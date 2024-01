La rinascita di Palazzo Venezia a Milano: entriamo nel Gran Meliá Palazzo Cordusio

Un pezzo di storia di Milano è tornato a vivere più splendidamente che mai. Stiamo parlando dello storico Palazzo Venezia, gioiello architettonico ed ex sede delle Assicurazioni Generali, costruito tra il 1897 e il 1901 su progetto di Luca Beltrami (l'architetto che ha progettato piazza della Scala e curato il restauro del Castello Sforzesco) rinato come hotel Gran Melià Palazzo Cordusio. Eretto in stile eclettico Palazzo Venezia rappresentò il più ampio piano di rinnovamento dell'area avvenuto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La riapertura, sotto l'egida di Meliá Hotels International, è volano della riqualificazione di Piazza Cordusio, che promette di restituire ai milanesi e ai viaggiatori internazionali uno degli snodi più antichi e fondamentali della città, collegando simbolicamente il Duomo con il Castello Sforzesco. Il palazzo rinnovato fa ora parte del portafoglio immobiliare europeo di Generali.

L'esterno del Gran Meliá Palazzo Cordusio

Ma com'è il nuovo hotel Gran Melià Palazzo Cordusio?

La ridistribuzione e la ristrutturazione degli spazi interni, curate dallo Studio Asah di Alvaro e Adriana Sans ha permesso di realizzare 84 camere e suite preservando le parti strutturali e gli elementi vincolati, rifunzionalizzando le aree per la nuova destinazione d'uso. La maggior parte delle stanze è caratterizzata da imponenti finestre e in alcuni casi balconi privati che assicurano abbondante illuminazione naturale e affacci unici su Piazza Cordusio e il Castello Sforzesco, via Orefici, via dei Mercanti e il Duomo. Il piano terra è stato liberato ingegnosamente per ottenere spazi commerciali pur mantenendo l'eleganza appartata dell'hotel. Per elevare l'esperienza degli ospiti, le soluzioni di soggiorno occupano i livelli superiori, garantendo un armonioso connubio tra redditività e privacy. Inoltre, il progetto architettonico vede la reception posizionata sotto la maestosa cupola dell'edificio, decorata con una riproduzione ingrandita del murale della Provvidenza visibile sulla facciata, che regala agli ospiti in arrivo un benvenuto in un ambiente senza tempo.

Tutte le camere e suite, così come alcune pareti nei corridoi, sono impreziosite dai lussuosi tessuti e pattern Rubelli per richiamare e celebrare le radici veneziane di Generali. I raffinati ambienti interni vantano arredi iconici di prestigiosi marchi italiani, tra cui Molteni&C., Cassina, Fornasetti, Flos, Oluce e Foscarini, che esaltano il fascino dell'hotel con un tocco di eleganza e risonanza culturale. Il progetto di riqualificazione è stato gestito da Generali Real Estate e MHI con il supporto dello Studio Marco Piva, che si è occupato della progettazione e Direzione Artistica delle facciate esterne e di tutte le porzioni soggette a vincolo monumentale, dell'architettura degli interni, delle terrazze e della corte. Un importante intervento conservativo ha visto protagonista lo scalone monumentale, di cui sono stati mantenuti e riportati allo splendore originario i marmi a parete e a pavimento, così come il portale originale con l'intestazione “Assicurazioni Generali” e la lunetta a mosaico. Testimonianze preziose della funzione precedente del palazzo, la cui estetica è stata riportata su tutti i portali della scala storica e in quelli creati ex novo per mantenere una coerenza stilistica in tutto l'albergo.

Cosa mangiare e bere da Gran Melià Palazzo Cordusio

Il Gran Melià Palazzo Cordusio non è riservato solo agli ospiti che prenotano la camera, ma è anche un innovativo hub gastronomico aperto a tutti con concept affidato a Sunset Hospitality Group, e che comprende quattro eccezionali concept originali nella scena gastronomica della città:

Gioia Pasticceria : posizionata al piano terra e con affaccio diretto sulla piazza, è stata creata in collaborazione con il maestro fornaio Fabio Bertoni per offrire l'esperienza di un'autentica pasticceria;

: posizionata al piano terra e con affaccio diretto sulla piazza, è stata creata in collaborazione con il maestro fornaio per offrire l'esperienza di un'autentica pasticceria; Giardino Cordusio : il cocktail -bar italiano nella corte interna dell'albergo è un progetto congiunto con Giancarlo Mancino, pluripremiato barman consulente e partner ufficiale di The World's 50 Best Bars. Il concept offre cocktail d'eccezione in un ambiente caratterizzato da elementi di spicco creati da Giancarlo: un “Altare” Martini di design dove verrà preparata un'ampia scelta di cocktail Martini e il Negroni Alfresco, che verrà conservato per almeno 30 giorni in anfora.

: guidato dal brand , Isola porterà un'esperienza culinaria unica a Milano offrendo specialità italiane ispirate alle isole meridionali d'Italia, insieme a un'ampia selezione di vini. Il ristorante vanta un'ampia terrazza con vista sul Palazzo della Ragione e su Piazza Mercanti. Il marchio è stato recentemente premiato dalla Guida Michelin e vanta una presenza globale in destinazioni chiave, tra cui Dubai, Bodrum, Marbella e Marocco; Sachi: già ben affermato a Londra, è destinato a diventare il centro della scena gastronomica milanese sotto la guida dell'acclamato chef Moon Kyung Soo, la cui impressionante carriera comprende concept pluripremiati come Sushisamba Dubai e Attiko. Il ristorante giapponese offre un bancone Omakase, un'ampia sala e un'incredibile terrazza-giardino con vista sul Duomo. Sachi promette di accompagnare gli ospiti in un viaggio accattivante attraverso i diversi e squisiti sapori del Giappone, enfatizzando ingredienti locali e stagionali durante tutto l'anno.

Benessere di lusso al Gran Melià Palazzo Cordusio

E il benessere? Al piano -1, gli ospiti possono accedere a un'intima area wellness con piscina interna, sauna, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e area relax; al terzo piano la palestra attrezzata Technogym con affaccio a tutta larghezza sul Palazzo della Ragione e Piazza Mercanti.

Pizza Cordusio 2 - 20123 Milano