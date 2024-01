Pranzo da Ria, il ristorante amarcord dove le lasagne si mangiano solo di domenica

Quando ci si siede da “Ria” si ha la sensazione di essere nelle trattorie di una volta, anche se qui il tempo non si è assolutamente fermato. Dell'epoca in cui i locali erano una sorta di trasposizione della cucina di casa, qui c'è l'essenza. Il tratto distintivo forte è la proposta dell'eccellenza del Made in Italy, sulla tavola e anche nell'allestimento. Ad avere l'idea nel 2021 Cristian Gnani, 43 anni, formazione alberghiera e consulente per ristoranti e bar. Gnani ha creato il locale di Solaro - in provincia di Milano - con il desiderio di catapultare il cliente in un'esperienza amarcord.

L'interno di Ria Trattoria Pizzeria 1/4 Arredamento amarcord di Ria Trattoria Pizzeria 2/4 Particolare di Ria Trattoria Pizzeria 3/4 Cristian Gnani 4/4 Previous Next

Ria, il ristorante con l'anima

«Ria è un posto con un'anima, per dare alle persone un'emozione che va oltre il piatto» precisa il proprietario. La trattoria pizzeria è nel cuore del Parco delle Groane, in un comparto commerciale a lungo non utilizzato. Un luogo del cuore per Gnani, nato e cresciuto a pochi passi. Oggi circa 900 dei 3mila metri quadrati dell'edificio sono dedicati alla ristorazione e il luogo è tornato a vivere. Ogni stagione c'è un nuovo menu e Ria è aperta 7 giorni su 7.

Come è fatto il ristorante Ria?

In ogni angolo del locale sono presenti elementi di arredo che ricordano lo stile italiano anni Cinquanta-Sessanta, con incursioni fino agli anni Settanta-Ottanta. La storia di quegli anni è ovunque, anche sul menu, dove due immagini iconiche di film con Alberto Sordi e Sofia Loren sembrano dare il benvenuto. L'atmosfera è ricreata anche grazie al sottofondo musicale dei migliori brani italiani e alla selezione di prodotti che hanno fatto storia, dalle bibite Spumador all'acqua Sant'Antonio. Anche questo è lasciare spazio a un concept famigliare, che richiama il ricordo di marchi popolari di quei decenni, proposti nella loro evoluzione odierna. «Ria nasce dalla volontà di creare una trattoria informale che si ispira al passato di ognuno di noi – spiega Gnani - È popolare nel sentiment, ma vogliamo e teniamo una qualità alta. Mettiamo sempre la tradizione nel piatto, pur con qualche innovazione, come i ravioli alla carbonara o alla gricia».

Cosa si mangia da Ria?

In effetti, una sensazione di dolce nostalgia avvolge sempre la tavola. Un esempio? Le lasagne vengono servite solo la domenica a pranzo, per proporre la cucina delle nonne. «Non vengono preparate in altri giorni, perché il prodotto deve essere eccellente e quando finiscono le teglie previste non se ne fanno altre. Il nostro è il paese più bello del mondo, anche nel cibo: questo locale celebra tale bellezza con cura» rimarca l'ideatore. L'effetto nostalgia così ricercato funziona sul cliente. Dentro non c'è un prodotto in arrivo da fuori confine. Gnani si commuove pensando a quanto il ricordo del suo papà abbia influito sull'anima di Ria. «Gli sarebbe piaciuto questo posto: è stato lui a farmi ascoltare la musica che ora è parte del concept di Ria, a farmi conoscere i film e assaggiare molti prodotti che abbiamo ricercato e proposto».

Le lasagne della domenica 1/4 Risotto della tradizione 2/4 Gnocchi di barbabietola e gorgonzola 3/4 Tegame di cozze alla tarantina, con pomodoro San Marzano e crostone di pane tostato 4/4 Previous Next

La squadra giovane, età media 25 anni, è una scelta precisa: «Il personale deve rappresentare la filosofia del locale e deve poter essere una pagina bianca su cui scrive la sua storia». Venti persone, cinque cuochi, una pasty chef, due pizzaioli e il resto del personale in sala. Nel 2023 ha aperto anche la Bottega di Ria: un locale-enoteca aggiunto, un po' stile british per colori e riservatezza, dove è possibile acquistare alcuni dei prodotti che si trovano nella trattoria, con una particolare attenzione riservata al vino e ai distillati. Nella bottega si può anche cenare e riservare gli spazi. L'abilità sta anche nel far coesistere le due realtà.

Ria Trattoria Pizzeria

Via Roma 202 - 20033 Solaro (Mi)

Tel 351 761 8451