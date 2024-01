Fuga dai bambini: ecco i soggiorni nei masi Gallo Rosso solo per adulti

Sotto l'egida di Gallo Rosso in alto Adige ci sono circa 1600 masi dove passare le vacanze

Sono oltre 1600 i masi firmati Gallo Rosso in Alto Adige. Si tratta dei più belli agriturismi della Regione, racchiusi sotto l'egida del Gallo Rosso, l'iconico marchio di qualità, nato nel 1998 dall'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi. Fra queste strutture di accoglienza ci sono anche i masi adults only, che sono strutturati appositamente per accogliere coppie e che offrono agli ospiti esperienze e servizi dedicati a persone adulte; strutture ideali per passare un romantico soggiorno a San Valentino.

San Valentino nei masi adults only di Gallo Rosso

Tra i masi di Gallo Rosso ce ne sono diversi adults only (foto di Frieder Blickle)

Gli appartamenti dei masi adults only di Gallo Rosso, infatti, sono tendenzialmente per 2 occupanti, senza divani letto, con camere matrimoniali ampie ed accoglienti e bagni con docce spaziose. Alcuni hanno anche la vasca da bagno nella camera da letto, per vivere momenti speciali o festeggiare eventi come San Valentino, la festa degli innamorati. Inoltre, i masi adults only di Gallo Rosso organizzano per i propri ospiti attività di coppia all’interno della spa, degustazioni di vino o escursioni guidate in luoghi romantici.

Gli spazi dei masi adults only di Gallo Rosso

La possibilità di condividere con pochi altri ospiti, senza la presenza di bambini, gli spazi comuni, in piena e totale tranquillità, rende l’atmosfera al maso molto serena e pacifica e ideale per interagire - se c’è la volontà - con altri ospiti che hanno preferenze simili. La vacanza in un maso adults only di Gallo Rosso è assolutamente autentica, perché priva di “distrazioni” rispetto al relax, all’intimità e al contatto con la natura circostante.

Masi adults only di Gallo Rosso - Bacherhof di Nalles

Il maso Bacherhof di Nalles

Bacherhof di Nalles: una struttura dall’eleganza sobria con 3 appartamenti (max 6 persone), gestita dalla contadina Jutta, che vizia e coccola i suoi ospiti con trattamenti spa, sessioni di yoga e golosità fatte con gli ingredienti del suo orto di erbe (Jutta è un'erbesperta). Il maso Bacherhof è anche un maso Kneipp, dove gli ospiti possono provare i benefici di questo antico metodo curativo con l’acqua, ha una spa al suo interno con sauna e una meravigliosa piscina naturale esterna a ridosso della luminosa sala comune con ampie vetrate. Il Bacherhof è anche un ottimo punto di partenza per escursioni e la sua attività principale è la coltivazione delle mele.

Bacherhof | Fam. Ebner Via Gebreid 10/A | Tel +39 333 8988638

Masi adults only di Gallo Rosso - Thanhammer di Terlano

Il maso di Thanhammer

Thanhammer di Terlano: un maso con viticoltura e che quindi offre agli ospiti la possibilità di fare una visita guidata ai vigneti con degustazione dei vini prodotti. Il Thanhammer ha 4 appartamenti arredati modernamente e si trova in una posizione strategica per gite in bicicletta, escursioni a piedi e, per gli amanti del golf, a soli 10 minuti di macchina dal campo di Appiano.

Thanhammer di Terlano | Fam. Unterkofler Novale di Sopra 22 | Tel. +39 333 1253582

Masi adults only di Gallo Rosso - Kirchwieserhof di Laion

Il maso Kirchwieserhof (foto sito)

Kirchwieserhof di Laion: favoloso maso con 2 appartamenti e 1 camera per 2 persone; l’appartamento Medola 2 dispone di una sauna privata nel lodge e di una vasca idromassaggio riscaldata tutto l’anno nella terrazza privata. Il punto forte del maso Kirchwieserhof è proprio il wellness, infatti, con diverse tipologie di saune, bagno turco e una vasta scelta di massaggi da provare, ma i contadini del maso organizzano anche escursioni guidate in estate e in inverno. Il Kirchwieserhof è un maso con allevamento di bestiame, frutticoltura, orticoltura e coltivazione di piccoli frutti.

Kirchwieserhof | Fam. Plieger Via del Bersaglio 21 | Tel. +390471655556

Masi adults only di Gallo Rosso - Sonnenhof di Termeno

Il maso di Sonnenhof

Sonnenhof di Termeno: 3 suite per un massimo di 2 persone ciascuna, nuove, moderne e con vista panoramica sul lago di Caldaro, rendono il Sonnenhof un vero e proprio rifugio per chi cerca pace e tranquillità. La piscina con acqua salata nel giardino soleggiato è un invito al relax e gli splendidi dintorni offrono numerose opportunità per escursioni a piedi e in bicicletta. Il Sonnenhof coltiva mele e viti.

Sonnenhof | Fam. Enderle Via Sella 3 | Tel. +39 0471 861127

La storia di Gallo Rosso

Gallo Rosso è il nome del marchio che dal 1998 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600 agriturismi in Alto Adige e che appartiene all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund). Sin dalle origini lo scopo principale di Gallo Rosso è sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività da affiancare all’agricoltura. La filosofia dell’Associazione Gallo Rosso è “Avvicinare le persone allo stile di vita degli agricoltori altoatesini”. L’obiettivo di questo progetto è da un lato aprire agli agricoltori altoatesini nuove fonti di reddito e dall’altro dare ai consumatori la possibilità di conoscere il mondo contadino dell’Alto Adige. La classificazione dei masi che offrono alloggio (Agriturismo in Alto Adige) è organizzata in fiori, da 2 a 5; più alto è il numero dei fiori, più numerosi sono i criteri soddisfatti dalla struttura. Inoltre, attraverso standard qualitativi elevati e criteri severissimi, l’Associazione sostiene il lavoro di oltre 120 masi che si dedicano alla produzione di prodotti gastronomici genuini (Sapori del maso), alla ristorazione contadina, o all’artigianato autentico (Artigianato contadino).