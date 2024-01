[[Locanda S'Anninnia]], l'accoglienza cordiale del Sulcis Iglesiente

Siamo nel Sulcis Iglesiente, nella parte sud occidentale della Sardegna, a Gonnesa, il D&B S'anninnia, di cui è titolare la signora Marcella Vinci coadiuvata dal marito Antonio. S'Anninnia è un antico canto sardo, una “ninna nanna”. Qui la dolce ninna nanna la canta il mare che così agevola il migliore dei sonni in quella che in lingua sarda è l'apposentu, ovvero la “camera da letto”. La componente Bed dispone di sei belle camere: Cala Domestica, Porto Paglia, Porto Pino, Punta s'Arena, Masua, Porto Flavia.

Locanda S’Anninnia

Nel gradito kit di benvenuto, un sacchetto di caramelle al mirto. Già sentendoci pienamente a nostro agio, ci si prepara per la cena. La sala interna ha belle travi in legno a vista; pregevoli i toni caldi del tovagliato. Nel periodo estivo è in funzione l'ampia terrazza esterna. Cifra evidente della componente Dinner è la forte connotazione regionale della cucina. Quasi tutti gli ingredienti adoperati sono sardi, a partire dal pesce freschissimo pescato lì davanti, passando per i formaggi caprini, giungendo fino alla pasta fatta in casa. Anche la carne è in prevalenza prodotta da allevamenti isolani, per non parlare delle verdure e della frutta che rasentano il cosiddetto km 0.

Di lodevole fattura, a propiziare deliziosa cena, si principia con il Pecorino impanato al carasau e crema di carciofi freschi. Di forte impatto e molto buono il primo: Zappueddus della Locanda con carciofi freschi, guanciale e zafferano. Gli zappueddus sono una tipica pasta fresca sarda di forma vagamente riconducibile agli straccetti. Restiamo in terra, nel senso che il pescato del vicino mare non arriva questa volta a tavola, ciò a sottintendere che ci sarà una volta ventura, e già bello a vedersi e poi squisito a mangiarsi, il Cinghiale di Tertenia in umido con bacche di ginepro. L'ottima cena giunge a compimento con la Seada fatta in casa. La seada è un piatto tipico della tradizione sarda a base di semola, formaggio e miele.

Una delle camere della Locanda S’Anninnia

La signora Marcella è una bravissima sommelier e, con l'unico vincolo dell'origine sarda dei vini, ben volentieri lasciamo che sia lei a consigliarci. A fronte di ciò, accade che l'antipasto e il primo si accompagnano con Araja Valli di Porto Pino Igt 2020 fatto da Cantina Santadi, ubicata nel cuore del Sulcis. Araja è fatto con Carignano del Sulcis all'85% e Sangiovese per il rimanente 15%. Morbido ed elegante, davvero un abbinamento perfetto. Vini della Cantina Santadi anche nel prosieguo della cena. Dal colore rosso rubino, con intense note fruttate di mirto, cuoio e liquirizia, di grande struttura e persistenza aromatica, ecco nel calice il Rocca Rubia 2019 Carignano del Sulcis Doc Riserva, da sole uve Carignano. Ad accompagnare la squisita Seada, una vera eccellenza: il vino passito Latinia, fatto con uve stramature bianche tipiche del Sulcis. Colore ambrato, intenso bouquet di miele, caramello, zucchero vanigliato e chiodi di garofano. Dolcezza mai stucchevole e un commovente finale che ricorda i fiori d'arancio. Per doverosità di cronaca, si narra che i bicchierini divennero due.

E dopo il vino passito, una breve passeggiatina e si va a dormire. La camera è la Porto Paglia, con bei colori alle pareti, arredamento in legno. Grazioso e comodo il piccolo terrazzo.

Doviziosa e ottima la colazione del mattino. Sempre presente la frutta fresca, il Latte Arborea 100% sardo, i cornetti appena sfornati, il miele biologico locale.

Quante cose da voler fare. Di certo, in stagione propizia, spiaggia e mare. Tutte bellissime le spiagge e del mare neanche diciamo (!), in particolare per comodità e ampiezza si serba ricordo della spiaggia Fontanamare. Da visitare assolutamente il complesso nuragico di Seruci. Carbonia è poco distante. Retaggio di quanto fu l'economia mineraria, con le sue miniere di carbone, una visita per capire il recente passato è opportuna.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

S'Anninnia

via Iglesias 107 - Gonnesa (Su)

Tel 0781 45132