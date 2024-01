Constance Hotels, Resort & Golf: tre nuovi hotel e la novità isola di Rodrigues

Novità dal notevole appeal da Constance Hotels, Resort & Golf. A Milano Moira Meo ha annunciato il lancio di nuove proprietà da parte del brand specializzato in ospitalità di alta gamma nell'Oceano Indiano. Un lusso disponibile a Mauritius, alle Maldive, alle Seychelles e in Madagascar. Fino allo scorso anno.

Sakoa Boutik Hotel a Mauritius

Constance Hotels, Resort & Golf: l'incantevole Rodrigues

Dall'1 gennaio il portfolio del gruppo si è arricchito infatti di tre nuovi hotel e di una nuova destinazione, l'isola di Rodrigues. Situata a circa 560 km a est di Mauritius, Rodrigues è rinomata per le sue spiagge, la diversificata vita marina e il ricco patrimonio culturale. Due le novità a firma Constance Hotels & Resorts: Constance Tekoma Rodrigues – Lodge e Constance Sakoa Boutik Mauritius – Boutique Hotel.

Moira Meo

Constance Tekoma a Rodrigues incarna l'eleganza dell'architettura creola ed è situato lungo una spiaggia sabbiosa e in una posizione privilegiata sull'isola. Rinnovato di recente, dispone di 32 camere vista mare, ciascuna con terrazza privata e vasca da bagno o doccia all'aperto.

Immagine aerea del complesso di Constance Tekoma a Rodrigues

Il lodge offre un ristorante panoramico, bar, piscina e a trattamenti benessere su misura. È riconosciuto come la struttura più importante di Rodrigues.

Constance Hotels, Resort & Golf: boutique hotel a Mauritius

A Mauritius, Constance Sakoa Boutik Hotel sviluppa solo 16 camere e sorge sulla spiaggia più bella della costa settentrionale, in posizione privilegiata, a Trou aux Biches. È circondato da un lussureggiante giardino tropicale e il bar e il ristorante sono a vista sul mare.

Vista mare dal Constance Sakoa Boutik Hotel

Un'oasi di pace con il vantaggio di essere vicina alla capitale e alle sue attrazioni.

Constance Hotels, Resort & Golf: Mourouk a tutta natura

La terza novità rientra nell'universo C Resorts. Il C Rodrigues Mourouk, fronte mare, è situato nella parte sudest dell'isola. Oggetto di un importante resyling, si rivela la scelta ideale per gli appassionati di kitesurf.

La raffinata eleganza del C Rodrigues Mourouk

Un rifugio sulla spiaggia, arricchito da un kite club e da un beach club, accoglie gli ospiti in 65 camere e 2 ville, ognuna con vista panoramica e servizi premium.

Constance Hotels, Resort & Golf: lusso e servizi

«Le nuove opportunità offerte da questi hotel miglioreranno ulteriormente l'esperienza del gruppo nell'ospitalità di lusso, nel servizio personalizzato e nella conservazione dell'ambiente, il tutto riflettendo il nostro impegno costante nel fornire esperienze eccezionali ai nostri ospiti – ha dichiarato Jean-Jacques Vallet, ceo di Constance Hotels, Resorts & Golf - Con l'espansione a Rodrigues, destinazione rara ed eccezionale, marchiamo con orgoglio la nostra presenza su cinque isole dell'Oceano Indiano, ampliando il nostro portafoglio a un totale di undici hotel unici».

Un'ariosa camera del Constance Tekoma sull'isola di Rodrigues

Ogni struttura riflette la serenità dell'isola su cui sorge, animata da spiagge incontaminate, lagune cristalline e vegetazione lussureggiante. Atmosfere arricchite da esperienze enogastronomiche garantite da chef di fama mondiale ed esperti sommelier.

Il tutto ispirato dalla filosofia di "True by Nature", principio eco che incoraggia gli ospiti a riscoprire il loro spirito spensierato.