[[Osteria Sali e tabacchi]], cucina del territorio ed ospitalità

Siamo su quel ramo del Lago di Como... Insomma, siamo in quel borgo pittoresco e colorato che è Mandello del Lario. A quale altitudine? Eh, il territorio comunale è più “alto” che lungo e largo! Si va dall'acqua del Lago di Como agli scoscesi pendii di Roccia delle Grigne. Mandello del Lario ha legato la sua storia recente al marchio motociclistico Moto Guzzi, le moto dell'aquila. Il piccolo Museo Moto Guzzi va visitato. Posta in una posizione suggestiva al centro di Maggiana, frazioncina di Mandello del Lario dove il tempo sembra essersi fermato, la Torre di Maggiana (XII secolo), detta del Barbarossa è una delle meglio conservate nel territorio lecchese.

Grazie al Sentiero del Viandante che si snoda per 45 km da Lecco a Colico, la Torre di Maggiana accoglie i viandanti che ammirano dalla terrazza l'incanto del panorama. La struttura è detta del “Barbarossa” proprio per il legame stretto che detiene con l'imperatore germanico, il quale trovò ristoro all'interno della torre nell'anno 1158, nel pieno della sua campagna militare contro Milano, grazie all'intercessione della famiglia nobiliare Mandelli che in quel periodo occupava l'edificio. L'imperatore Federico I, detto “Barbarossa”, utilizzò la torre per osservare le battaglie navali sul prospiciente ramo lecchese del Lago di Como, fra i milanesi (alleati della Lega Lombarda) e i comaschi (alleati del Barbarossa assieme a Mandello).

E proprio qui, attiguo alla Torre del Barbarossa, sala con caminetto, arredi in legno rustico con elementi moderni, e alle spalle una casa d'epoca con tre deliziose camere per il pernottamento c'è il D&B Osteria Sali e Tabacchi. Quanta semplicità, quanto schietta la relazione che subito si innerva tra gli ospiti e la coppia Giuliana e Gabriele. Le tre camere sono Genziana, Bucaneve, Papavero. Ci viene assegnata la Bucaneve. Pavimento e soffitto in legno, si affaccia sul cortiletto interno discreto e tranquillo dove al riparo della Torre nella stagione estiva si gusta la prima colazione.

La componente Dinner è semplice, funzione delle stagioni e dei prodotti del territorio. Si comincia con un saporito misto di pesce di lago. Via adesso al trionfo dei primi di pasta fatta in casa. Solo meditati assaggi, si fa per dire, un po' come dire “mezza porzione abbondante” e in successione per nulla frettolosa, anzi con opportuno elogio della lentezza: Lasagnette con zucchine e quartirolo; Ravioli con ripieno di lavarello, ricotta e limone; Tagliolini freschi con missoltini. I missoltini sono gli agoni essiccati. Un tempo erano una preziosa risorsa alimentare per gli abitanti del Lago di Como; il particolare procedimento di lavorazione ne permetteva la conservazione per oltre un anno.

Ma la cena mica finisce qui! Proseguiamo con il Carpione di lago e poi una buona selezione di formaggi locali. Per dolce, tutti fatti in casa, la scelta è andata sulla Crostata di mandorle e cannella con marmellata di frutti di bosco. Ottima! Nel calice un buon Vermentino. Passeggiatina nel minuscolo borgo. Aria frizzantina. Camera graziosa e linda. Sonno profondo nella quiete del luogo. Colazione tanto semplice quanto gradita.

Ci siamo!? Sì, ci siamo. Forza e coraggio e si riprende il Sentiero del Viandante. Va percorso! Non è difficoltoso e regala squarci di panorami che gli occhi sembrano non bastare!

Piazza San Rocco 3, località Maggiana - Mandello del Lario (Lc)

Tel 0341 733715