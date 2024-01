Un'osteria? Sì... ma Nova, per gustare i sapori del lago Trasimeno

All’interno della dimora storica Palazzo Pantini Nicchiarelli, con una spettacolare terrazza vista lago, Osteria Nova a Castiglione del Lago (Pg) propone un progetto gastronomico di estrema qualità, riservando agli ospiti gradevoli “colpi di genio”, grazie a una proposta culinaria elegante, concreta e fine dining, dove si è contemporanei rispettando passato e tradizione e coraggiosi a sfidare le consuetudini.

La sala di Osteria Nova all'interno della dimora storica Palazzo Pantini Nicchiarelli 1/3 L’executive chef, Enrico Madini 2/3 La chef Laura Giua 3/3 Previous Next

Osteria Nova, tra piatti di terra e di mare

L’executive chef, Enrico Madini, e il suo alter ego la lady chef, Laura Giua sono sempre alla ricerca della materia prima di qualità e accostamenti inediti, che è piacevole scoprire in proposte di “terra e di mare”, soprattutto nei percorsi gourmet di degustazione.

Cosa magiare da Osteria Nova

Tra i piatti signature: Tartare di tonno, lampone disidratato mantecato di patata viola, polpo d’inverno con broccoli in due consistenze, maionese al wasabi tra la lingua di vitello, tortelli di zucca mantovana con cremoso di mandorle in doppia versione terra e mare, risotto al nero di seppia e calamaro con polvere d’olio, semifreddo al mango e lampone con passata di fragoline di bosco e sorbetto artigianale al fico viola. Tra le altre eccellenze una selezionata carta di caffè.

Spaghettoni Benedetto Cavalieri cremoso di gorgonzola Dop, frutti di mare e polvere di barbabietola. 1/4 Riso Acquarello mantecato al datterino giallo con stracciatella liquida, polvere di pomodoro, cremoso di cavolo nero e olio alle olive Taggiasche 2/4 Tartara di tonno con veli di patate viola croccanti e cipolla di tropea in agrodolce 3/4 Cremoso alla nocciola, bisquit al caffè, salsa ai lamponi 4/4 Previous Next

Calda accoglienza da Osteria Nova

Eccellenze servite in sala con professionalità e cordialità da un team giovane composto da Elena e Maxime, guidato in sala dall’esperto maître Nicola Parisi, accompagnate da una carta dei vini sempre in evoluzione, che raccoglie ad oggi più di quattrocento etichette, dal Trasimeno, dall’Italia e dal mondo.

Osteria Nova

Via Vittorio Emanuele 85 - 06061 Castiglione del Lago (Pg)

Tel 075 91113278