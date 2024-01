A Milano c'è Panzera, la nuova “casa” per cioccolato e gelato d'autore

Era chiamata la “bevanda degli dèi”: in passato la cioccolata era riservata ai ricchi e potenti, come l'imperatore Azteco Montezuma. Si diceva avesse un potere afrodisiaco, perché veniva arricchito di peperoncino. Dicerie, ma tutti sanno che il cioccolato, soprattutto quello fondente, è un antidepressivo naturale, perché aumenta la produzione di “serotonina”. Come si fa a rinunciare a una deliziosa tazza di cioccolata fumante con panna? Il posto giusto è la “Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano” in Viale Monte Santo 12 a Milano, a pochi passi dalla pasticceria omonima. Un'atmosfera che ricorda lo stile di una cioccolateria belga, ma arredata con gusto meneghino.

L'elegante bancone della Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 1/5 Atmosfera da cioccolateria belga alla Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 2/5 Il disegno sulla parete alla Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 3/5 La sala della Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 4/5 Il colorato e goloso bancone della Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 5/5 Previous Next

Cioccolateria Panzera, “casa” ad hoc per cioccolato e gelato

«Questo locale si è liberato a primavera, è a pochi metri dalla nostra pasticceria - racconta Lorenzo Panzera - Non potevo lasciarmelo scappare, così sono corso a firmare il contratto di affitto. Mia moglie ed io abbiamo cominciato a pensare come ampliare l'offerta. Il cioccolato e gelato era la risposta giusta. Erano prodotti già presenti in pasticceria, ma abbiamo voluto creare un locale dove tutto ruotasse intorno al cioccolato di qualità e al gelato artigianale. Il cliente trova il gelato tutto l'anno, ma durante la stagione estiva arriveranno diversi gusti con il cioccolato sempre da protagonista. Qui la clientela ha l'imbarazzo della scelta: scorzette d'arancia immerse nel cioccolato, gianduiotti, cremini, praline con frutta secca, dragées, praline con ganache dai gusti svariati (lampone, frutto della passione, mirtillo-ribes-violetta, peperoncino e cannella…)».

Cioccolato artigianale alla Cioccolateria e gelateria Panzera

La produzione di cioccolato artigianale richiede passione e conoscenza degli ingredienti. Lorenzo seleziona personalmente i prodotti, scegliendo qualità dall' aroma unico, provenienti da regioni equatoriali come l'Africa, l'Asia e l'America Centrale: «Ho scelto quattro tipi di mono-origine: Venezuela, Peru, Madagascar e Vietnam, non solo ho selezionato con cura un produttore di nocciole piemontesi».

Cioccolata con panna, un must della Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 1/4 Praline di cioccolato della Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 2/4 Cioccolato protagonista alla Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 3/4 La Sacher della Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano 4/4 Previous Next

Il cioccolato viene lavorato per sviluppare l'armonizzazione delle note aromatiche. Il processo è lento e meticoloso, dopo averlo degustato, sarà il maestro pasticcere Paolo a trovare gli abbinamenti e le forme ideali.

Come sono gli interni della Cioccolateria e gelateria Panzera

Un bancone verde intenso, dove fanno bella mostra classiche o ricercate praline con crema al lampone, frutta della passione, caffè, peperoncino, fette di Sacher e crostata al cioccolato. A destra diversi nastri colorati per decorare le scatole, se ne occupa con passione e cura Elina, fidata collaboratrice. Nella parete principale un divertente disegno, creato appositamente da Jacopo Ascari, giovane artista milanese, fa da cornice a due vetrine a vista dove sono esposti eleganti confezioni, tavolette, salami di cioccolato, enormi gianduiotti, ideali per un regalo.

Da Cioccolateria e gelateria Panzera le scatole... dal Belgio

L'accoglienza è cordiale e riservata: Angela ed Elina accudiscono la clientela, selezionando accuratamente i cioccolatini, li inseriscono a uno a uno nelle confezioni a piani. «Dopo avere visionato diverse scatole, interviene Laura Panzera, la scelta è caduta su eleganti confezioni belghe». «Abbiamo la fortuna di avere una scuola elementare vicina, prosegue Lorenzo, così al termine delle lezioni arrivano numerosi bambini, ma non mancano le signore che si siedono verso le cinque. Le maggiori richieste? La cioccolata calda con panna o una fetta di Sacher, una coppa di gelato con cioccolata calda…».

San Valentino alla Cioccolateria e gelateria Panzera

Il maestro cioccolatiere Paolo ha creato per la festa degli innamorati lucchetti di cioccolato, tavolette con cuoricini in rilievo, cuoricini fondenti, al latte e al pistacchio, torte al cioccolato a forma di cuore… Veri capolavori da vedere e da gustare, come la torta a “sette veli”, composta da ben sette strati di cioccolato.

Il gelato della Cioccolateria e gelateria Panzera

Il laboratorio è a vista, elemento che caratterizza la filosofia "Panzera Milano": Angela si occupa della preparazione del gelato con passione.

Il gelato artigianale della Cioccolateria e gelateria Panzera-Milano

Il gelato è realizzato con ingredienti di pasticceria di alta qualità. In questo periodo si trovano solo sei gusti: fiordilatte, crema, pistacchio, nocciola, cioccolato al latte e fondente.

La storia di Lorenzo Panzera

Lorenzo Panzera, classe 1970, nasce in una famiglia vocata alla ristorazione. Il bisnonno Ampelio a inizio Novecento apre un forno con produzione di pasticceria e panettoni in Via Lecco a Milano. Pur frequentando e aiutando l'attività di famiglia, Lorenzo si laurea in ingegneria: una strada che sembrava ormai segnata; invece, il richiamo della tradizione ha avuto la meglio.

Lorenzo e Laura Panzera

Così torna a respirare l'aria della pasticceria e della ristorazione, collabora per un paio d'anni presso il locale di famiglia, dove reimposta il laboratorio di pasticceria e la linea produttiva. Infine, nel 2014 rileva la pasticceria di Viale Monte Santo 10 creando un luogo eclettico, unico nel suo genere grazie ad un sapiente mix di tradizione e innovazione sia nell'offerta gastronomica sia nell'organizzazione del laboratorio e nelle tecnologie utilizzate. È la “cultura del fare” il tratto distintivo di Lorenzo Panzera: progetta personalmente i propri locali, imposta la linea produttiva, seleziona lo staff e lo vuole fare bene, in modo che il suo cliente si senta a casa. I casi della vita: è stato Cesare Cucchi, titolare scomparso della omonima pasticceria, ad invogliare e spingere Lorenzo Panzera a dedicarsi alla dolce arte.

Cioccolateria e Gelateria Panzera Milano

Viale Monte Santo 12 - 20124 Milano

Tel 02 6597327