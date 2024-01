Yorkshire: viaggio tra bontà e bellezze del Nord dell'Inghilterra

Lo Yorkshire è una storica regione del Nord dell'Inghilterra. È rinomata per il patrimonio romano e vichingo, così come per i castelli normanni, le abbazie medievali, le città dell'epoca della rivoluzione industriale e i due parchi nazionali. Viaggiare nello Yorkshire è sempre pieno di sorprese e bellezza: anche senza dedicare del tempo alla città di York, capoluogo di regione fondato dagli antichi romani, è possibile ammirare questa parte del Nord dell’Inghilterra e gustarne le bontà che – va detto – sono davvero eccezionali e danno una forte connotazione gastronomica a questa regione solitamente apprezzata per luoghi celebri come le Yorkshire Dales, la città di Haworth, Whitby o la stessa York.

Viaggio nello Yorkshire più autentico

Volendo esplorare diversamente lo Yorkshire, dove si può andare? Avendo quattro giorni a disposizione, ci sono dei luoghi capaci di mettere assieme esplorazione e meraviglia, riempiendo la mente di ricordi e la pancia di cose buone. Il suggerimento generale è quello di atterrare a Manchester, sicuramente l’aeroporto più vicino per esplorare questa parte di Nord dell’Inghilterra. L’itinerario che stiamo per raccontarti è fattibile anche con i mezzi pubblici, ma un’auto a noleggio renderà l’esplorazione più fluida.

Yorkshire, rudere di un'abbazia

Leeds: “l’altra” città storica dello Yorkshire

Di non sola York si nutre la storia dello Yorkshire. Leeds è una città interessante, sotto molti punti di vista. Protagonista indiscussa della Rivoluzione Industriale, Leeds è ora una vivace città universitaria perfetta per i primi due giorni di questo itinerario di viaggio nello Yorkshire. Assieme al distretto di Bradford, facente parte della sua area metropolitana, è conosciuta in tutta la Gran Bretagna e non solo come uno dei migliori luoghi dove mangiare cibo indiano. La presenza dal sub-continente indiano qui è di casa fin dai tempi vittoriani e la cucina indiana è entrata a far parte della più identitaria cultura gastronomica di Leeds.

Viaggio nello Yorkshire - Leeds, Town Hall

Tharavadu è probabilmente uno dei migliori ristoranti indiani della città. Il suo nome richiama una tradizione del Kerala che esalta la "famiglia unita" e il suo menu propone piatti del sud-ovest dell’India, utilizzando ingredienti autentici e anche molti prodotto locali. Nel 2015 è entrato nella Guida Michelin.

Tharavadu | 7-8 Mill Hill, Leeds LS1 5DQ, Regno Unito | Tel. 01132440500

Oltre al cibo, anche la Street art è di casa a Leeds. Un buon modo per conoscere la città è proprio seguire lo Street Art Trail, percorso che porta a conoscere alcuni luoghi legati allo sviluppo industriale della città, nonché molte strade del centro. Se siete amanti dei patrimoni industriali del passato e volete ammirare i Mills di Leeds, il Leeds Industrial Museum è più che suggerito.

The North Leeds Food Festival: l’evento da non perdere

A maggio, Leeds ospiterà il The North Leeds Food Festival, una celebrazione gastronomica diventata, nel corso di sei edizioni, il primo festival non musicale per numero di visitatori in Gran Bretagna. L’edizione del 2024 (11 e 12 maggio) porterà a Roundhay Park a Leeds praticamente tutto ciò che ha a che fare con la gastronomia: dai food truck, agli show cooking fino alle conferenze con cuochi e addetti ai lavori. Il festival dà ampio spazio a tutto ciò che è locale e che arriva dallo Yorkshire, dagli ingredienti primari fino alla produzione indipendente di bevande e distillati. Oltre a questo, raccoglie fondi per associazioni che si occupano di progetti sociali. Questo festival accoglie tutti, compresi i pelosi amici a quattro zampe.

Il Triangolo del Rabarbaro: Wakefield, Morley e Rothwell

A sud di Leeds, si trovano tre piccole città unite sotto l’egida di un prodotto che fa proprio rima con Yorkshire: il rabarbaro. La zona tra Walkefield, Morley e Rothwell è proprio conosciuta come il Triangolo del Rabararo.

Il rabarbaro, pianta molto diggusa nello Yorkshire

Pianta nativa della Siberia, il Rabarbaro ha trovato davvero terreno fertile e un clima adatto in questa zona dello Yorkshire, diventando una delle colture principali fin dall’inizio del XIX Secolo. In tempi di Rivoluzione Industriale, il rabarbaro era un’economica fonte di carboidrati, glucosio e vitamine. Dopo la seconda metà del 1800, il rabarbaro dallo Yorkshire veniva inviato nei mercati di Londra e anche in quelli di Parigi. La richiesta fu talmente alta che venne istituito un treno speciale della Great Northern Railway Company che, ogni notte nella stagione del raccolto, partisse per Londra per consegnare in tempo per l’apertura dei mercati. Il calo della produzione avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma l’interesse non cessò mai di esistere e questa zona continuò e continua ancora oggi nella coltivazione del rabarbaro.

Oltre a coltivarlo, il rabarbaro si trasforma in ottimi prodotti e il suo uso in cucina è costante. La città di Wakefield lo sa bene visto che ospita il Rhubarb Festival che, solitamente, si tiene a metà febbraio. Non si tratta di una semplice celebrazione del rabarbaro, ma è una sorta di dichiarazione d’amore da parte di Wakefield verso questo ortaggio dal colore intenso. L’evento porta proprio in piazza il rabarbaro, rendendolo protagonista delle preparazioni e dei prodotti venduti negli chalet del centro della città. Oltre a questo, il festival prevede workshop e show cooking, tutti a tema rabarbaro. Ovviamente.

Restando all’interno del Triangolo del Rabarbaro ma spostandoci a Morley, oltre a gustare degli ottimi prodotti puoi anche deliziare i tuoi occhi visitando la città che fonda le sue radici nel X Secolo d.C. e resta ancora oggi un posto bello da vedere e pronto a raccontare la storia dello Yorkshire, con la sua architettura che fa spesso da scenografia a produzioni televisive britanniche (come Emmerdale, per esempio)

Wetherby e il Riverside Food Festival

Wetherby è un’altra market town dello Yorkshire che non può mancare in un itinerario gastronomico nel nord dell’Inghilterra. Approdando qui, torniamo a nord di Leeds. L’evento da non perdere è il Riverside Food Festival, che si tiene in agosto (per il 2024: 27 e 28 luglio). Il nome del festival richiama la posizione di Wetherby sul fiume Wharfe e proprio lungo il corso d’acqua ci saranno eventi di degustazione, show cooking e tanto cibo da assaggiare. Il Riverside Food Festival nasce dalla volontà degli stessi organizzatori del The North Leeds Food Festival. Il Riverside Food Festival si presenta in misura più contenuta ma sta già mirando a far parlare lungamente di sé. Gli organizzatori promettono un fine settimana indimenticabile di delizie culinarie. Dopo l'enorme successo dell'evento inaugurale nel 2022, il festival ha in programma degustazioni interattive, lezioni di cocktail e una serie di attività entusiasmanti.

Yorkshire, la città di Wetherby

Un giro a York per il cioccolato

Sono tanti i motivi che possono portare a visitare una città come York, la cui bellezza storica toglie il fiato. York ha le sue mura, il museo vichingo di Jorvik, ha i suoi due fiumi, ha la normanna Clifford Tower, gli Shambles. Come dimenticare poi il Minster, una delle cattedrali più importanti al mondo e sicuramente una delle più belle di Inghilterra. Volendo parlare di viaggi da buongustai, la Yorkshire Brewery vanta alcuni pub speciali in città e la sua produzione è davvero degna di nota. C’è un altro motivo, molto gustoso, per fermarsi a York: il cioccolato.

York, vista delle mura e della cattedrale

Le città del Nord dell’Inghilterra hanno un’anima fatta di acciaio, lana, carbone, mattoni rossi. York è diversa e, malgrado la Rivoluzione Industriale abbia avuto un forte impatto sulla regione, la città si è concentrata sulla produzione di qualcosa di più… dolce: il cioccolato. L’unione della visione imprenditoriale di alcune famiglie della zona e la grande operosità della forza lavoro presente nel Nord dell’Inghilterra hanno fatto sì che York diventasse la capitale britannica del cioccolato e che lo restasse fino ai nostri giorni. Un luogo da visitare, proprio vicino ai tortuosi Shambles, è York’s Chocolate Story, dove sono disponibili diversi tour che illustrano la storia dell’unione tra cioccolato e Yorkshire, mettendo in forte risalto la storia delle persone che hanno lavorato per rendere grande l’industria del cioccolato in questa zona.

York, centro storico, la città vecchia

Durante il tour alla York’s Chocolate Story scoprirai, per esempio, che il famoso Kit Kat è stato inventato da un’azienda storica di York.

Malton: la città gastronomica per eccellenza nello Yorkshire

Un famoso attore italiano (Ugo Tognazzi ne “La Grande Abbuffata”) diceva che ogni grande pranzo deve iniziare con un po’ di cioccolata, in pezzi o in tazza non importa. Il motivo? Secondo lui, la cioccolata apre lo stomaco e ci rende più propensi ad accogliere altri gusti. Che sia vero o no, non ci è dato di saperlo, ma quello che possiamo dirti con certezza è che, dopo aver gustato il cioccolato di York, puoi dirigerti verso la piccola città di Malton, considerata da molti una vera e propria capitale gastronomica dello Yorkshire, malgrado la sua misura ridotta.

Malton è quella che viene definita come market town e si è fatta un nome come città del cibo grazie ai suoi famosi prodotti locali, i mercati alimentari mensili e un gustoso festival annuale e alcuni dei migliori negozi di alimentari dello Yorkshire che lo rendono una destinazione gastronomica per tutto l'anno.

La "Yorkshire's Food Capital" è naturalmente piena di cibo fantastico da assaggiare ma a Malton c'è molto di più del semplice cibo. Questa città può essere una base perfetta per esplorare le North York Moor e attrazioni speciali come Castle Howard e, nella stagione giusta, la Wolds Way Lavender. Visto che l’offerta gastronomica di Malton è davvero densa di proposte, l’ente del turismo locale ha disegnato una mappa per aiutare i buongustai a orientarsi in città. Se dovessi restare in città poco, dirigiti dritto verso Market Street, il vero e proprio cuore di questo luogo. Vuoi rendere completa la tua esperienza gastronomica a Malton? Partecipa a una cooking class.

Lo Yorkshire è la sede della celebre Betty’s Cooking School, con master class e corsi per tutti i livelli e disponibili tutto l’anno. Oltre a questa scuola molto conosciuta, Malton è la casa della Malton Cookery School, che fa parte del Talbot Hotel, noto per il suo raffinato ristorante.

Malton, capitale enogastronomica dello Yorkshire

Dove mangiare nello Yorkshire: luoghi gourmet da segnare sulla mappa

Paesaggio avvolgente, tanta storia di ogni tipo, cose buone da mangiare: ti servono altri motivi per visitare lo Yorkshire? Che la tua vacanza sia breve o lunga, ecco alcuni posti da segnare sulla mappa, una sorta di lista di luoghi dove mangiare bene in questa parte del nord dell’Inghilterra. La regione ha più ristoranti stellati Michelin di qualsiasi altra contea, per non parlare dei festival gastronomici.

Lo Yorkshire conta attualmente sei ristoranti stellati Michelin. Riconosciuti tra i migliori posti in cui mangiare in Gran Bretagna, questi locali si stanno distinguendo sempre più per le loro proposte e menu. A Leeds troverai The Man behind the Courtain, ristorante dello chef Michael O’Hare.

The Man Behind The Curtain | 68-78 Vicar Lane Lower Ground Floor | Tel. +441132432376

A una mezz’ora circa a ovest di Malton, c’è The Black Swan, un ristorante stellato il cui esterno sembra un pub di campagna, con un immenso orto che produce gli ingredienti che si usano in cucina.

The Black Swan at Oldstead | Oldstead, York YO61 4BL, Regno Unito |

Un luogo da segnare sulla mappa per gustare il rabarbato è Graze on the green, nella zona delle North York Moors. Più che un ristorante, questa è una sala da te che si trova vicino all’Abbazia di Rosedale nel comune di Pickering. Qui si può assaggiare una crostata al rabarbaro davvero degna di nota.

Graze On The Green | Rosedale Abbey, Pickering YO18 8RA, Regno Unito | Tel. +44 1751 417468

Un pub da non perdere: Sandpiper Inn di Leyburn

Più a nord, vicino alla Wensleydale Valley, c’è il The Sandpiper Inn, un pub tranquilli che offre delle prelibatezze gastronomiche da ristorante di primo livello. Ai fornelli c’è Jonathan Harrison, uno chef che conosce bene la cucina tradizionale dello Yorkshire e che la sa trasformare in racconto. L’edificio risale al XVII Secolo e conta anche due camere, perfette come base per un itinerario on the road nello Yorkshire.

Sandpiper Inn | Railway St, Market Place, Leyburn DL8 5AT, Regno Unito | Tel. +441969622206

I food festival dello Yorkshire

Tra festival locali e quelli nazional popolari, lo Yorkshire potrebbe avere un evento per ogni mese dell’anno, se non per ogni settimana. La bella stagione, ovviamente, è portatrice della maggior parte dei momenti da vivere all’aperto, gustando qualcosa di speciale.

Viaggio nello Yorkshire - York, food Festival

I festival sono un ottimo modo per unire l’esplorazione del territorio con il fatto di assaggiare qualcosa di eccezionale. Ecco alcuni eventi da ricordare:

York Chocolate Festival e York Food & Drink Festival. Date non ancora comunicate

Malton Food Lovers Festival. 25-27 maggio.

Wetherby Riverside Food Festival, 27 e 28 luglio.

Yorkshire Dales Food and Drink Festival, 19-21 luglio.

The Great British Food Festival a Wentworth Woodhouse: 17 e 18 agosto

The Great British Food Festival a Harewood House, Leeds: 25-27 maggio