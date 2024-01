Scoprire la Val Gardena ascoltando musica: i concerti da non perdere a marzo

Rock the Dolomites è diventato un evento fisso di marzo in Val Gardena. Un appuntamento imperdibile per divertirsi e ballare sotto il sole, con le Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco, a fare da suggestivo sfondo. Questa kermesse musicale, che vede protagoniste molte giovani band, ha come palcoscenico naturale le cime delle montagne, i prati innevati e le piste da sci, per permettere a tutti di divertirsi e ballare, tra una discesa e l'altra.

Rock the Dolomites è diventato un evento fisso di marzo in Val Gardena

Rock the Dolomites, il programma dei concerti in Val Gardena a marzo

Venerdì 15 marzo

Il concerto inaugurale si terrà il 15 marzo alle ore 16.00, presso la Baita Pra Valentini con i Madax che suonano insieme dal 2012 e propongono brani che si ispirano al rock degli anni '80, offrendo pezzi complessi con melodie accattivanti. Band come i Toto o i Pink Floyd sono i punti di riferimento e nei loro concerti presentano una vasta gamma di sonorità, che vanno dai ritmi rock alle ballate. I ragazzi sono ugualmente coinvolti nella creazione delle canzoni come dimostra il nome della band, composto dalle loro iniziali.

Sabato 16 marzo

Sabato 16 marzo grande festa presso Danterciepes Mountain Lounge con l'evento “Special Celebrating 10 years of Rtd”. Saranno quattro i complessi, dalle ore 11.00 alle ore 17.30 e sul palco si alterneranno i PopCorner (ore 11), i Timbreroots (ore 12:30), Howlin' Pussy Experience (ore 14), e gran finale con i Pëufla (ore 15:30).

Domenica 17 marzo

Domenica 17 marzo presso la Baita Ciampac si esibirà la band gardenese Sun | Sëida, ovvero, Gabriel Demetz (chitarra), Pauli Moroder (batteria), Carmen Insam (voce), Ujep Runggaldier (tastiere) e Martin Demetz (basso).

Lunedì 18 marzo

Lunedì 18 marzo i Waydlee saranno sul palco della Danter Eat a valle della Dantercepies. Questo gruppo gardenese ha l'abilità di adattarsi ai gusti del pubblico in ogni situazione. Stefan, Ivan e Maikol: tre appassionati musicisti con un vasto repertorio che spazia dal rock/pop e blues al country, al reggae e al folk.

Martedì 19 marzo

Martedì 19 marzo al Rifugio Salei saranno The Giggers a riempire di entusiasmo il pubblico. Paillettes, lustrini e disco-funk: la band The Giggers, con il suo trascinante entusiasmo farà rivivere i mitici anni 70/80. Chic, Earth, Wind and Fire, Gloria Gaynor, Donna Summer e tutti i protagonisti della disco music in un concerto che non vi farà stare fermi nemmeno un secondo.

Mercoledì 20 marzo

Mercoledì 20 marzo presso la Baita Panorama toccherà a The Matt Project, una realtà consolidata del panorama soul, funk e rock italiano. La band è conosciuta a livello internazionale, con diversi “live” in tutta Europa e a New York, nel leggendario club “The Bitter End” (spesso presenti come headliners durante i weekend). Vanta, inoltre, collaborazioni con Steve Greenwell (produttore di Joss Stone), Renee Neufville (RH Factor), Will Lee (CBS Orchestra), e Frank McComb. La band si è anche esibita in importanti concerti europei presso il "Mojo Blues Club" di Copenhagen e il leggendario "Pizza Express" a Londra.

Giovedì 21 marzo

Giovedì 21 marzo, Riccardo Inge con i suoi musicisti farà furore sul palco della Baita Saslonch un po' cantautore un po' band, con canzoni ben shakerate da ballare. Una cascata di note senza fine con medley rock, melodici e aggressivi, intervallati da inediti dal sound moderno e accattivante: è questo il mix per passare un pomeriggio senza pensieri.

I concerti da non perdere in Val Gardena durante Rock the Dolomites

Sempre giovedì presso l'Après Ski Snowbar si esibiranno anche TheKillbilly's proponendo un suono che fonde rockabilly e blues, con influenze rock'n'roll ad alta energia e neo-rockabilly & surf. Lo spettacolo che questa band è in grado di offrire è un punto cardine delle sue esibizioni.

Venerdì 22 marzo

Venerdì 22 marzo i Blackout suoneranno presso il Bar Après Ski La Stua, ben 12 membri compongono questa band, che oltre ai classici chitarra, basso e batteria, portano sul palco anche il violino, il sax e il trombone.

Sabato 23 marzo

Infine, sabato 23 marzo nel contesto della ventiseiesima edizione della Südtirol Gardenissima, presso il Col Raiser Valley Parking si esibiranno The Jam'son, una band che rappresenta divertimento, intrattenimento ed energia pura. Il loro enorme repertorio comprende Rock/Pop/Reggae/Oldies/Funk/Blues/Fox e canzoni originali, sulle quali note è impossibile non ballare o cantare con loro.