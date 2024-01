Scibui Osteria Moderna mette in tavola il tipico regionale

Scibui Osteria Moderna nasce a Saronno (Va) nel 2005 da un’idea di Andrea Sozzi, professionista eclettico sempre alla ricerca dell’equilibrio tra pensiero, forma e materia. Ha progettato ristoranti, locali e residenze private. Oggi la formula Scibui, termine che deriva dal concetto giapponese che definisce una bellezza sobria, si declina in quattro dimensioni: ristorante, pizzeria, bistrot, lounge bar.

Gli interni di Scibui Osteria Moderna

Denominatori comuni, materie prime di alto profilo e impegnativa ricerca unite a un’atmosfera accogliente e coinvolgente, con l’obiettivo di offrire agli ospiti un’esperienza sensoriale completa. Il risultato di questo pensiero sono ben 18 presidi Slow Food in carta e il rapporto sinergico e consolidato con 30 piccoli produttori artigianali e 400 fornitori agroalimentari e vinicoli. Scibui mette in scena una cucina italiana che attinge alle tradizioni regionali.

Scibui Osteria Moderna, capi di Scottona allevati in proprio

«Nel 2020 abbiamo iniziato ad allevare i nostri primi capi di Scottona in partnership con allevatori della zona – sottolinea Andrea Sozzi – In generale operiamo una continua selezione di fornitori privilegiando la mano artigianale di chi opera nel territorio lombardo. Le tematiche della sostenibilità ambientale, della provenienza locale, del benessere animale e della genuinità dei cibi sono per noi valori cruciali».

Risotto con Vialone nano di Grumolo delle Abbadesse agli agrumi con tartare di anguilla selvatica delle Valli di Comacchio, chiocciola affumicata e salsa mediterranea

Il menu del ristorante celebra la cucina locale e le tradizioni culinarie della regione come blocco di partenza, per allargarsi al territorio nazionale sempre sull’onda del tipico di alta gamma. Tanto per rendere l’idea, da segnare in agenda il Risotto con Vialone nano di Grumolo delle Abbadesse agli agrumi con tartare di anguilla selvatica delle Valli di Comacchio, chiocciola affumicata e salsa mediterranea, così come l’Involtino di rana pescatrice avvolta nella verza servito con fondo di vitello, carote glassate e petali di cipolla rossa agrodolce.

Scibui Osteria Moderna, il gusto della ricerca

Medesima linea per il bistrot che propone una cucina che vola sempre alto, ma più informale, all’insegna di hamburger, crostoni, tigelle, formaggi (vedi Ribelle e Castelmagno d’alpeggio) e salumi, dal Salame di Cremona al Lardo contadino lombardo, dalla Culaccia piacentina al Capocollo di Cinta Senese.

Il fronte pizza premia la verace napoletana. Ecco allora sfilare il Pomodoro San Marzano Dop come la Mozzarella di bufala campana del parco Nazionale del Cilento. Leggera e digeribile, la pizza firmata Scibui nasce da un impasto di lievito madre che riposa almeno due giorni.

Scibui Osteria Moderna: Valverde, un'acqua preziosa

Un’offerta gastronomica completa, che può contare su una cantina ricca di 300 etichette. Anche la scelta dell’acqua nasce da un riflessione profonda. «Da dieci anni serviamo Valverde – spiega Sozzi – Tra le più leggere al mondo, vanta la denominazione “minimamente mineralizzata”. Sgorga dalla viva roccia in Valsesia, alle pendici del Monterosa. Un’acqua leggera al palato e dal sapore delicato. Si rivela perfetta in abbinamento a qualsiasi piatto, anche quelli dai gusti più ricercati. E poi l’aspetto estetico, per noi un punto fermo: la bottiglia è stata studiata dal designer Matteo Thun».

Da dieci anni Scibui Osteria Moderna serve acqua Valverde

L’acqua minerale Valverde (Gruppo Spumador) è imbottigliata solo in vetro. Vetro chiaro, trasparente come l’acqua. Una forma classica impreziosita da una leggerissima curva. Fuori un’etichetta d’argento, quasi invisibile, liquida come l’acqua. Dentro, l’acqua Valverde, trasparente come la bottiglia. Un’acqua leggera, come quella leggerissima curva. Un’acqua dai riflessi d’argento, come l’etichetta. Dentro, un’etichetta colorata, viva, un segno araldico e moderno. Un’etichetta liquida, mobile e galleggiante. Una bottiglia che prende la forma dell’acqua. Una bottiglia che arreda, parte integrante della mise en place. E in piena sintonia con la filosofia di Scibui: bellezza sobria.

Scibui Osteria Moderna

via Sampietro 109 – 21047 Saronno (Va)

Tel 351 7068406

www.spumador.com