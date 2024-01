[[Un posto a Milano]], l'accoglienza che non ti aspetti in centro città

Se Milano, che è sempre e comunque una delle capitali dell’Europa, mantiene il suo fascino lo si deve anche a luoghi come questo: il D&B Un Posto a Milano, in zona Porta Romana. Si arriva e ci si chiede: “sogno o son desto?”. Sono davvero a Milano? E nei pressi di Porta Romana c’è questa cascina? Questa cascina così accogliente, così amorevolmente curata. E davvero qui non solo si mangia, e si mangia di un bene che diremo, ma è addirittura una struttura All Day Long con il bar che apre alle 9 del mattino e chiude a tarda sera. E davvero qui si dorme di un bene che diremo, in una delle quattro camere ricavate nella suddetta cascina. Davvero, senza irriverenza citiamo il film di De Sica e diciamo che stiamo vivendo in questo D&B un Miracolo a Milano!

Un posto a Milano

Si arriva nel pomeriggio. La Foresteria è l’esito felice di un restauro conservativo di alcune stanze di Cascina Cuccagna, di cui occupa il primo piano. Quattro le stanze, denominate secondo i punti cardinali: Alloggio Ovest, Alloggio Nord, Alloggio Est, Alloggio Sud. Ed è proprio l’Alloggio Sud che ci viene assegnato. In tutte le stanze i letti sono progettati secondo il Sistema Pedano, pensato per raggiungere il rilassamento assoluto.

Una delle camere di Un posto a Milano

I materassi sono in purissimo lattice naturale con inserti curativi in paglia di segale o torba. Le doghe sospese in legno di faggio massello permettono ai muscoli di rilassarsi riequilibrando i pesi corporei e i guanciali sono realizzati per sostenere correttamente la zona cervicale. Per ogni elemento, vengono utilizzati esclusivamente materiali naturali, come legno di faggio, puro lattice naturale, torba, paglia, lana vergine di pecora alpina, cashmere e cotone da colture biologiche. Ciascun pezzo, prodotto artigianalmente, è un esemplare unico. Quasi quasi viene voglia di dormire già adesso, al cospetto di tale letto. Ma non sia mai detto che ci si priva del piacere grande di degustare la cena preparata dallo chef Nicola Cavallaro. Giù per le antiche scale ed eccoci alla sala ristorante.

Piacevolmente stupisce la proposta di antipasto: Una tazza di brodo caldo fatto in casa con carni di fassona e gallina servito con croccante al Parmigiano Reggiano Dop. è una sorta di tisana che rincuora e ben predispone per cena che a questo punto siamo agevolmente legittimati a ritenere memorabile. Raramente si prende altro antipasto. Qui, a fronte di suadente consiglio, avviene e bene fu: Focaccina alle patate con crema di broccoli, acciughe del Mar Cantabrico, kale croccante e peperoncino. Sublime! Per altri appetiti, e si afferma il vero, potrebbe costituire piatto unico. E invece noi si prosegue; anzi, si comincia!

Sempre ben memori che, a dirla con Oscar Wilde si sa resistere a tutto tranne che alle tentazioni, ben volentieri non resistiamo, dichiariamo resa al cospetto di tale augusta tentazione: Risotto fatto con riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop varietà Carnaroli, ai pistilli di Zafferano Krokos Kozanis Dop con brodo di manzo e gallina. Magistrale esecuzione dello chef e al contempo dimostrazione evidente di quanto siano determinanti per la riuscita di un piatto l’alta qualità degli ingredienti.

Il bancone bar di Un posto a Milano

Evocazioni cascinali supportano ghiottamente la scelta del secondo: Mezzo pollo ruspante marinato con limone, rosmarino, aglio e vino bianco, cotto a bassa temperatura e grigliato con misticanza biologica. Commovente, davvero! Si azzarda affermare, dichiarazione giurata, che un pollo così buono, così meticolosamente preparato, non lo avevamo mai mangiato prima d’ora. Ancora tentazioni, questa volta dolci tentazioni. Al Tiramisù in tazza con savoiardi di riso fatti in casa non si rinuncia. E bene fu. Ma, anche al Cannolo siciliano al Cioccolato di Modica Igp noi non rinunciamo. E benissimo fu! I calici cominciano a riempirsi (e a svuotarsi) insieme alla Focaccina alle patate con crema di broccoli.

Correttamente servito il Colli Tortonesi Timorasso Doc “Derthona” 2021 fatto da Alessandro Bersan (Azienda agricola Fiordaliso) da sole uve Timorasso. In abbinamento al sublime risotto, il piacevole Rosato Doc Menfi “La Bambina” 2020 fatto da Cantine Barbera a Menfi (AG) con sole uve Nero d’Avola. Quanto è bello quel suo colore delicatamente ramato! Si vira su un rosso importante per onorare il commovente Mezzo Pollo ruspante. Ergo: Valtellina Superiore Docg Sassella “Stella Retica” 2019 fatto da AR.PE.PE. con sole uve Chiavennasca. Dopo cena, si passeggia e poi si va a dormire. L’indomani, piacevolissima colazione al bar.

Un posto a Milano

via Cuccagna, 2 - Milano

Tel 02 5457785