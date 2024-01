Carnevale in Ungheria? Vivi Mohács tra folklore e gusto

Carnevale? Non solo in Italia e non solo quelli più “famosi”. Spostiamoci in Ungheria. Infatti, coloro che programmano il loro soggiorno a Budapest nel mese di febbraio, con sole due ore di auto possono raggiungere il fulcro della festa folkloristica di Mohács.

Il Carnevale di Mohács: una tradizione antica

Il pittoresco paese di Mohács, situato sulle rive del Danubio in Ungheria, è pronto a trasformarsi in un vortice di allegria e colori in occasione del suo Carnevale annuale. Questa celebrazione unica e tradizionale, che risale a diversi secoli fa, è un appuntamento imperdibile per coloro che cercano un'esperienza autentica e coinvolgente. Il Carnevale di Mohács, conosciuto localmente come "Busójárás," è una festa che mescola la gioia festosa del carnevale con la ricca eredità culturale ungherese. Questo evento, che quest’anno si terrà dall’8 al 13 febbraio, affonda le sue radici nella storia del Paese, risalendo al lontano 1783, e da allora è diventato uno dei carnevali più significativi d'Europa.

Gli iconici Busó e la sfilata tradizionale al Carnevale di Mohács

Il cuore pulsante del Carnevale di Mohács è rappresentato dai Busó, figure misteriose con maschere di legno e costumi tradizionali create appositamente dagli artigiani locali. Questi personaggi affascinanti sfilano per le strade della città, creando uno spettacolo unico e coinvolgente e urlando il loro tradizionale grido “bao-bao”.

La sfilata è accompagnata da musica tradizionale, balli e canti, trasformando le strade del paese in un'esplosione di energia positiva.

La cerimonia del "Farsangtemetés" e l'addio all'inverno al Carnevale di Mohács

Una delle tradizioni più coinvolgenti del Carnevale di Mohács è la cerimonia del "Farsangtemetés," un funerale simbolico che rappresenta l'addio all'inverno. La piazza principale si anima con fuochi, musica e balli, creando un'atmosfera di festa che coinvolge l'intera comunità. Una delle attività più popolari è l'accensione del falò serale: un enorme fuoco al centro della piazza principale con l'obiettivo di far ballare i busó e gli ospiti, accompagnato da una musica ad alto volume interrotta di tanto in tanto dal suono dei cannoni turchi.

Esperienza gastronomica: le specialità del Carnevale di Mohács

Il Carnevale di Mohács non è solo uno spettacolo visivo, ma anche un'opportunità per gustare le prelibatezze culinarie locali. Le bancarelle offrono specialità tradizionali ungheresi, come i celebri piatti di carne e il famoso vino della regione.

La ciambella è il dolce tipico di carnevale e può essere salata o dolce e con o senza ripieno. In Ungheria le ciambelle sono legate a molte superstizioni, a Szerémség, ad esempio, la gente le preparava per assicurarsi che le tempeste non facessero saltare i tetti delle case.