro peculiarità e gli abbinamenti. Questi i prossimi appuntamenti: 23 gennaio (Ütia Bioch, Club Moritzino), 20 febbraio (Ütia Lé, L'Tamá), 5 marzo (La Munt, L'Tamá), 12 marzo (Pic Pre, Las Vegas Lodge), 19 marzo (Ütia Lé, La Munt), 2 aprile (Ütia Lé, La Munt).

Il rifugio Averau in notturna

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Consorzio vini Alto Adige e l'Associazione sommelier Alto Adige. Nella settimana dal 17 al 24 marzo torna inoltre “Roda dles Saus”, l'evento dedicato alla cucina ladina presso le baite del comprensorio dello Skitour La Crusc. Sempre il 24 marzo i vini altoatesini sono in degustazione nei rifugi Piz Arlara, Ütia de Bioch, I Tablà e Pralongià.

Eventi gourmet in montagna: a cena con la motoslitta a Cortina

Ricco di attrazioni anche il carnet offerto da Cortina. Di rilievo la proposta “Cene in motoslitta”. Tutte le sere, fino al 1 maggio, è possibile prenotare un tavolo alla Capanna Tondi della famiglia Verzi in Faloria. Ricette del territorio e una spettacolare vista su Cortina. Il rifugio è raggiungibile con un emozionante viaggio in motoslitta: andata e ritorno da Rio Gere.

Il Gelato Day va in scena il 24 marzo presso la Capanna Ra Valles

Fino al 30 marzo i rifugi Scoiattoli e Averau organizzano cene che coniugano sport da vivere in notturna, gusto e cieli stellati. Gli ingredienti sono buona cucina, ambiente e alta quota. Il rifugio Scoiattoli della famiglia Lorenzi si raggiunge con una corsa in notturna della seggiovia delle 5 Torri, mentre il rifugio Averau, famiglia Siorpaes, si conquista prima risalendo con la seggiovia 5 Torri per poi proseguire con una corsa in motoslitta. Rientro sempre in motoslitta. In entrambi i rifugi i piatti della tradizione sono i protagonisti. Sempre al rifugio Averau, in occasione della Festa della Donna, dal 4 al 10 marzo, la cucina di Matteo Siorpaes propone uno dei piatti più conosciuti della conca ampezzana. Si tratta dei “casunziei”, ravioli ripieni di rapa rossa, ma che in questo caso presentano una variante curiosa: il piatto viene preparato con gli stessi ingrediente ma in ordine invertito per donare alla ricetta, oltre a un gusto particolare, un delicato colore rosa. Il ripieno è a base di formaggio grana, burro nocciola e semi di papavero; la pasta è invece fatta con le rape rosse, la salsa di farina cotta e i "cuderae", la rapa bianca che solitamente si mescola alla rapa rossa dei ripieni secondo la ricetta classica.

A quota 1778 metri Tofana - Freccia nel Cielo conduce gli ospiti nella località di Col Druscié, nella conca ampezzana. Qui si trovano l'Osservatorio Astronomico Hellmut Ullrich e i vicini Ristorante Col Druscié 1778 e Masi Wine Bar al Druscié. Non a caso, il 17 febbraio si celebrano le Astrocene. L'Osservatorio accoglie un telescopio moderno Ritchey-Chretien con diametro di 40 cm e uno Schmidt Cassegrain da 28 cm, che si ergono per esplorare il cielo in tutte le sue sfumature.

Eventi gourmet in montagna: Gelato Day a 2475 metri a Cortina

Il freddo chiama freddo. E infatti il 24 marzo c'è l'appuntamento con “Gelato Day”, il rendez-vous europeo dedicato alla cultura del gelato artigianale. L'evento va in scena a 2475 metri di altezza nel panorama innevato offerto da Capanna Ra Valles a Cortina. L'iniziativa, nata dalla partnership della società Tofana - Freccia nel Cielo con il Ristorante Pizzeria Capanna Ra Valles, la Giornata europea del Gelato promossa da Longarone Fiere e Artglace, Regione Veneto e Gelato Veneto, è pensata proprio per diffondere e promuovere la cultura del gelato e del suo sapere artigiano.

Alagna-Pianalunga: rifugi aperti a bordo pista

Per l'occasione, i mastri gelatai bellunesi offrono i gusti tradizionali ma anche i più ricercati preparati con i prodotti tipici del bellunese. Il gelato artigianale vede infatti le sue origini proprio in Valbelluna, ma soprattutto in Val di Zoldo e nel Cadore, i cui abitanti già nel 1800 divennero i primi gelatieri che, con passione e attenzione alle tecniche produttive, esportarono e fecero conoscere questo alimento.

Eventi gourmet in montagna: Monterosa Ski rifugi polo di attrazione

Dal versante alpino orientale a quello occidentale. Il comprensorio Monterosa Ski si estende dalla Valle d'Aosta al Piemonte della Valsesia. Chilometri e chilometri di piste che abbracciano la Val d'Ayas, le Valle di Gressoney, la Valle di Champorcher e la Valsesia. Qui, a nord di Alagna, i rifugi, aperti in serata, sono facilmente raggiungibili grazie agli impianti di risalita. La telecabina da Alagna porta ai 2050 metri di quota di Pianalunga in 10 minuti e offre paesaggi da sogno. Un'accoglienza calorosa, un'ospitalità avvolgente e una cucina di raffinata sostanza sono direttamente sulle piste da sci. Una fiaba culinaria con l'opportunità di ammirare la Valsesia di notte con il Monte Rosa a far da sfondo.

Tutti i sabato fino al 30 marzo e i mercoledì 14 e 28 di febbraio i rifugi Grande Halte, Alpenstop e Der Shoppf organizzano le cene in quota. Sempre in Piemonte-Valsesia l'Alpe di Mera offre l'occasione di effettuare un viaggio tra i sapori tradizionali, un'occasione per degustare i piatti tipici in abbinamento ai vini del territorio. Per raggiungere l'Alpe di Mera e partecipare alle cene in quota la seggiovia Scopello-Mera è in funzione il 19 gennaio, il 24 febbraio e il 15 marzo. Ampia la rosa di ristoranti che aprono le loro sale per permettere di vivere questa esperienza in alta montagna: La Capanna, Agriturismo la Casera Bianca, Ristorante bar Piero, Ristorante bar il Campo, Rifugio Camparient.

A Courmayeur Peak of Taste e Mountain Gourmet Ski Experience

Al cospetto del Monte Bianco torna in marzo a Courmayeur la terza edizione di Peak of Taste, alta montagna-alta cucina. Grande attesa per questa rassegna di eventi interamente dedicati al food che ospita i migliori interpreti della cucina di montagna con cene in quota, degustazioni, aperitivi e momenti dedicati al gusto. Presenti chef stellati, ambassador delle materie prime del territorio, bartender e mixologist.

A Courmayeur al via la terza edizione di Peak of Taste - Foto Giacomo Buzio - Courtesy of Courmayeur Mont Blanc

Per Mountain Gourmet Ski Experience, dal 22 al 24 marzo, saranno di nuovo a Courmayeur i vertici della cucina Made in Uk. Heston Blumenthal, pluristellato chef inglese, propone una tre giorni con pranzi e cene, momenti di scoperta del territorio e tanto sci. Un'atmosfera di festa che coinvolgerà i locali e i rifugi a bordo pista e in centro con menu a tema studiati da Jean-Philippe Blondet, chef executive 3 stelle Michelin del ristorante The Dorchester di Londra, e Claude Bosi, chef francese con 2 stelle Michelin al Bibendum, sempre a Londra. Venerdì 22 marzo presso Les Dames Anglaises ci sarà un percorso di degustazione a 6 portate creata dagli chef in collaborazione con il locale. Sabato 23 marzo protagonista assoluto della giornata sarà il barbecue stellato e festa après-ski al rifugio Maison Vieille, situato in cima alla seggiovia Maison Vieille con vista sul Bianco.

