Accoglienza e cucina di qualità al [[Relais Da Fausto]] nel Monferrato

Cesare Pavese lo scriveva settant’anni fa: «Non c’è niente di più bello di una vigna ben zappata, ben legata, con le foglie giuste e quell’odore della terra cotta dal sole d’agosto. Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive, che ha il suo respiro e il suo sudore». Di ciò hanno contezza, e come potrebbe essere altrimenti, le laboriose genti che hanno la fortuna di vivere e lavorare nel territorio fatato della campagna monferrina.

Qui nel Monferrato, così come nelle Langhe e nel Roero, si parte dalle vigne ben lavorate per fare vini buoni che piacciono al mondo. E nella campagna monferrina, in località Valle Prati nel comune di Cavatore, in fiabesco cascinale ottocentesco trova collocazione ideale il D&B Da Fausto. Nel 2000 Fausto sposa Rosella e acquistano a Cavatore questo cascinale. A esso ridanno vita, ristrutturando gli spazi nel rigoroso rispetto della struttura originale. Siamo a 500 metri sul livello del mare, nello scenario Patrimonio Unesco delle colline del Monferrato. Acqui Terme è a 5 km. La riviera ligure a 50 km. Ottima cucina, riposo più che confortevole. Nella dinamica dei ruoli, Rosella è in cucina, Fausto e la loro figlia Gaia curano sala e accoglienza.

La componente Bed consta di quattro camere posizionate sul crinale, dalle ampie vetrate. Panorama incantevole delle valli circostanti e dell’arco alpino. Ci sistemiamo e ci prepariamo per la cena. Impeccabilmente eseguito, partendo da ingredienti di alta qualità, l’appetitoso antipasto: Vitello tonnato ai capperi. Ben guidati nella scelta del primo piatto, ci arride la gioia di degustare i Triangoli di borragine al Roccaverano Dop. Il Roccaverano Dop è un formaggio a pasta morbida prodotto con latte crudo intero di capra in purezza, oppure in misura minima del 50% con aggiunta, in rapporto variabile, di latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50%. Il suo caratteristico sapore è dovuto all’alimentazione delle capre che si nutrono di erbe, producendo così un latte con aromi peculiari. Particolarmente apprezzata dai casari è la lupinella, un’erba che conferisce al formaggio una speciale dolcezza.

Nei calici, simpatica, per niente facile il sorso se non apparentemente, birichina nel questuare l’attenzione che merita, la Barbera del Monferrato Superiore Docg ha ben figurato in abbinamento con il primo e adesso trova elezione piena con il Coniglio alla ligure con olive e pinoli, che la chef Rosella impeccabilmente esegue. Quasi incredibile l’approccio alle proposte dei dessert. Talmente invitanti che è normale commutare l’opzione OR in opzione AND. Uno in due, in successione sensata per quanto dalla golosità pilotata piuttosto che dal crescendo dei sapori, si omaggia Gaia assaggiando il suo squisito gelato. Pausa opportuna e poi la Panna cotta al caramello, e ancora Piccole meringhe con panna fresca e nel trionfo del compimento di sì sontuosa cena, Semifreddo al torrone con fonduta di cioccolato.

Pochi passi, panorama notturno di questo scorcio della campagna monferrina che evoca il verso di Carducci «l’esultante di castella e vigne suol d’Aleramo», (la poesia è Piemonte) e si va a dormire.

L’indomani mattina si visita la graziosa Acqui Terme.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

